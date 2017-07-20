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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30447756/
20 июля 2017, 18:39 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Рубин» сообщил «Лацио», что не намерен продавать Азмуна в течение этого сезона

«Рубин» отказался продавать нападающего Сердара Азмуна в «Лацио». Казанский клуб сообщил итальянцам, что не будет расставаться с иранским футболистом как минимум в течение этого сезона, информирует интернет-портал La Lazio Siamo Noi со ссылкой на La Reppublica.

Рубин отказался продавать нападающего <span class=error>Сердара</span> <span class=error>Азмуна</span> в <span class=error>Лацио</span>. Казанский клуб сообщил итальянцам что не будет расставаться с иранским футболистом как минимум в течение этого сезона информирует <nobr>интернет-портал</nobr> La Lazio Siamo Noi со ссылкой на La Reppublica. Увеличить
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Ранее сообщалось, что помимо «Лацио» на 22-летнего Азмуна также претендуют московский «Спартак», леверкузенский «Байер» и стамбульский «Бешикташ». В минувшем сезоне Сердар провёл за «Ростов» 27 матчей в РФПЛ, забил 7 голов и отдал 1 результативную передачу. В новом сезоне форвард провёл одну игру в составе «Рубина».

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