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20 июля 2017, 18:45 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

ФК «Динамо» обратился к болельщикам с просьбой соблюдать правила поведения на стадионах

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Динамо» призвал болельщиков команды соблюдать правила поведения на стадионах. Текст обращения размещен на официальном сайте бело-голубых.

ФК Динамо обратился к болельщикам с просьбой соблюдать правила поведения на стадионах - Фото 1 Увеличить
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© ИТАР-ТАСС

В четверг Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал «Динамо» на 425 тысяч рублей за некорректное поведение болельщиков команды на матче первого тура чемпионата России против «Спартака» (2:2).

«Мы обращаемся к вам с убедительной просьбой вести себя достойно и не нарушать правила поведения зрителей на стадионе, — говорится в обращении. — “Динамо”, как и весь футбольный мир, осуждает любые проявления расизма и считает, что подобным инцидентам не место на стадионе. Подобное поведение бьет не только по имиджу России и “Динамо”, но и грозит уголовным преследованием».

В следующем туре чемпионата России «Динамо» 23 июля примет на своем поле екатеринбургский «Урал».

18.07.2017 19:30 Зрители 17133 основной раунд: 1-й тур Арена Химки
Динамо М 2:2 Спартак М
Первый тайм: 0:2
Главные тренеры
Юрий Калитвинцев Массимо Каррера
Голы
53′ Кирилл Панченко (Ф. Бечирай) 8
90+2′ Александр Ташаев (Ф. Вандерсон, А.А. Козлов) 88
10 Квинси Промес (Л. Мельгарехо, Д. Глушаков) 29′
12 де Соуза Луиз Адриану (К. Промес) 32′
Составы
Антон Шунин (к) 1
Алексей Козлов 25
Сергей Терехов 13
Себастьян Хольмен 3
Тони Шуньич 44
Алексей Ионов 7
Кирилл Панченко 8
Александр Зотов 10
65′ Анатолий Катрич 77
Александр Ташаев 88
42′ 73′ Фатош Бечирай 21
Франсиску ду Карму Вандерсон 14
45′ Александр Сапета 41
Самба Соу 27
32 Артем Ребров
38 Андрей Ещенко
23 Дмитрий Комбаров
16 Сальваторе Боккетти
29 Илья Кутепов
10 Квинси Промес
25 Лоренсо Мельгарехо
8 Денис Глушаков (к)
11 Лукас Мартинс Фернанду
9 Мендеш Андраде Зе Луиш 90′
40 Артем Тимофеев
12 де Соуза Луиз Адриану 65′
71 Ивелин Попов 73′
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 4
11 Удары (всего) 11
4 Удары в створ 4
2 Угловые 3
11 Фолы 10
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Сергей Карасев (Москва, Россия)
Боковой судья Антон Аверьянов (Москва, Россия)
Боковой судья Тихон Калугин (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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Новости Премьер-лиги

«Динамо» ждут жесткие санкции при повторении расистских выходок фанатов — Григорьянц

«Динамо» ждут жесткие санкции при повторении расистских выходок фанатов — Григорьянц

МОСКВА, 20 июл — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС оштрафовал московское «Динамо» на 250 тысяч за оскорбление болельщиками футболистов столичного «Спартака» по расовому принципу и вынес предупреждение о более жестких санкциях в случае повторения подобных инцидентов, заявил глава комитета Артур Григорьянц.
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