Гончаренко vs. Семин, Манчини vs. Бердыев, Семак vs. Каррера. Интриги 2-го тура РФПЛ
«СЭ» выделяет главные интриги 2-го тура чемпионата России.
АНЖИ — АМКАР
Прогноз Winline — П2 2.38 — Н 2.90 — П2 3.17.
Гаджи Гаджиев в стартовом матче тура нанесет очередной визит в родной Дагестан, где в декабре прошлого года он впервые проиграл с «Амкаром». Правда, это был еще «Анжи» Павла Врбы, с Беленовым, Беришей, Боли и Обертаном в составе. С тех пора состав дагестанской команды переформатировался уже два раза, снова изменившись в короткое летнее межсезонье. Сможет ли его новая версия
ЦСКА — ЛОКОМОТИВ
Прогноз Winline — П1 1.72 — Н 3.41 — П2 4.89.
С учетом Суперкубка железнодорожников ждет второе за неделю дерби, да еще и против не самого удобного соперника. Казалось, что «Локо» выправил баланс в противостоянии с армейцами после двух ничьих и осенней победы в Черкизове, но если Леонида Слуцкого Юрий Семин переиграл, то весной команда Виктора Гончаренко забила землякам четыре безответных мяча. Найдется ли у
ЗЕНИТ — РУБИН
Прогноз Winline — П1 1.48 — Н 4.01 — П2 6.40.
В премьерном матче Роберто Манчини перед питерскими болельщиками одной из интриг станет противостояние бывших подопечных Курбана Бердыева по «Ростову», часть из которых отправилась вслед за тренером в Казань, а часть — на берега Невы. Ерохин, Полоз и Терентьев — против Кудряшова, Азмуна, Граната и Джанаева. Не хватает только дисквалифицированного Нобоа. Кстати, без Курбана Бекиевича казанцы проиграли питерцам шесть из семи последних матчей, лишь раз зацепившись за ничью. А последняя победа была добыта в 2013 году как раз под началом тренера, по итогам позапрошлого сезона оставившего «Зенит» без Лиги чемпионов. С учетом Суперкубка она была четвертым подряд успехом рубиновых в данном противостоянии, и эти цифры заставляют задуматься. Тем более, в плане тактики Бердыев даст фору даже итальянцам, и для понимания этого Манчини надо просто изучить печальный весенний опыт Массимо Карреры.
КРАСНОДАР — ТОСНО
Прогноз Winline — П1 1.33 — Н 4.59 — П2 8.93.
Субботнюю программу тура завершит дуэль двух бывших спартаковцев Игоря Шалимова и Дмитрия Парфенова. Для наставника тосненцев это будет первый в
УФА — СПАРТАК
Прогноз Winline — П1 5.24 — Н 3.49 — П2 1.66.
Во втором тайме матча с «Динамо»
ДИНАМО — УРАЛ
Прогноз Winline — П1 1.77 — Н 3.37 — П2 4.59.
Не рядовой матч для Александра Сапеты, который в свое время перешел из «Динамо» в «Урал» и перезапустил собственную карьеру, а потом неожиданно оставил «шмелей», ради возвращения в столицу пожертвовав сезоном в
РОСТОВ — АХМАТ
Прогноз Winline — П1 2.26 — Н 2.98 — П2 3.31.
У обновленного «Ростова» — домашняя премьера. Ответственное событие, ведь за время роботы на берегах Дона Курбана Бердыева уровень ожиданий и требовательности болельщиков существенно повысился. Как публика примет коллектив Леонида Кучука? Если вспомнить историю встреч «Ростова» и «Ахмата», у тренера есть шанс сразу заработать висты, ведь на своем поле дончане не побеждали грозненцев со времен Миодрага Божовича. Да и тогда случилось маленькое футбольное чудо в виде дубля Дзюбы, на последних минутах превратившего счет 0:1 в 2:1. С тех пор были поражение и две ничьих. Получится ли переломить ситуацию, или Олег Кононов и его бразильцы найдут, чем удивить хозяев?
АРСЕНАЛ — СКА-ХАБАРОВСК
Прогноз Winline — П1 1.96 — Н 3.07 — П2 4.11.
В заключительном матче тура сойдутся команды, которые последними завершали предыдущий сезон. Туляки отстояли место в элите за счет важнейшего «гостевого» гола, а дальневосточники вышли на новый уровень благодаря героическим действиям своего голкипера. Можно сказать, хабаровчане в элите догнали «оружейников», которым в позапрошлом первенстве ФНЛ оба раза проиграли со счетом 0:1. Для дебютанта
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