«Рубин» сообщил «Лацио», что не намерен продавать Азмуна в течение этого сезона

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Ранее сообщалось, что помимо «Лацио» на 22-летнего Азмуна также претендуют московский «Спартак», леверкузенский «Байер» и стамбульский «Бешикташ». В минувшем сезоне Сердар провёл за «Ростов» 27 матчей в РФПЛ, забил 7 голов и отдал 1 результативную передачу. В новом сезоне форвард провёл одну игру в составе «Рубина».