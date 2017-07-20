«Зенит»: сезон продаж открыт

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МАК: ПАОК ИЛИ «ЛОКО»

Роберт МАК, полузащитник

26 лет, в чемпионате-2016/17 провел 17 матчей, забил 4 гола.

Контракт до 2020 года, цена — 4,5 миллиона евро (по данным transfermarkt).

Был приглашен в команду прошлым летом из ПАОК (transfermarkt оценивает сделку в 3,5 миллиона евро), отыграл сезон. Игрок качественный, надежный, но не из числа тех, кто делает разницу — для футболиста группы атаки, не имеющего российского паспорта, это критично.

Маку в ближайшем сезоне пришлось бы конкурировать не только с Шатовым и Кокориным, но и с пришедшими совсем недавно Полозом и Дриусси. Первый — игрок сборной России, второй приобретен за серьезные деньги (около 20 миллионов евро).

Поэтому словак по согласованию с клубом заранее озаботился поиском новой команды и оперативно ее нашел — проявил интерес бывший клуб, греческий ПАОК.

Договоренность есть об аренде с правом выкупа. Впрочем, переход документально не оформлен, несмотря на сообщения обоих клубов, — футболисту дано лишь право выступать в греческой команде.

Интерес проявляет «Локо» — речь идет об аренде с правом выкупа. Но шансы железнодорожников не слишком велики: перебить комфорт Греции можно только серьезным улучшением личного контракта, а москвичам надо думать о соблюдении финансового fair play.

ЦАЛЛАГОВ: «АРСЕНАЛ», «РОСТОВ» ИЛИ «ДИНАМО»

Ибрагим ЦАЛЛАГОВ, полузащитник

26 лет, в чемпионате-2016/17 провел 8 матчей.

Контракт до 2020 года, цена — 3,2 миллиона евро (по данным transfermarkt).

Универсал, который на позиции правого защитника вынужден бороться не только с Анюковым и Смольниковым, но и с купленным за 2 миллиона евро в «Ростове» Терентьевым.

В опорной зоне — дикая конкуренция, и после укрепления клубом русских позиций отечественный паспорт уже не является конкурентным преимуществом.

В «Зените» очень довольны отношением Цаллагова к делу, тем, как он влился в коллектив, но его уровень в целом недостаточен для того, чтобы претендовать на место в основном составе. В среднем клубе, как это было в «Крыльях», Цаллагов способен и даже наверняка станет лидером. Сам Ибрагим не горит желанием уходить и стремится доказать Роберто Манчини, что готов заиграть в такой команде, как «Зенит».

Из всех футболистов, с которыми готовы расстаться питерцы, именно Цаллагов самый востребованный — им интересовались «Динамо» и «Ростов», очень настой­чив «Арсенал». Переход именно в Тулу, думается, лишь вопрос времени — причем, по всей видимости, на правах полноценного трансфера.

ДЖОРДЖЕВИЧ: ДОРОГА В ТУЛУ

Лука ДЖОРДЖЕВИЧ, форвард

23 года, в чемпионате-2016/17 провел 10 матчей, забил 1 гол.

Контракт до 2020 года, цена — 500 тысяч евро (по данным transfermarkt).

Конкуренция в атаке закрывает дорогу в основной состав молодому черногорцу. Луку в «Зените» считают талантливым и в будущем рассчитывают на него, но на данном этапе биться за место в составе с Дзюбой, Полозом, Кокориным и Дриусси объективно невозможно. Наиболее реальный вариант продолжения карьеры — аренда в тульский «Арсенал». Возможно, тулякам удастся настоять на пункте «право выкупа».

МОЛЛО: ДОРОГО И НЕСТАНДАРТНО. НО ПРЕТЕНДЕНТОВ НЕТ

Йоан МОЛЛО, полузащитник

28 лет, в чемпионате-2016/17 провел 7 матчей, забил 1 гол.

Контракт до 2020 года, цена — 3 миллиона евро (по данным transfermarkt).

Игрок с хорошими качествами, но, что удивительно, на сегодня нет ни одного серьезного предложения. Сам француз, имеющий нестандартное мышление и неплохие физические данные, считает себя футболистом топ-уровня и не готов, судя по всему, идти в средний клуб. Пока француз, что называется, завис. Молло нравится в «Зените», но что с ним делать, пока не совсем понятно. Возможно, в будущем, если останется в команде, получит шанс как игрок ротации, а если «Зенит» продвинется далеко на нескольких фронтах, принесет серьезную пользу.

МАУРИСИУ: АРАБСКИЕ КЛУБЫ ИЛИ «ХЕТАФЕ»

МАУРИСИУ, полузащитник

28 лет, в чемпионате-2016/17 провел 19 матчей.

Контракт до 2019 года, цена — 3,5 миллиона евро (по данным transfermarkt).

Конкуренция на его позиции крайне острая — есть не только россияне Ерохин и Кузяев, но и Паредес, Нобоа, а также универсал Хави Гарсия. Из конкурентных преимуществ можно выделить хорошую технику и удар с правой ноги со «стандарта». Но в целом обязан больше обострять и угрожать воротам.

На Маурисиу, который достался питерцам как свободный агент, есть устойчивый спрос в арабских странах, в Европе готов предложить контракт «Хетафе». Трансфер весьма вероятен, но «Зенит» не готов отпускать футболиста без выгоды для себя, что правильно. Желателен полноценный трансфер, пусть и за относительно небольшие деньги.

ЭРНАНИ: ПУТЬ В ИТАЛИЮ

ЭРНАНИ, полузащитник

23 года, в чемпионате-2016/17 провел 8 матчей.

Контракт до 2021 года, цена — 4 миллиона евро (по данным transfermarkt).

Бразильца в начале этого года брали за приличные деньги (transfermarkt оценивает сделку из «Атлетику Параненсе» в 8 миллионов евро) в надежде на то, что он сумеет заменить Витселя, проданного в Китай.

Этого, впрочем, не произошло. Полузащитник имеет шикарные данные (высок, мощен и техничен), но адаптироваться в полной мере к европейскому, а тем более — российскому футболу не удалось. В Бразилии минимум борьбы в центре поля, в Европе Эрнани пришлось перестраиваться, и это не всегда удачно получалось. Впрочем, полузащитник молод и весьма перспективен, его высоко котируют европейские скауты.

Считается, что этот игрок обучаем и способен прибавлять. В Италии серьезный интерес проявляет СПАЛ, вышедший в Серию А, в Испании — «Хетафе». Именно памятуя о перспективности футболиста, «Зенит», как и в случае с Джорджевичем, не готов отпускать его насовсем — речь может идти об аренде.