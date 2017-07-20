Уравнение с двумя неизвестными. «Зенит» покупает, остальные молчат

Чудны дела твои трансферные, РФПЛ! Чемпионат уже стартовал, а понять по активности селекционных служб российских клубов их цели на сезон совершенно невозможно. Создаётся даже обманчивое впечатление, что в Лиге чемпионов собирается играть «Зенит», а не получившие туда путёвки «Спартак» и ЦСКА. Трансферные цели красно-белых и красно-синих туманны, и в последнее время даже слухи о том, кем они интересуются, встречаются всё реже и крутятся в основном вокруг одних и тех же фигур.

Ещё весной поговаривали, что ЦСКА намерен летом укреплять линию атаки и приобрести как минимум одного центрального нападающего, без которого, как считали эксперты, «армейцам» ничего не светит в Лиге чемпионов. Потом появились традиционные для ЦСКА слухи о том, что клуб подумывает вернуть/взять в аренду Ахмеда Мусу, которого «армейцы» в прошлом году продали «Лестеру». У форварда, бывшего заметным в атаке ЦСКА, карьера в Англии не заладилась, в стартовом составе «Лестера» нигериец появлялся не часто, забил всего два гола и сам, якобы, был не против возвращения в Россию.



Однако дальше слухов дело не пошло, в итоге за истекшее с момента окончания прошлого футбольного сезона время красно-синие устроили арендную рокировку — двух игроков вернули из аренды и двух одолжили «Анжи» и «Арсеналу», отказались от услуг арендованного же у «Динамо» Алексея Ионова, а Чепчугова и Тошича отпустили с миром. В итоге пока в активе у ЦСКА около 2 млн, вырученных от продажи Панченко в «Динамо», и даже ни намёка на обещанное гендиректором клуба Романом Бабаевым усиление двух позиций.

Логику трансферного затишья в ЦСКА понять несложно. Вице-чемпион страны уже давно живёт в условиях жёсткой финансовой экономии. Концовка прошлого сезона показала, что Виктор Гончаренко, умевший даже из незвёздного состава БАТЭ выжимать максимум и портить нервы европейским грандам на групповом этапе Лиги чемпионов, с нынешним составом ЦСКА способен творить чудеса. К тому же в команде есть перспективная молодёжь — о Головине в последнее время не говорит в превосходных тонах только ленивый, на подходе фееривший в юношеской Лиге чемпионов Чалов.

Цитата Руководство «Спартака» не торопится с приобретениями, поскольку не хочет ломать то, что и так хорошо работает.





Понятно, что на этом багаже рассчитывать на что-то большее, чем привычное уже четвёртое место в группе ЛЧ, ЦСКА будет трудно, но ведь за попадание в группу «армейцам» ещё только предстоит бороться. Так какой смысл делать дорогостоящие покупки (а для ЦСКА даже 15 млн евро, которые якобы просили за бразильца Арану, — очень серьёзные траты), не будучи уверенным в том, что у команды будет евроосень? Опять же надо понимать, какая это будет осень — лигочемпионская или лигоевропейская, — и плясать уже от этого. До закрытия трансферного окна ещё достаточно времени, чтобы сделать необходимые покупки, да и есть вероятность, что ближе к августу некоторые продавцы могут стать сговорчивее.

Возможно, на августовские распродажи рассчитывают и селекционеры «Спартака», которые, по словам руководства красно-белых, активно прочёсывают Европу в поисках нужных футболистов, но пока только выкупили Тигиева у «Анжи» и подписали свободного агента Петковича. Способен ли бесплатный серб так уж усилить команду Карреры? На данный момент в этом есть большие сомнения У триумфатора прошлого сезона есть одна серьёзная проблема — чемпион России и его тренер не настолько раскручены в Европе, чтобы к ним слетались, как бабочки, известные футболисты. Да, «Спартак» начнёт европейскую осень сразу с группового этапа Лиги чемпионов, но, как показывает практика, одного этого ещё недостаточно, чтобы привлечь потенциально сильных иностранных новичков. Тем более что, как пойдут дела у Карреры в главном клубном турнире Европы, сейчас никто не скажет. Летом прошлого года «Спартак» провалил квалификацию Лиги Европы — с другим, конечно, тренером, но в сущности с тем же составом, который потом выиграл чемпионат России. И нет никакой гарантии, что прошлосезонного куража старым футболистам и новому тренеру хватит на грядущее выступление на четырёх фронтах сразу, если к чемпионату, Кубку России и ЛЧ добавить матчи сборной страны, в которой у «Спартака» сейчас очень солидное представительство.

Опять же, можно предположить, что руководство «Спартака» не торопится с приобретениями, поскольку не хочет ломать то, что и так хорошо работает. Наверняка есть какая-то внутренняя уверенность, что Каррере и в этом году удастся удивить всех. То есть вновь завоевать чемпионство и успешно сыграть в группе Лиги чемпионов. В этом смысле первые 3−4 тура в чемпионате страны вполне способны показать, следует ли Леониду Федуну сменить розовые стекла в очках или ситуация действительно вполне благоволит красно-белым. С другой стороны, какие задачи поставил он перед Каррерой и компанией в Лиге чемпионов? До сих пор речь шла только о защите чемпионского титула.

Единственным из лидеров нашего чемпионата, который чётко обозначил задачи на сезон и вытекающие из них цели на трансферном рынке, оказался «Зенит». Два неудачных с точки зрения амбиций петербургского клуба сезона породили тектонические сдвиги в команде. Это у стабильного ЦСКА и стабилизировавшегося «Спартака» ещё есть время на раздумья — «Зениту» необходимо было ещё до старта чемпионата России сделать максимум необходимых приобретений, чтобы не строить новую команду в режиме пит-стопа. За два коротких предсезонных сбора Манчини хотел, что называется, посмотреть всех, в том числе и новичков. И слова у селекционеров клуба не просто не расходятся с делами — порой даже отстают. Клуб уже потратил 44 млн евро, что на несколько порядков больше, чем все остальные российские клубы вместе взятые. Осталось, как говорит спортивный директор петербуржцев Константин Сарсания, всего ничего — центральный защитник. Хватать первого попавшегося под руку в клубе, понятно, не намерены, а значит его поиски могут продолжиться и после старта чемпионата. Хотя, скорее всего, продемонстрировав своё умение покупать и брать бесплатно то, что нужно команде, «Зенит» после старта сезона больше будет демонстрировать другое умение — выгодно продавать футболистов, которые не вписываются в концепцию нового тренера.

Цитата Несмотря на впечатляющие траты в этом сезоне, в «Зените» тоже научились считать деньги

При этом «Зенит» в этот раз демонстрирует новый тренд российского футбола, поддержанный и другими топ-клубами, — взвешенный подход к любой покупке с позиции «цена-качество». Покупать «любой ценой» и потом платить игроку баснословную зарплату в РФПЛ больше не принято. Но если нежелание того же ЦСКА переплачивать за бразильца Арану ещё можно списать на непростую экономическую действительность в «армейском» клубе, то отказ «Зенита» заключать контракт с Маноласом в эту схему никак не вписывается. Тем не менее именно петербургский клуб был инициатором замораживания сделки, именно он недвусмысленно указал на дверь футболисту, который решил, что будет диктовать свои условия работодателю до победного конца. А недавно прошёл слух, что и переговоры по трансферу Койо приостановлены — «Зенит» категорически не устраивает ценник на защитника. Опять же по слухам Манчини совершенно спокоен — в его списке трансферных желаний незаменимых явно нет. Времена, когда в Россию завлекали только длинным рублём, давно прошли.



У агрессивности на трансферном рынке, о которой говорил президент «Зенита» Сергей Фурсенко, есть, как теперь видится, более понятный синоним — целеустремлённость. У петербуржцев явно имеется и новая стратегия развития, и продуманная в её соответствии тактика. Цели — победа в каждом турнире, где участвует команда, — обнародуются «Зенитом» уже давно. О необходимости перестройки и обновления команды ради достижения этих целей в клубе заговорили ещё во времена Лучано Спаллетти, но глобально к реализации задачи приступили только сейчас. Причём с места в карьер.



Несмотря на впечатляющие траты в этом сезоне, в «Зените» тоже научились считать деньги, а траты воспринимают как инвестиции, которые могут и должны приносить доход. Не только финансовый, хотя опыт выгодной продажи дорогостоящих футболистов у клуба уже есть — вспомним Халка и Витселя. Не стоит забывать, что нынешнее «расточительство» на трансферном рынке — результат накопленного в прошлые годы финансового «жирка». Согласно оценке УЕФА, по итогам 2015 года «Зенит» (находившийся, к слову, в тот момент под санкциями за нарушение финансового фэйр-плей) стал единственным российским клубом, получившим прибыль. После чего уже в 2016-м были громкие продажи Халка, Витселя и Гарая, пополнившие кассу клуба примерно на 100 млн евро.

Конечно, в это межсезонье никто в клубе не рассчитывает повторить прошлогодний успех, но сейчас, когда трансферный аппетит «Зенита» в целом удовлетворён, ему предстоит кропотливая работа по облегчению собственной зарплатной ведомости. Уже ведутся переговоры о продаже нескольких футболистов, которым не нашлось места в команде Манчини. О том, что задача эта не из лёгких, говорит занимательная статистика первого месяца межсезонья — из команд РФПЛ за это время ушли 107 игроков, при этом клубам за них удалось выручить чуть более 11 млн евро. Зенитовских в этой сумме — 1,5 млн за переход Ломбертса в «Остенде». Очевидно, что на таком «рынке» клубу, который намерен не только тратить, но и зарабатывать, делать нечего.