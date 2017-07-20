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До момента, когда «Спартак» проведет первый матч в Лиге чемпионов, в нашем футболе произойдет куча событий. Будет сыграно восемь туров — фактически закончится треть сезона. Сам «Спартак» съездит в Питер, сразится в Москве с ЦСКА, сыграет с «Краснодаром» и «Локомотивом». Чемпионат даже успеет разок уйти на перерыв, во время которого, хочется верить, найдется соперник для сборной России. Сегодня календарь РФС по-прежнему чист.

55 дней — это много, и разница между нынешним «Спартаком» и тем, который 12 или 13 сентября выйдет на поле условного «Олд Траффорд», может быть огромной как в ту, так и в другую сторону. Вроде бы рано волноваться, правда?

Но звуки гимна Лиги чемпионов слышны уже сейчас, и пока они, кажется, играют в минорной тональности.

Может быть, потому, что, несмотря на все усилия, намерения и даже заявления, «Спартак» не осуществил ни одного трансфера, кроме сербского защитника Марко Петковича, который с наскока не смог вытеснить из состава Андрея Ещенко.

Ведь о необходимости усилений перед Лигой чемпионов говорят не только болельщики, но и такие люди, как Квинси Промес, например. Он видит ситуацию изнутри, и вот его цитата: «Учитывая то, как много матчей в разных турнирах предстоит сыграть, нам требуется усиление. Если клуб приобретет еще одного, двух, а лучше трех хороших футболистов, будет очень здорово».

Он это сказал две недели назад, после подписания Петковича. Ни трех, ни двух, ни даже одного игрока с тех пор не приобрели. Хотя необходимость в них только возросла.

Дело не в Леониде Федуне и, кажется, даже не в селекционерах. Владелец готов дать денег, менеджеры выходят на клубы и агентов, предлагают варианты. Но вот испанское радио, например, вчера сообщило, что защитник «Валенсии» Мартин Монтойя отклонил предложение «Спартака» с четырехкратным увеличением зарплаты.

Даже если это слухи, они не сильно противоречат глобальной тенденции. Россия — не то место, куда сейчас хотят ехать из Европы более или менее известные футболисты. Спортивная составляющая и раньше вызывала сомнения, а большие деньги теперь можно заработать и в Китае. Даже имя «Спартака», равно как и факт участия в Лиге чемпионов, не сильно помогает селекционерам.

Приходится выкручиваться.

Но пока люди бьются в разные двери, сталкиваются с откровенным вымогательством и ищут хоть какой-то выход, начинается чемпионат. И он показывает: нынешний «Спартак» не готов играть в свой скоростной, агрессивный и очень энергозатратный футбол два раза в неделю.

После Суперкубка, который занял 120 минут, команду хватило еще на один тайм матча с «Динамо». Затем «Спартак» как будто выключили. Во втором тайме красно-белые не просто притормозили — они остановились вообще. Чего не скрывали ни главный тренер на пресс-конференции, ни футболисты. Ещенко в интервью «СЭ» так и сказал: выдохлись.

То, что это случилось уже в первом туре, как раз и заставляет удивляться и говорить о Лиге чемпионов. Но если разобраться, удивительного мало.

Несколько ключевых футболистов «Спартака» фактически были лишены отпуска, а перед Кубком конфедераций еще и прошли изнурительный сбор со Станиславом Черчесовым. Глупо обвинять национальную команду в проблемах «Спартака», как и футболистов в том, что они не отдыхали. Но вот сухие факты:

— Зобнин сломался на полгода с лишним;.

— Самедов травмирован;.

— Глушаков в матче с «Динамо» выигрывает ноль единоборств из четырех;.

— Комбаров в той же игре — одно из трех.

Не лучшим образом выглядит и Кутепов, хотя он за сборную все же не играл, а оценить Джикию по одному матчу с «Локо» сложновато. Как бы то ни было, к Георгию пока что меньше всего претензий. Возраст и физические данные, вероятно, позволяют переносить такие марафоны без проблем.

Но самое главное — пустые батарейки сборников, кажется, вошли в жесткую противофазу с планами Карреры. Вся его предсезонная программа, весьма жесткая и интенсивная, с тяжелыми нагрузками — похоже, оказалась вернувшимся лидерам просто не по зубам. И то, что в Австрии им старались дать щадящий режим, не сильно помогло. Предположения? Возможно. Но статистика матча с «Динамо», и особенно второго тайма, подтверждает, что проблема существует.

Возможно, ее удастся решить за счет трансферов. Может быть, предсезонка Карреры даст эффект через время, как раз к Лиге чемпионов. Пока же «Спартаку» нужно как следует отдохнуть. Через три дня силы понадобятся снова — выезд в Уфу.

Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.