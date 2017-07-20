«Динамо» оштрафовано на 425 тыс. рублей за поведение фанатов в матче РФПЛ со «Спартаком»

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Об этом журналистам сообщил председатель КДК РФС Артур Григорьянц.

Встреча состоялась в Химках во вторник и завершилась со счетом 2:2. Во время игры на трибунах были стычки между болельщиками команд, а также расистские ухания, выкрики и баннеры.

«Со стороны болельщиков обеих команд были оскорбления, пиротехника, несанкционированные баннеры. Кроме того, болельщики “Динамо” срывали атрибутику, что вызвало столкновение, и они же ухали. Наказание: “Динамо” за пиротехнику — 40 тысяч, за скандирования — 10 тысяч, за оскорбление по расовому признаку — 250 тысяч и предупредить, что в случае повтора может быть более жесткие санкции — более крупный штраф, закрытие секторов или матч без зрителей. За баннер “Динамо” — 25 тысяч рублей, за неправомерные действия зрителей штраф 100 тысяч рублей; за необеспечение безопасности — штраф 100 тысяч», — сказал Григорьянц.

«Спартак» за пиротехнику 110 тысяч, за скандирование 10 тысяч и баннер — 50 тысяч рублей, — отметил глава КДК.

Заседание КДК РФС состоялось в четверг в Доме футбола в Москве.