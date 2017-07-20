Гончаренко vs. Семин, Манчини vs. Бердыев, Семак vs. Каррера. Интриги 2-го тура РФПЛ

АНЖИ — АМКАР

Прогноз Winline — П2 2.38 — Н 2.90 — П2 3.17.

Гаджи Гаджиев в стартовом матче тура нанесет очередной визит в родной Дагестан, где в декабре прошлого года он впервые проиграл с «Амкаром». Правда, это был еще «Анжи» Павла Врбы, с Беленовым, Беришей, Боли и Обертаном в составе. С тех пора состав дагестанской команды переформатировался уже два раза, снова изменившись в короткое летнее межсезонье. Сможет ли его новая версия чем-то удивить сыгранных и опытных уральцев, или Гаджи Муслимович покажет, что упомянутая выше осечка лишь единичный случай?

ЦСКА — ЛОКОМОТИВ

Прогноз Winline — П1 1.72 — Н 3.41 — П2 4.89.

С учетом Суперкубка железнодорожников ждет второе за неделю дерби, да еще и против не самого удобного соперника. Казалось, что «Локо» выправил баланс в противостоянии с армейцами после двух ничьих и осенней победы в Черкизове, но если Леонида Слуцкого Юрий Семин переиграл, то весной команда Виктора Гончаренко забила землякам четыре безответных мяча. Найдется ли у красно-зеленых, чем ответить красно-синим, которых они не побеждали в гостях уже пять лет? С тех пор, как выиграли в Химках еще под началом Жозе Коусейру. Тогда, кстати, победный мяч оказался на счету бывшего спартаковца Павлюченко. Теперь же у «Локо» есть Ари и реваншистские настроения игроков, но из-за переноса матча на пятницу у номинальных гостей сократилось время на отдых.

ЗЕНИТ — РУБИН

Прогноз Winline — П1 1.48 — Н 4.01 — П2 6.40.

Роберто МАНЧИНИ и Курбан БЕРДЫЕВ. Спорт-Экспресс

В премьерном матче Роберто Манчини перед питерскими болельщиками одной из интриг станет противостояние бывших подопечных Курбана Бердыева по «Ростову», часть из которых отправилась вслед за тренером в Казань, а часть — на берега Невы. Ерохин, Полоз и Терентьев — против Кудряшова, Азмуна, Граната и Джанаева. Не хватает только дисквалифицированного Нобоа. Кстати, без Курбана Бекиевича казанцы проиграли питерцам шесть из семи последних матчей, лишь раз зацепившись за ничью. А последняя победа была добыта в 2013 году как раз под началом тренера, по итогам позапрошлого сезона оставившего «Зенит» без Лиги чемпионов. С учетом Суперкубка она была четвертым подряд успехом рубиновых в данном противостоянии, и эти цифры заставляют задуматься. Тем более, в плане тактики Бердыев даст фору даже итальянцам, и для понимания этого Манчини надо просто изучить печальный весенний опыт Массимо Карреры.

КРАСНОДАР — ТОСНО

Прогноз Winline — П1 1.33 — Н 4.59 — П2 8.93.

Субботнюю программу тура завершит дуэль двух бывших спартаковцев Игоря Шалимова и Дмитрия Парфенова. Для наставника тосненцев это будет первый в премьер-лиге экзамен повышенной сложности. Для его коллеги — тестовая работа над ошибками, ведь во второй части сезона избаловавший публику красивым футболом «Краснодар» домашними результатами не радовал. Из шести последних матчей на едва ли не лучшей арене страны «быки» выиграли только один — у «Арсенала». Еще пять завершились вничью, что для противостояний со «Спартаком» и ЦСКА нормально, а когда амбициозной команде не удается взять верх над «Крыльями Советов», «Уфой» и «Анжи», это вызывает вопросы и недовольство. С другой стороны, в стартовом туре в Казани «быки» сделали серьезную заявку на удачный сезон, раскрыв бомбардирские таланты в обычно выходившем на замену Лаборде.

УФА — СПАРТАК

Прогноз Winline — П1 5.24 — Н 3.49 — П2 1.66.

Во втором тайме матча с «Динамо» красно-белые устали. Выдохлись после Суперкубка. Теперь же чемпион едет в гости к сопернику, который в апреле был обыгран на стадионе «Нефтяник» со счетом 3:1. Тем не менее, даже тот важнейший с турнирной точки зрения успех лишь улучшил баланс встреч с «Уфой»: «Спартак» обыграл подопечных Сергея Семака второй раз в шести матчах. У хозяев побед три, и еще одна встреча завершилась вничью, так что москвичи наконец-то могут установить равновесие в противостоянии с клубом из башкирской столицы. Получится ли?

ДИНАМО — УРАЛ

Прогноз Winline — П1 1.77 — Н 3.37 — П2 4.59.

Не рядовой матч для Александра Сапеты, который в свое время перешел из «Динамо» в «Урал» и перезапустил собственную карьеру, а потом неожиданно оставил «шмелей», ради возвращения в столицу пожертвовав сезоном в премьер-лиге. Стоила ли игра свеч? Узнаем в воскресенье. С точки же зрения статистики, шансов у екатеринбуржцев немного: после возвращения в премьер-лигу они проиграли бело-голубым все три гостевых матча с суммарным счетом 0:6. А тут еще команда Юрия Калитвинцева героически отыгралась с 0:2 в поединке со «Спартаком» и находится на эмоциональном подъеме.

РОСТОВ — АХМАТ

Прогноз Winline — П1 2.26 — Н 2.98 — П2 3.31.

У обновленного «Ростова» — домашняя премьера. Ответственное событие, ведь за время роботы на берегах Дона Курбана Бердыева уровень ожиданий и требовательности болельщиков существенно повысился. Как публика примет коллектив Леонида Кучука? Если вспомнить историю встреч «Ростова» и «Ахмата», у тренера есть шанс сразу заработать висты, ведь на своем поле дончане не побеждали грозненцев со времен Миодрага Божовича. Да и тогда случилось маленькое футбольное чудо в виде дубля Дзюбы, на последних минутах превратившего счет 0:1 в 2:1. С тех пор были поражение и две ничьих. Получится ли переломить ситуацию, или Олег Кононов и его бразильцы найдут, чем удивить хозяев?

АРСЕНАЛ — СКА-ХАБАРОВСК

Прогноз Winline — П1 1.96 — Н 3.07 — П2 4.11.