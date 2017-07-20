«Рубин» сообщил «Лацио», что не намерен продавать Азмуна в течение этого сезона
«Рубин» отказался продавать нападающего Сердара Азмуна в «Лацио». Казанский клуб сообщил итальянцам, что не будет расставаться с иранским футболистом как минимум в течение этого сезона, информирует
интернет-портал La Lazio Siamo Noi со ссылкой на La Reppublica.
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Ранее сообщалось, что помимо «Лацио» на 22-летнего Азмуна также претендуют московский «Спартак», леверкузенский «Байер» и стамбульский «Бешикташ». В минувшем сезоне Сердар провёл за «Ростов» 27 матчей в РФПЛ, забил 7 голов и отдал 1 результативную передачу. В новом сезоне форвард провёл одну игру в составе «Рубина».
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