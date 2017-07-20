«Спартак» устал: Лига чемпионов — через 55 дней
В первом туре
премьер-лиги чемпион страны сыграл вничью с «Динамо» (2:2), растеряв во втором тайме преимущество в два мяча. Главный тренер команды Массимо Каррера и футболисты объяснили провальную концовку усталостью после 120 минут матча за Суперкубок. Но почему «Спартак» выдохся уже в самом начале сложнейшего сезона и что будет дальше?
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
До момента, когда «Спартак» проведет первый матч в Лиге чемпионов, в нашем футболе произойдет куча событий. Будет сыграно восемь туров — фактически закончится треть сезона. Сам «Спартак» съездит в Питер, сразится в Москве с ЦСКА, сыграет с «Краснодаром» и «Локомотивом». Чемпионат даже успеет разок уйти на перерыв, во время которого, хочется верить, найдется соперник для сборной России. Сегодня календарь РФС
55 дней — это много, и разница между нынешним «Спартаком» и тем, который 12 или 13 сентября выйдет на поле условного «Олд Траффорд», может быть огромной как в ту, так и в другую сторону. Вроде бы рано волноваться, правда?
Но звуки гимна Лиги чемпионов слышны уже сейчас, и пока они, кажется, играют в минорной тональности.
Может быть, потому, что, несмотря на все усилия, намерения и даже заявления, «Спартак» не осуществил ни одного трансфера, кроме сербского защитника Марко Петковича, который с наскока не смог вытеснить из состава Андрея Ещенко.
Ведь о необходимости усилений перед Лигой чемпионов говорят не только болельщики, но и такие люди, как Квинси Промес, например. Он видит ситуацию изнутри, и вот его цитата: «Учитывая то, как много матчей в разных турнирах предстоит сыграть, нам требуется усиление. Если клуб приобретет еще одного, двух, а лучше трех хороших футболистов, будет очень здорово».
Он это сказал две недели назад, после подписания Петковича. Ни трех, ни двух, ни даже одного игрока с тех пор не приобрели. Хотя необходимость в них только возросла.
Дело не в Леониде Федуне и, кажется, даже не в селекционерах. Владелец готов дать денег, менеджеры выходят на клубы и агентов, предлагают варианты. Но вот испанское радио, например, вчера сообщило, что защитник «Валенсии» Мартин Монтойя отклонил предложение «Спартака» с четырехкратным увеличением зарплаты.
Даже если это слухи, они не сильно противоречат глобальной тенденции. Россия — не то место, куда сейчас хотят ехать из Европы более или менее известные футболисты. Спортивная составляющая и раньше вызывала сомнения, а большие деньги теперь можно заработать и в Китае. Даже имя «Спартака», равно как и факт участия в Лиге чемпионов, не сильно помогает селекционерам.
Приходится выкручиваться.
Но пока люди бьются в разные двери, сталкиваются с откровенным вымогательством и ищут хоть
После Суперкубка, который занял 120 минут, команду хватило еще на один тайм матча с «Динамо». Затем «Спартак» как будто выключили. Во втором тайме
То, что это случилось уже в первом туре, как раз и заставляет удивляться и говорить о Лиге чемпионов. Но если разобраться, удивительного мало.
Несколько ключевых футболистов «Спартака» фактически были лишены отпуска, а перед Кубком конфедераций еще и прошли изнурительный сбор со Станиславом Черчесовым. Глупо обвинять национальную команду в проблемах «Спартака», как и футболистов в том, что они не отдыхали. Но вот сухие факты:
— Зобнин сломался на полгода с лишним;.
— Самедов травмирован;.
— Глушаков в матче с «Динамо» выигрывает ноль единоборств из четырех;.
— Комбаров в той же игре — одно из трех.
Не лучшим образом выглядит и Кутепов, хотя он за сборную все же не играл, а оценить Джикию по одному матчу с «Локо» сложновато. Как бы то ни было, к Георгию пока что меньше всего претензий. Возраст и физические данные, вероятно, позволяют переносить такие марафоны без проблем.
Но самое главное — пустые батарейки сборников, кажется, вошли в жесткую противофазу с планами Карреры. Вся его предсезонная программа, весьма жесткая и интенсивная, с тяжелыми нагрузками — похоже, оказалась вернувшимся лидерам просто не по зубам. И то, что в Австрии им старались дать щадящий режим, не сильно помогло. Предположения? Возможно. Но статистика матча с «Динамо», и особенно второго тайма, подтверждает, что проблема существует.
Возможно, ее удастся решить за счет трансферов. Может быть, предсезонка Карреры даст эффект через время, как раз к Лиге чемпионов. Пока же «Спартаку» нужно как следует отдохнуть. Через три дня силы понадобятся снова — выезд в Уфу.
Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.
|18.07.2017 19:30
|Зрители 17133
|основной раунд: 1-й тур
|Арена Химки
|Юрий Калитвинцев
|Массимо Каррера
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|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|4
|11
|Удары (всего)
|11
|4
|Удары в створ
|4
|2
|Угловые
|3
|11
|Фолы
|10
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Сергей Карасев (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Антон Аверьянов (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Тихон Калугин (Москва, Россия)
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