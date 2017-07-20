КДК РФС: «Спартак» при повторении расистских акций фанатов ждут серьезные санкции

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«Спартак» 14 июля в дополнительное время обыграл столичный «Локомотив» в матче за Суперкубок страны со счетом 2:1. В этом матче болельщики «красно-белых» скандировали в адрес вратаря железнодорожников Гилерме расистские высказывания.

«В начале матча звучало скандирование со стороны болельщиков “Спартак”, которое попадает под нормы оскорбления по расовому принципу участников. За оскорбления зрителями футболистов по поводу расовой принадлежности принято решение оштрафовать “Спартак” на 250 тысяч рублей, предупредить, что в случае повторения к клубу будут применены более строгие санкции. Все случаи проявления расизма не останутся без внимания и безнаказанным», — сказал Григорьянц журналистам.