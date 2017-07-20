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20 июля 2017, 16:55 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

КДК РФС: «Спартак» при повторении расистских акций фанатов ждут серьезные санкции

МОСКВА, 20 июл — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС оштрафовал московский «Спартак» на 250 тысяч рублей за проявления фанатами расизма в матче за Суперкубок со столичным «Локомотивом», «красно-белых» ждет более суровое наказание за повторение подобных акций, заявил председатель комитета Артур Григорьянц.

<nobr>Контрольно-дисциплинарный</nobr> комитет (<span class=error>КДК</span>) <span class=error>РФС</span> оштрафовал московский Спартак на 250 тысяч рублей за проявления фанатами расизма в матче за <span class=error>Суперкубок</span> со столичным Локомотивом красно-белых ждет более суровое наказание за повторение подобных акций заявил председатель комитета Артур Григорьянц. Увеличить
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«Спартак» 14 июля в дополнительное время обыграл столичный «Локомотив» в матче за Суперкубок страны со счетом 2:1. В этом матче болельщики «красно-белых» скандировали в адрес вратаря железнодорожников Гилерме расистские высказывания.

«В начале матча звучало скандирование со стороны болельщиков “Спартак”, которое попадает под нормы оскорбления по расовому принципу участников. За оскорбления зрителями футболистов по поводу расовой принадлежности принято решение оштрафовать “Спартак” на 250 тысяч рублей, предупредить, что в случае повторения к клубу будут применены более строгие санкции. Все случаи проявления расизма не останутся без внимания и безнаказанным», — сказал Григорьянц журналистам.

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Новости Премьер-лиги

«Динамо» оштрафовано на 425 тыс. рублей за поведение фанатов в матче РФПЛ со «Спартаком»

«Динамо» оштрафовано на 425 тыс. рублей за поведение фанатов в матче РФПЛ со «Спартаком»

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московское «Динамо» на 425 тысяч рублей за некорректное поведение болельщиков команды на матче первого тура чемпионата России против «Спартака».
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