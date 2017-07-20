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20 июля 2017, 19:13 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Гончаренко: ЦСКА не прогадал, выбрав Австрию для двух предсезонных сборов

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, почему команда провела оба сбора в Австрии и доволен ли он тем, как «армейцы» подошли к старту нового сезона.

Главный тренер ЦСКА Виктор <span class=error>Гончаренко</span> рассказал почему команда провела оба сбора в Австрии и доволен ли он тем как армейцы подошли к старту нового сезона. Увеличить
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«Решение провести оба сбора в Австрии объясняется прежде всего тем, что нам предстоят квалификационные матчи Лиги чемпионов. Команды, с которыми мы встречались в контрольных поединках, по уровню примерно равны нашим потенциальным соперникам, по крайней мере в третьем отборочном раунде. Собственно говоря, “Партизан” и “Вииторул”, чемпионы Сербии и Румынии, тоже участвуют в квалификации Лиги чемпионов. Важно было проверить свои силы на фоне таких соперников, и мы это сделали. Не могу сказать, что у нас нет подобного опыта, но это в любом случае лучше, чем те спарринги, которые мы обычно проводили на летних сборах в Москве, при всём уважении к этим командам.

Второй момент: на нашей базе в межсезонье велись определённые работы, ремонтировали верхнее поле. Кроме того, когда сборы были в Ватутинках, игроки приезжали утром, а вечером после двух тренировок отправлялись по домам. И так каждый день. Москва, пробки, лишняя усталость. На мой взгляд, гораздо лучше, когда команда постоянно на сборах, нет разъездов. Таким образом, по сумме всех критериев мы выбрали Австрию. И не прогадали, получив отличные условия для подготовки к новому сезону.

Вне всякого сомнения, контрольные матчи с “Партизаном” и “Вииторулом” дали тренерскому штабу много полезной информации. Это очень важные вещи, мы могли бы их не увидеть, если бы остались в Москве. На самом деле, квалификационные матчи еврокубков несколько отличаются от тех, что мы привыкли видеть в чемпионате России. Тренерский штаб ЦСКА получил важную информацию. Безусловно, сборами довольны. И организацией, и спарринг-партнёрами, и отношением футболистов к делу. Есть удовлетворение от проделанной работы», — сказал Гончаренко в интервью клубной пресс-службе.

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