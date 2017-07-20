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20 июля 2017, 17:22 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

«Динамо» ждут жесткие санкции при повторении расистских выходок фанатов — Григорьянц

МОСКВА, 20 июл — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС оштрафовал московское «Динамо» на 250 тысяч за оскорбление болельщиками футболистов столичного «Спартака» по расовому принципу и вынес предупреждение о более жестких санкциях в случае повторения подобных инцидентов, заявил глава комитета Артур Григорьянц.

Глава КДК РФС Артур Григорьянц Увеличить
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Во вторник «Спартак» и «Динамо» сыграли вничью со счетом 2:2 на «Арене Химки» в матче первого тура чемпионата России. В первом тайме на трибуне С, где сидят обычные зрители, произошло несколько драк между фанатами команд.

«Болельщики “Динамо” использовали несогласованный баннер, “Спартак” — ненормативный баннер. Болельщики “Динамо” снимали с болельщиков “Спартака” атрибутику, что вызывало локальные конфликты. На 17-й и 60-й минуте болельщики “Динамо” ухали и демонстрировали характерные жесты. “Динамо” оштрафовано за пиротехнику на 40 тысяч рублей, за скандирование (болельщиками ненормативной лексики) — на 10 тысяч, за оскорбление футболистов по расовому принципу — 250 тысяч. Также “Динамо” получило предупреждение, что в случае повторения санкции будет более жесткие», — сказал Григорьянц журналистам.

«В дальнейшем штраф может быть увеличен — закрытие секторов, матч без зрителей. Снятие очков не предусмотрено. За несогласованный баннер “Динамо” оштрафовано на 25 тысяч, за неправомерное поведение зрителей, выразившееся в беспорядках на стадионе на трибуне С — штраф 100 тысяч рублей. За необеспечение безопасности “Динамо” дополнительно оштрафовано на 100 тысяч», — добавил глава КДК РФС.

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Новости Премьер-лиги

«Динамо» оштрафовано на 425 тыс. рублей за поведение фанатов в матче РФПЛ со «Спартаком»

«Динамо» оштрафовано на 425 тыс. рублей за поведение фанатов в матче РФПЛ со «Спартаком»

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московское «Динамо» на 425 тысяч рублей за некорректное поведение болельщиков команды на матче первого тура чемпионата России против «Спартака».
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