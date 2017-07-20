«Истинный “Рубин” Бердыева увидите в сентябре». Куда пропал Сесар Навас

Вокруг гиганта Сесара Наваса Бердыев отстроил две монументальные оборонительные конструкции — золотого «Рубина» и серебряного «Ростова». Взялись было давние знакомые сообща возводить третью, опять-таки в Казани, но были вынуждены прервать сотрудничество. Испанский ветеран по семейным обстоятельствам покинул расположение клуба, и с тех пор о нём не было слышно. Неужели и правда закончил?

— Сесар, где вы, как вы? — отбиваю сообщение обладателю всех возможных медалей РФПЛ и обоих российских кубков на WhatsApp. Не проходит и пары минут, как на мессенджер прилетает традиционно бодрый для Испании ответ: «Привет! Как сам?». После обмена любезностями переходим к делу.

— Я дома, в Мадриде, — начинает Навас. — У сына Луки — ему четыре — каникулы в школе, но мы никуда в этот раз не поехали. Гуляем в городских парках, купаемся в бассейнах, гоняем мяч. Нянчусь с девятимесячной дочуркой Ноа — в общем, веду образ жизни среднестатистического главы семейства на отдыхе.



— Ощущения?

— Довольно странные. С одной стороны — радость от общения с родными людьми. Последние годы семья жила на два дома: то со мной в России, то в Испании. С другой — чего-то не хватает. Ежедневных тренировок с командой, матчей. Таких длинных отпусков в моей жизни ещё не было.



— Так вы завершили карьеру или нет, а то разные версии на этот счёт существуют?

— Окончательного решения не принято. Может быть, и поиграю ещё.



— Вы же проходили предсезонную подготовку с «Рубином».

— К сожалению, недолго. 26 июня присоединился к «Рубину» в Австрии, а уже 3 июля был вынужден покинуть лагерь команды и вернуться в Мадрид.



— Главная причина — болезнь отца?

— Она же единственная. Отец испытывает проблемы со здоровьем. Более точный диагноз доктора обещают поставить примерно 15—20 августа . До тех пор я должен находиться рядом с ним.



— Помимо «Рубина» были предложения о продлении карьеры?

— Было несколько — из Испании, США, Голландии, Шотландии.



— А от «Ростова»?

— От «Ростова» предложений продлить контракт не поступало.



— Обидно было?

— Нет. Футбольный мир живёт по своим законам — в нём не осталось места романтизму.



— Но в глубине души ведь ожидали предложения?

— Мне казалось, что клуб должен быть доволен моей производительностью труда, а раз так — предложит продлить контракт. Но, видимо, когда Бердыев решил покинуть «Ростов», там посчитали, что я тоже не захочу оставаться. По умолчанию.

— С новым тренером контактов не было?

— С Кучуком? Нет.

— Зато раздался звонок от Курбана Бекиевича: «Сесар, давай со мной в «Рубин»?

— Немного не так. С Бердыевым в отпуске я вообще не разговаривал. 15 июня позвонили из клуба, предложили контракт.



— Первая реакция?

— Это было предложение мечты — я чувствовал себя абсолютно счастливым человеком! Считал большой честью возможность продолжить работу с Курбаном Бердыевым и снова оказаться в Казани. Это была бы красивая история — вернуться в клуб, с которым пережил шесть чудесных лет. Я не строил далеко идущих планов, но как минимум сезон-2017/18 надеялся провести в «Рубине».





— Со времени вашего ухода команда серьёзно изменилась.

— По составу — да, прилично. Но ветераны — Кузьмин, Рыжиков, Карадениз, с которыми меня связывает настоящая дружба, — по-прежнему на месте. Они — душа команды. Персонал — администраторы, массажисты — тоже практически не поменялся. Все эти дни в Австрии я чувствовал себя так, словно вернулся домой…



— А потом поступили тревожные новости с родины.

— Болезнь отца была единственным мотивом моего возвращения в Испанию. Из России мне было бы тяжело оказывать ему помощь и поддержку.



— Как Курбан Бекиевич воспринял ваше решение?

— С пониманием. Вошёл в положение и на прощание пожелал моему отцу скорейшего выздоровления. Сейчас для меня самое главное, чтобы папа преодолел недуг. Он ведь нестарый человек — всего 62 года.



— Желание продолжить карьеру ещё есть?

— Конечно! Если отец пойдёт на поправку, мне бы хотелось ещё поиграть на хорошем уровне.



— Физически вы в норме?

— С этим проблем нет. Чтобы не растратить кондиций, каждое утро занимаюсь индивидуально. По меньшей мере на год игры на максимальном уровне меня ещё точно хватит.



— Стартовые игры «Рубина» и «Ростова» в новом чемпионате видели?

— Обе смотрел по ТВ.