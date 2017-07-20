«Истинный “Рубин” Бердыева увидите в сентябре». Куда пропал Сесар Навас
Почему один из лучших легионеров в истории РФПЛ Сесар Навас ушёл из «Ростова», но не дошёл до «Рубина» и ждать ли его возвращения в футбол.
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Видимо, что-то случилось...
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Вокруг гиганта Сесара Наваса Бердыев отстроил две монументальные оборонительные конструкции — золотого «Рубина» и серебряного «Ростова». Взялись было давние знакомые сообща возводить третью,
— Сесар, где вы, как вы? — отбиваю сообщение обладателю всех возможных медалей РФПЛ и обоих российских кубков на WhatsApp. Не проходит и пары минут, как на мессенджер прилетает традиционно бодрый для Испании ответ: «Привет! Как сам?». После обмена любезностями переходим к делу.
— Я дома, в Мадриде, — начинает Навас. — У сына Луки — ему четыре — каникулы в школе, но мы никуда в этот раз не поехали. Гуляем в городских парках, купаемся в бассейнах, гоняем мяч. Нянчусь с девятимесячной дочуркой Ноа — в общем, веду образ жизни среднестатистического главы семейства на отдыхе.
— Ощущения?
— Довольно странные. С одной стороны — радость от общения с родными людьми. Последние годы семья жила на два дома: то со мной в России, то в Испании. С другой —
— Так вы завершили карьеру или нет, а то разные версии на этот счёт существуют?
— Окончательного решения не принято. Может быть, и поиграю ещё.
— Вы же проходили предсезонную подготовку с «Рубином».
— К сожалению, недолго. 26 июня присоединился к «Рубину» в Австрии, а уже 3 июля был вынужден покинуть лагерь команды и вернуться в Мадрид.
— Главная причина — болезнь отца?
— Она же единственная. Отец испытывает проблемы со здоровьем. Более точный диагноз доктора обещают поставить примерно
— Помимо «Рубина» были предложения о продлении карьеры?
— Было несколько — из Испании, США, Голландии, Шотландии.
— А от «Ростова»?
— От «Ростова» предложений продлить контракт не поступало.
— Обидно было?
— Нет. Футбольный мир живёт по своим законам — в нём не осталось места романтизму.
— Но в глубине души ведь ожидали предложения?
— Мне казалось, что клуб должен быть доволен моей производительностью труда, а раз так — предложит продлить контракт. Но, видимо, когда Бердыев решил покинуть «Ростов», там посчитали, что я тоже не захочу оставаться. По умолчанию.
— С новым тренером контактов не было?
— С Кучуком? Нет.
— Зато раздался звонок от Курбана Бекиевича: «Сесар, давай со мной в «Рубин»?
— Немного не так. С Бердыевым в отпуске я вообще не разговаривал. 15 июня позвонили из клуба, предложили контракт.
— Первая реакция?
— Это было предложение мечты — я чувствовал себя абсолютно счастливым человеком! Считал большой честью возможность продолжить работу с Курбаном Бердыевым и снова оказаться в Казани. Это была бы красивая история — вернуться в клуб, с которым пережил шесть чудесных лет. Я не строил далеко идущих планов, но как минимум сезон-2017/18 надеялся провести в «Рубине».
— Со времени вашего ухода команда серьёзно изменилась.
— По составу — да, прилично. Но ветераны — Кузьмин, Рыжиков, Карадениз, с которыми меня связывает настоящая дружба, —
— А потом поступили тревожные новости с родины.
— Болезнь отца была единственным мотивом моего возвращения в Испанию. Из России мне было бы тяжело оказывать ему помощь и поддержку.
— Как Курбан Бекиевич воспринял ваше решение?
— С пониманием. Вошёл в положение и на прощание пожелал моему отцу скорейшего выздоровления. Сейчас для меня самое главное, чтобы папа преодолел недуг. Он ведь нестарый человек — всего 62 года.
— Желание продолжить карьеру ещё есть?
— Конечно! Если отец пойдёт на поправку, мне бы хотелось ещё поиграть на хорошем уровне.
— Физически вы в норме?
— С этим проблем нет. Чтобы не растратить кондиций, каждое утро занимаюсь индивидуально. По меньшей мере на год игры на максимальном уровне меня ещё точно хватит.
— Стартовые игры «Рубина» и «Ростова» в новом чемпионате видели?
— Обе смотрел по ТВ.
— И как впечатления?
— «Ростов» кардинально изменился: новый тренер, масса новых игроков. После такой масштабной перезагрузки трудно ожидать высоких результатов с начала сезона. Им нужно время, чтобы элементарно раззнакомиться. В любом случае желаю «Ростову», команде и её болельщикам, всего наилучшего. Два года в этом клубе были поистине счастливым временем.
— Что вспоминается?
— Много было приятных моментов. Например, игра против «Аякса» в Ростове. Незабываемая квалификация в групповой турнир Лиги чемпионов. Домашний матч и беспрецедентная победа над «Баварией». А главное — люди. Люди, которых я встретил в Ростове, навсегда останутся в моём сердце. Я благодарен болельщикам за поддержку, которую они оказывали команде и мне лично. Без неё мы бы не добились стольких успехов.
— «Ростов»
— Генеральный директор клуба заверил, что задолженности будут погашены. Так что всё нормально.
— Как вам «Рубин»?
— «Рубин» меньше «Ростова» изменился кадрово, но там тоже новый тренер. Нужно немного времени, чтобы игроки поняли его требования и система Бердыева заработала идеально. Истинный «Рубин» вы увидите через два месяца, в сентябре. Это уже скоро. Желаю «Рубину» год успеха и триумфов!
— Эксперты полагают, что казанской обороне очень пригодился бы такой боец, как Сесар Навас.
— Это вопрос к Бердыеву. Я не знаю его мнения на этот счёт.
— Полагаете, обновлённый «Рубин» сразу включится в борьбу за титул?
— Уверен в этом! Всё необходимое для успеха у клуба есть — отличные футболисты и великий тренер.
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