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20 июля 2017, 1:39 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

«Спартак» устал: Лига чемпионов — через 55 дней

В первом туре премьер-лиги чемпион страны сыграл вничью с «Динамо» (2:2), растеряв во втором тайме преимущество в два мяча. Главный тренер команды Массимо Каррера и футболисты объяснили провальную концовку усталостью после 120 минут матча за Суперкубок. Но почему «Спартак» выдохся уже в самом начале сложнейшего сезона и что будет дальше?

Почему Спартак выдохся уже в самом начале сложнейшего сезона и что будет дальше? Увеличить
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До момента, когда «Спартак» проведет первый матч в Лиге чемпионов, в нашем футболе произойдет куча событий. Будет сыграно восемь туров — фактически закончится треть сезона. Сам «Спартак» съездит в Питер, сразится в Москве с ЦСКА, сыграет с «Краснодаром» и «Локомотивом». Чемпионат даже успеет разок уйти на перерыв, во время которого, хочется верить, найдется соперник для сборной России. Сегодня календарь РФС по-прежнему чист.

55 дней — это много, и разница между нынешним «Спартаком» и тем, который 12 или 13 сентября выйдет на поле условного «Олд Траффорд», может быть огромной как в ту, так и в другую сторону. Вроде бы рано волноваться, правда?

Но звуки гимна Лиги чемпионов слышны уже сейчас, и пока они, кажется, играют в минорной тональности.

Может быть, потому, что, несмотря на все усилия, намерения и даже заявления, «Спартак» не осуществил ни одного трансфера, кроме сербского защитника Марко Петковича, который с наскока не смог вытеснить из состава Андрея Ещенко.

Ведь о необходимости усилений перед Лигой чемпионов говорят не только болельщики, но и такие люди, как Квинси Промес, например. Он видит ситуацию изнутри, и вот его цитата: «Учитывая то, как много матчей в разных турнирах предстоит сыграть, нам требуется усиление. Если клуб приобретет еще одного, двух, а лучше трех хороших футболистов, будет очень здорово».

Он это сказал две недели назад, после подписания Петковича. Ни трех, ни двух, ни даже одного игрока с тех пор не приобрели. Хотя необходимость в них только возросла.

Дело не в Леониде Федуне и, кажется, даже не в селекционерах. Владелец готов дать денег, менеджеры выходят на клубы и агентов, предлагают варианты. Но вот испанское радио, например, вчера сообщило, что защитник «Валенсии» Мартин Монтойя отклонил предложение «Спартака» с четырехкратным увеличением зарплаты.

Даже если это слухи, они не сильно противоречат глобальной тенденции. Россия — не то место, куда сейчас хотят ехать из Европы более или менее известные футболисты. Спортивная составляющая и раньше вызывала сомнения, а большие деньги теперь можно заработать и в Китае. Даже имя «Спартака», равно как и факт участия в Лиге чемпионов, не сильно помогает селекционерам.

Приходится выкручиваться.

Но пока люди бьются в разные двери, сталкиваются с откровенным вымогательством и ищут хоть какой-то выход, начинается чемпионат. И он показывает: нынешний «Спартак» не готов играть в свой скоростной, агрессивный и очень энергозатратный футбол два раза в неделю.

После Суперкубка, который занял 120 минут, команду хватило еще на один тайм матча с «Динамо». Затем «Спартак» как будто выключили. Во втором тайме красно-белые не просто притормозили — они остановились вообще. Чего не скрывали ни главный тренер на пресс-конференции, ни футболисты. Ещенко в интервью «СЭ» так и сказал: выдохлись.

То, что это случилось уже в первом туре, как раз и заставляет удивляться и говорить о Лиге чемпионов. Но если разобраться, удивительного мало.

Несколько ключевых футболистов «Спартака» фактически были лишены отпуска, а перед Кубком конфедераций еще и прошли изнурительный сбор со Станиславом Черчесовым. Глупо обвинять национальную команду в проблемах «Спартака», как и футболистов в том, что они не отдыхали. Но вот сухие факты:

— Зобнин сломался на полгода с лишним;.

— Самедов травмирован;.

— Глушаков в матче с «Динамо» выигрывает ноль единоборств из четырех;.

— Комбаров в той же игре — одно из трех.

Не лучшим образом выглядит и Кутепов, хотя он за сборную все же не играл, а оценить Джикию по одному матчу с «Локо» сложновато. Как бы то ни было, к Георгию пока что меньше всего претензий. Возраст и физические данные, вероятно, позволяют переносить такие марафоны без проблем.

Но самое главное — пустые батарейки сборников, кажется, вошли в жесткую противофазу с планами Карреры. Вся его предсезонная программа, весьма жесткая и интенсивная, с тяжелыми нагрузками — похоже, оказалась вернувшимся лидерам просто не по зубам. И то, что в Австрии им старались дать щадящий режим, не сильно помогло. Предположения? Возможно. Но статистика матча с «Динамо», и особенно второго тайма, подтверждает, что проблема существует.

Возможно, ее удастся решить за счет трансферов. Может быть, предсезонка Карреры даст эффект через время, как раз к Лиге чемпионов. Пока же «Спартаку» нужно как следует отдохнуть. Через три дня силы понадобятся снова — выезд в Уфу.

Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.

18.07.2017 19:30 Зрители 17133 основной раунд: 1-й тур Арена Химки
Динамо М 2:2 Спартак М
Первый тайм: 0:2
Главные тренеры
Юрий Калитвинцев Массимо Каррера
Голы
53′ Кирилл Панченко (Ф. Бечирай) 8
90+2′ Александр Ташаев (Ф. Вандерсон, А.А. Козлов) 88
10 Квинси Промес (Л. Мельгарехо, Д. Глушаков) 29′
12 де Соуза Луиз Адриану (К. Промес) 32′
Составы
Антон Шунин (к) 1
Алексей Козлов 25
Сергей Терехов 13
Себастьян Хольмен 3
Тони Шуньич 44
Алексей Ионов 7
Кирилл Панченко 8
Александр Зотов 10
65′ Анатолий Катрич 77
Александр Ташаев 88
42′ 73′ Фатош Бечирай 21
Франсиску ду Карму Вандерсон 14
45′ Александр Сапета 41
Самба Соу 27
32 Артем Ребров
38 Андрей Ещенко
23 Дмитрий Комбаров
16 Сальваторе Боккетти
29 Илья Кутепов
10 Квинси Промес
25 Лоренсо Мельгарехо
8 Денис Глушаков (к)
11 Лукас Мартинс Фернанду
9 Мендеш Андраде Зе Луиш 90′
40 Артем Тимофеев
12 де Соуза Луиз Адриану 65′
71 Ивелин Попов 73′
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 4
11 Удары (всего) 11
4 Удары в створ 4
2 Угловые 3
11 Фолы 10
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Сергей Карасев (Москва, Россия)
Боковой судья Антон Аверьянов (Москва, Россия)
Боковой судья Тихон Калугин (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
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