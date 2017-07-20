ФК «Динамо» обратился к болельщикам с просьбой соблюдать правила поведения на стадионах

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В четверг Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал «Динамо» на 425 тысяч рублей за некорректное поведение болельщиков команды на матче первого тура чемпионата России против «Спартака» (2:2).

«Мы обращаемся к вам с убедительной просьбой вести себя достойно и не нарушать правила поведения зрителей на стадионе, — говорится в обращении. — “Динамо”, как и весь футбольный мир, осуждает любые проявления расизма и считает, что подобным инцидентам не место на стадионе. Подобное поведение бьет не только по имиджу России и “Динамо”, но и грозит уголовным преследованием».

В следующем туре чемпионата России «Динамо» 23 июля примет на своем поле екатеринбургский «Урал».