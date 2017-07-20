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Во вторник «Спартак» и «Динамо» сыграли вничью со счетом 2:2 на «Арене Химки» в матче первого тура чемпионата России. В первом тайме на трибуне С, где сидят обычные зрители, произошло несколько драк между фанатами команд.

«Болельщики “Динамо” использовали несогласованный баннер, “Спартак” — ненормативный баннер. Болельщики “Динамо” снимали с болельщиков “Спартака” атрибутику, что вызывало локальные конфликты. На 17-й и 60-й минуте болельщики “Динамо” ухали и демонстрировали характерные жесты. “Динамо” оштрафовано за пиротехнику на 40 тысяч рублей, за скандирование (болельщиками ненормативной лексики) — на 10 тысяч, за оскорбление футболистов по расовому принципу — 250 тысяч. Также “Динамо” получило предупреждение, что в случае повторения санкции будет более жесткие», — сказал Григорьянц журналистам.

«В дальнейшем штраф может быть увеличен — закрытие секторов, матч без зрителей. Снятие очков не предусмотрено. За несогласованный баннер “Динамо” оштрафовано на 25 тысяч, за неправомерное поведение зрителей, выразившееся в беспорядках на стадионе на трибуне С — штраф 100 тысяч рублей. За необеспечение безопасности “Динамо” дополнительно оштрафовано на 100 тысяч», — добавил глава КДК РФС.