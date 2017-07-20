ФК «Динамо» обратился к болельщикам с просьбой соблюдать правила поведения на стадионах
МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Динамо» призвал болельщиков команды соблюдать правила поведения на стадионах. Текст обращения размещен на официальном сайте
бело-голубых.
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В четверг
«Мы обращаемся к вам с убедительной просьбой вести себя достойно и не нарушать правила поведения зрителей на стадионе, — говорится в обращении. — “Динамо”, как и весь футбольный мир, осуждает любые проявления расизма и считает, что подобным инцидентам не место на стадионе. Подобное поведение бьет не только по имиджу России и “Динамо”, но и грозит уголовным преследованием».
В следующем туре чемпионата России «Динамо» 23 июля примет на своем поле екатеринбургский «Урал».
|18.07.2017 19:30
|Зрители 17133
|основной раунд: 1-й тур
|Арена Химки
|Юрий Калитвинцев
|Массимо Каррера
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|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|4
|11
|Удары (всего)
|11
|4
|Удары в створ
|4
|2
|Угловые
|3
|11
|Фолы
|10
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Сергей Карасев (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Антон Аверьянов (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Тихон Калугин (Москва, Россия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
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- Вторая желтая карточка
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- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
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