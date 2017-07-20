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20 июля 2017, 19:52 | Футбол: Премьер-лига | ИА Татар-информ

Саму Гарсия вернулся в «Рубин»

Испанский футболист вышел на открытую тренировку в составе Казанской команды.

(Казань, 20 июля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Испанский полузащитник казанского «Рубина» Саму Гарсия вернулся в клуб после аренды в «Леганесе». Футболист принял участие в в тренировке команды, которая прошла на клубной базе.

В «Рубин» Гарсия перешел перед началом прошлого сезона и в первой его части провел 13 матчей, не отметившись результативными действиями. В зимнюю паузу в чемпионате России казанский клуб отдал футболиста в аренду испанскому «Леганесу», в составе которого полузащитник провел 11 матчей.
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