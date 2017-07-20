Уравнение с двумя неизвестными. «Зенит» покупает, остальные молчат
Новый сезон стартовал, и хотя трансферное окно будет открыто ещё полтора месяца, можно подвести его первые итоги для «большой тройки» РФПЛ.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Чудны дела твои трансферные, РФПЛ! Чемпионат уже стартовал, а понять по активности селекционных служб российских клубов их цели на сезон совершенно невозможно. Создаётся даже обманчивое впечатление, что в Лиге чемпионов собирается играть «Зенит», а не получившие туда путёвки «Спартак» и ЦСКА. Трансферные цели
Ещё весной поговаривали, что ЦСКА намерен летом укреплять линию атаки и приобрести как минимум одного центрального нападающего, без которого, как считали эксперты, «армейцам» ничего не светит в Лиге чемпионов. Потом появились традиционные для ЦСКА слухи о том, что клуб подумывает вернуть/взять в аренду Ахмеда Мусу, которого «армейцы» в прошлом году продали «Лестеру». У форварда, бывшего заметным в атаке ЦСКА, карьера в Англии не заладилась, в стартовом составе «Лестера» нигериец появлялся не часто, забил всего два гола и сам, якобы, был не против возвращения в Россию.
Однако дальше слухов дело не пошло, в итоге за истекшее с момента окончания прошлого футбольного сезона время
Логику трансферного затишья в ЦСКА понять несложно.
Понятно, что на этом багаже рассчитывать на
Возможно, на августовские распродажи рассчитывают и селекционеры «Спартака», которые, по словам руководства
Опять же, можно предположить, что руководство «Спартака» не торопится с приобретениями, поскольку не хочет ломать то, что и так хорошо работает. Наверняка есть
Единственным из лидеров нашего чемпионата, который чётко обозначил задачи на сезон и вытекающие из них цели на трансферном рынке, оказался «Зенит». Два неудачных с точки зрения амбиций петербургского клуба сезона породили тектонические сдвиги в команде. Это у стабильного ЦСКА и стабилизировавшегося «Спартака» ещё есть время на раздумья — «Зениту» необходимо было ещё до старта чемпионата России сделать максимум необходимых приобретений, чтобы не строить новую команду в режиме
При этом «Зенит» в этот раз демонстрирует новый тренд российского футбола, поддержанный и другими
У агрессивности на трансферном рынке, о которой говорил президент «Зенита» Сергей Фурсенко, есть, как теперь видится, более понятный синоним — целеустремлённость. У петербуржцев явно имеется и новая стратегия развития, и продуманная в её соответствии тактика. Цели — победа в каждом турнире, где участвует команда, — обнародуются «Зенитом» уже давно. О необходимости перестройки и обновления команды ради достижения этих целей в клубе заговорили ещё во времена Лучано Спаллетти, но глобально к реализации задачи приступили только сейчас. Причём с места в карьер.
Несмотря на впечатляющие траты в этом сезоне, в «Зените» тоже научились считать деньги, а траты воспринимают как инвестиции, которые могут и должны приносить доход. Не только финансовый, хотя опыт выгодной продажи дорогостоящих футболистов у клуба уже есть — вспомним Халка и Витселя. Не стоит забывать, что нынешнее «расточительство» на трансферном рынке — результат накопленного в прошлые годы финансового «жирка». Согласно оценке УЕФА, по итогам 2015 года «Зенит» (находившийся, к слову, в тот момент под санкциями за нарушение финансового фэйр-плей) стал единственным российским клубом, получившим прибыль. После чего уже в 2016-м были громкие продажи Халка, Витселя и Гарая, пополнившие кассу клуба примерно на 100 млн евро.
Конечно, в это межсезонье никто в клубе не рассчитывает повторить прошлогодний успех, но сейчас, когда трансферный аппетит «Зенита» в целом удовлетворён, ему предстоит кропотливая работа по облегчению собственной зарплатной ведомости. Уже ведутся переговоры о продаже нескольких футболистов, которым не нашлось места в команде Манчини. О том, что задача эта не из лёгких, говорит занимательная статистика первого месяца межсезонья — из команд РФПЛ за это время ушли 107 игроков, при этом клубам за них удалось выручить чуть более 11 млн евро. Зенитовских в этой сумме — 1,5 млн за переход Ломбертса в «Остенде». Очевидно, что на таком «рынке» клубу, который намерен не только тратить, но и зарабатывать, делать нечего.
Любопытен и ещё один факт. Со следующего сезона лимит на легионеров будет ужесточён. Как именно — решится в сентябре, но мягкий вариант — 10 иностранцев в заявке на сезон — глава РФС Виталий Мутко уже успел несколько раз отклонить. Считается, что «Зенит» — один из тех, кто пострадает от нового лимита. Между тем даже сейчас, когда окончательный состав на сезон ещё не сформирован, у петербуржцев в наличии всего 12 иностранцев. Минимум трое из которых, с большой долей вероятности, покинут команду уже в ближайшее время. Так что даже самый жёсткий вариант реформ — 7+18, на который недавно намекал Мутко, — не должен стать фатальной проблемой для питерцев. И «русификация» команды — один из приоритетов клуба, ведь она пока никак не мешает собрать
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