ФК «Зенит» объявил о переходе футболиста Рукаса, выступавшего за «Лейрию»

Соглашение с 20-летним футболистом рассчитано на 4 года.

Воспитанник петербургского футбола, Рукас дебютировал на профессиональном уровне в 2013 году, сыграв за новосибирскую «Сибирь-2». Последние два года он играл за португальскую «Лейрию», испанский «Хетафе Б» и вторую команду лиссабонского «Спортинга».