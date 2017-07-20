Билеты на принципиальный футбольный матч уже в продаже

Следующий домашний матч «СКА-Хабаровск» проведет 8 августа, билеты на игру уже появились в продаже, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Хабаровский клуб сыграет с «Анжи», главным тренером которого в настоящее время является Александр Григорян, ранее тренировавший «СКА-Хабаровск». Болельщики называют этот мачт принципиальным.

Билеты на игру продаются теперь в отдельно стоящем павильоне. Белый киоск находится рядом с Универсальным краевым спортивным комплексом (УКСК) на набережной Хабаровска.

Пользователи соцсетей, уже купившие билеты на матч, отмечают, что очередей в кассу нет.

Напомним, попасть на игры РФПЛ в Хабаровске можно всего за 100 рублей. За эту сумму можно будет увидеть матчи из секторов Южной и Северной трибун (они расположены за футбольными воротами) и нижних ярусов главных трибун нашей арены, «Востока» и «Запада». Абонемент на эти места будет стоить 1500 рублей.