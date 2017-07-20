Кто пытался избить Романа Зобнина?
В ночь после завершения дерби стало известно о диком случае, который произошел во время игры: неизвестные, судя по всему, болельщики
бело-голубых пытались напасть на полузащитника красно-белых Романа Зобнина.
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«НЕСКОЛЬКО ЧЕЛОВЕК ПРЫГНУЛИ, ПЫТАЛИСЬ ПО ЛИЦУ ВЪЕХАТЬ»
Зобнин, продолжающий восстановление после тяжелой травмы колена, пришел на дерби в Химки и смотрел за игрой из
«В соседней ложе сидел Рома Зобнин с женой, так на него снизу сразу несколько человек прыгнуло, пытались по лицу въехать, Ромка увернулся и ушел», — сообщил Крупский.
«Мужчина, взрослый. Наверное, дети есть. А он вел себя как животное. После этого меняется мнение о людях. Не дай бог
ЗОБНИН: «ТАКИЕ БОЛЕЛЬЩИКИ…»
Напомним, Зобнин с 2013 по 2016 год выступал за
— На матче болельщики «Динамо» начали оскорблять, я ушел в ложу, они начали лезть туда… Их успокоили, и все, — сказал Зобнин.
— Ожидали такого?
— Не могу сказать. Такие болельщики…
— Как проходит восстановление?
— С каждым днем все лучше себя чувствую, но природу не обманешь. Не форсирую, занимаюсь в свою силу. Все хорошо. Скоро, надеюсь, уже пойду на поле. Иду на поправку.
«ПЫТАТЬСЯ УСТРОИТЬ ПОТАСОВКУ С ИГРОКОМ — ПЕРЕГИБ»
О том, кто мог напасть на Зобнина, рассказывает Александр Шпрыгин, глава Всероссийского объединения болельщиков и известный поклонник «Динамо»:
— События происходили в секторе 2−3 трибуны «С». На Зобнина не напали, а осуществили попытку потасовки. Роман принял правильное решение, уйдя внутрь ложи. Я и сам являюсь поклонником «Динамо», но считаю, что болельщики
— Как это возможно?
— Сначала залезли в один из
— Кто нападал на Зобнина и бил болельщиков «Спартака»?
— Постоянные посетители трибуны «С», владельцы абонементов. Это уже взрослые люди, не фанаты. Все они много лет ходят на игры команды.
— Богатые граждане, бизнесмены?
— Явных олигархов там нет. Социальный уровень людей совершенно разный. Мне 39, а эти ребята значительно старше меня, у всех семьи и взрослые дети. В обычной жизни имеют работу, бизнес. Но на матчах со «Спартаком» и «Зенитом» у них срывает «колпак», и они перестают себя контролировать.
МЕЙТИН: СУДЯ ПО ВСЕМУ, В ДРАКАХ В ХИМКАХ ВИНОВАТЫ БОЛЕЛЬЩИКИ «ДИНАМО».
Директор по безопасности и работе с болельщиками РФПЛ Александр Мейтин в интервью «СЭ» дал оценку дракам на стадионе в Химках.
— Почему люди не могли попасть на стадион весь первый тайм?
— Несмотря на то что на стадионе установлены современные системы управления доступом, которые полностью соответствуют требованиям УЕФА и пропускная способность которых составляет 660 человек в час, по соображениям безопасности одномоментно осуществить осмотр большого количества зрителей не представляется возможным. Совет один — приходите на стадион раньше.
— Как вы оцениваете эпизод, когда под атаку фанатов чуть не попал полузащитник «Спартака» Роман Зобнин?
— Негативно.
— Кто виноват в драках в центральных секторах?
— Судя по тому, что удалось увидеть, а также при просмотре фото и видеоматериалов это болельщики «Динамо». После окончания проверки сможем точно назвать виновных.
— Получается, теперь не стоит ходить на стадион в шарфах?
— Никто не запрещает носить шарф. Но, думаю, следует правильно оценивать ситуацию и лучше не рисковать, когда находишься среди болельщиков чужой команды.
— Виновные будут вычислены? Какое они понесут наказание?
— Надеемся, что виновные будут выявлены и понесут ответственность по закону. Соответствующее обращение в МВД мы сделали. С введением на всех стадионах системы биометрической идентификации эта задача существенно упростится. В данном случае виновные были бы установлены в режиме онлайн.
— Стюарды в Химках не готовы к сезону?
— У нас нет особых претензий к работе стюардов на этом матче. Они действовали по ситуации и оперативно пресекали нарушения общественного порядка. То, что произошло на трибуне «С», не их вина. Приставить к каждому болельщику по стюарду невозможно.
— Что с человеком, которого сбросили с трибуны и он пролетел чуть ли не четыре метра?
— В медицинские учреждения и в полицию он точно не обращался. Думаю, что после окончания матча он ушел домой.
— Какие будут предприняты меры в дальнейшем, чтобы избежать подобного?
— Сегодня мы уже провели совместное совещание с представителями «Динамо», ответственными за безопасность и работу с болельщиками, и представителями фанатского движения. Мы наметили пути исключения подобных ситуаций в будущем. Уверен, что свой вердикт вынесет и КДК РФС.
КДК РАССМОТРИТ ИНЦИДЕНТЫ В ХИМКАХ
Глава КДК Артур Григорьянц заявил о том, что действия болельщиков во время матча «Динамо» — «Спартак» будут рассмотрены на ближайшем заседании.
— По «Динамо» мы рассмотрим скандирование болельщиками ненормативной лексики, использование пиротехники, а также демонстрацию несогласованного баннера. По «Спартаку» рассмотрим скандирование ненормативной лексики, использование и бросание пиротехники. Также по обоим клубам рассмотрим неправомерные действия болельщиков.
— Какие? Драки, уханье?
— Эта информация будет после заседания КДК.
|18.07.2017 19:30
|Зрители 17133
|основной раунд: 1-й тур
|Арена Химки
|Юрий Калитвинцев
|Массимо Каррера
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|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|4
|11
|Удары (всего)
|11
|4
|Удары в створ
|4
|2
|Угловые
|3
|11
|Фолы
|10
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Сергей Карасев (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Антон Аверьянов (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Тихон Калугин (Москва, Россия)
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