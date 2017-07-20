ФК «Зенит» объявил о переходе футболиста Рукаса, выступавшего за «Лейрию»
МОСКВА, 20 июл —
Р-Спорт. Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» на своем официальном сайте объявил о переходе защитника Томаса Рукаса, ранее выступавшего за португальскую «Лейрию».
Соглашение с 20-летним футболистом рассчитано на 4 года.
Воспитанник петербургского футбола, Рукас дебютировал на профессиональном уровне в 2013 году, сыграв за новосибирскую «Сибирь-2». Последние два года он играл за португальскую «Лейрию», испанский «Хетафе Б» и вторую команду лиссабонского «Спортинга».
В прошедшем сезоне Рукас, родившийся в
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