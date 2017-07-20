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20 июля 2017, 1:09 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Кто пытался избить Романа Зобнина?

В ночь после завершения дерби стало известно о диком случае, который произошел во время игры: неизвестные, судя по всему, болельщики бело-голубых пытались напасть на полузащитника красно-белых Романа Зобнина.

В ночь после завершения дерби Динамо — Спартак стало известно о диком случае который произошел во время игры. Увеличить
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«НЕСКОЛЬКО ЧЕЛОВЕК ПРЫГНУЛИ, ПЫТАЛИСЬ ПО ЛИЦУ ВЪЕХАТЬ»

Зобнин, продолжающий восстановление после тяжелой травмы колена, пришел на дерби в Химки и смотрел за игрой из вип-ложи, которая на «Арене-Химки» расположена так, что туда без особых усилий можно попасть и из других секторов. О нападении на Зобнина рассказал в соцсети известный болельщик красно-белых Сергей Крупский, а позднее подтвердила супруга Романа — Рамина Зобнина.

«В соседней ложе сидел Рома Зобнин с женой, так на него снизу сразу несколько человек прыгнуло, пытались по лицу въехать, Ромка увернулся и ушел», — сообщил Крупский.

«Мужчина, взрослый. Наверное, дети есть. А он вел себя как животное. После этого меняется мнение о людях. Не дай бог кому-нибудь столкнуться с ним. Болельщики сидели чуть ниже ложи, увидели Ромку. Просто начали кричать и потом начали лезть наверх. Ужасно было. Далее подошла охрана. С такими лучше не связываться! Он был нетрезв, мягко говоря. От него все что угодно можно ожидать», — добавила Рамина.

ЗОБНИН: «ТАКИЕ БОЛЕЛЬЩИКИ…»

Напомним, Зобнин с 2013 по 2016 год выступал за бело-голубых, а после вылета команды в ФНЛ перешел в «Спартак», с которым стал чемпионом.

— На матче болельщики «Динамо» начали оскорблять, я ушел в ложу, они начали лезть туда… Их успокоили, и все, — сказал Зобнин.

— Ожидали такого?

— Не могу сказать. Такие болельщики…

— Как проходит восстановление?

— С каждым днем все лучше себя чувствую, но природу не обманешь. Не форсирую, занимаюсь в свою силу. Все хорошо. Скоро, надеюсь, уже пойду на поле. Иду на поправку.

«ПЫТАТЬСЯ УСТРОИТЬ ПОТАСОВКУ С ИГРОКОМ — ПЕРЕГИБ»

О том, кто мог напасть на Зобнина, рассказывает Александр Шпрыгин, глава Всероссийского объединения болельщиков и известный поклонник «Динамо»:

— События происходили в секторе 2−3 трибуны «С». На Зобнина не напали, а осуществили попытку потасовки. Роман принял правильное решение, уйдя внутрь ложи. Я и сам являюсь поклонником «Динамо», но считаю, что болельщики бело-голубых перегнули палку. Игроки не должны участвовать в таких разборках. Это перегиб. Да, фанаты двух клубов — враги. Ненависть серьезная. При этом полиция грамотно сработала — разделили проходы, трибуны… Но всего предусмотреть невозможно, и бушевал вип!

— Как это возможно?

— Сначала залезли в один из вип-секторов, избили спартаковского болельщика — туда пришла «Скорая», потом ОМОН. Правда, человек сам виноват, провоцировал. Плюс виноваты те, кто пропустил на трибуну «Динамо» людей в спартаковской атрибутике. Их избили, когда они порадовались голам «Спартака» — их натурально выкинули вниз с сектора. Человека три. Не знаю, для чего это делается. В век интернета все посмотрели фото и видео, и во втором круге на «Открытие Арене» в секторах «Спартака» окажутся динамовские болельщики.

— Кто нападал на Зобнина и бил болельщиков «Спартака»?

— Постоянные посетители трибуны «С», владельцы абонементов. Это уже взрослые люди, не фанаты. Все они много лет ходят на игры команды.

— Богатые граждане, бизнесмены?

— Явных олигархов там нет. Социальный уровень людей совершенно разный. Мне 39, а эти ребята значительно старше меня, у всех семьи и взрослые дети. В обычной жизни имеют работу, бизнес. Но на матчах со «Спартаком» и «Зенитом» у них срывает «колпак», и они перестают себя контролировать.

МЕЙТИН: СУДЯ ПО ВСЕМУ, В ДРАКАХ В ХИМКАХ ВИНОВАТЫ БОЛЕЛЬЩИКИ «ДИНАМО».

Директор по безопасности и работе с болельщиками РФПЛ Александр Мейтин в интервью «СЭ» дал оценку дракам на стадионе в Химках.

— Почему люди не могли попасть на стадион весь первый тайм?

— Несмотря на то что на стадионе установлены современные системы управления доступом, которые полностью соответствуют требованиям УЕФА и пропускная способность которых составляет 660 человек в час, по соображениям безопасности одномоментно осуществить осмотр большого количества зрителей не представляется возможным. Совет один — приходите на стадион раньше.

— Как вы оцениваете эпизод, когда под атаку фанатов чуть не попал полузащитник «Спартака» Роман Зобнин?

— Негативно.

— Кто виноват в драках в центральных секторах?

— Судя по тому, что удалось увидеть, а также при просмотре фото и видеоматериалов это болельщики «Динамо». После окончания проверки сможем точно назвать виновных.

— Получается, теперь не стоит ходить на стадион в шарфах?

— Никто не запрещает носить шарф. Но, думаю, следует правильно оценивать ситуацию и лучше не рисковать, когда находишься среди болельщиков чужой команды.

— Виновные будут вычислены? Какое они понесут наказание?

— Надеемся, что виновные будут выявлены и понесут ответственность по закону. Соответствующее обращение в МВД мы сделали. С введением на всех стадионах системы биометрической идентификации эта задача существенно упростится. В данном случае виновные были бы установлены в режиме онлайн.

— Стюарды в Химках не готовы к сезону?

— У нас нет особых претензий к работе стюардов на этом матче. Они действовали по ситуации и оперативно пресекали нарушения общественного порядка. То, что произошло на трибуне «С», не их вина. Приставить к каждому болельщику по стюарду невозможно.

— Что с человеком, которого сбросили с трибуны и он пролетел чуть ли не четыре метра?

— В медицинские учреждения и в полицию он точно не обращался. Думаю, что после окончания матча он ушел домой.

— Какие будут предприняты меры в дальнейшем, чтобы избежать подобного?

— Сегодня мы уже провели совместное совещание с представителями «Динамо», ответственными за безопасность и работу с болельщиками, и представителями фанатского движения. Мы наметили пути исключения подобных ситуаций в будущем. Уверен, что свой вердикт вынесет и КДК РФС.

КДК РАССМОТРИТ ИНЦИДЕНТЫ В ХИМКАХ

Глава КДК Артур Григорьянц заявил о том, что действия болельщиков во время матча «Динамо» — «Спартак» будут рассмотрены на ближайшем заседании.

— По «Динамо» мы рассмотрим скандирование болельщиками ненормативной лексики, использование пиротехники, а также демонстрацию несогласованного баннера. По «Спартаку» рассмотрим скандирование ненормативной лексики, использование и бросание пиротехники. Также по обоим клубам рассмотрим неправомерные действия болельщиков.

— Какие? Драки, уханье?

— Эта информация будет после заседания КДК.

18.07.2017 19:30 Зрители 17133 основной раунд: 1-й тур Арена Химки
Динамо М 2:2 Спартак М
Первый тайм: 0:2
Главные тренеры
Юрий Калитвинцев Массимо Каррера
Голы
53′ Кирилл Панченко (Ф. Бечирай) 8
90+2′ Александр Ташаев (Ф. Вандерсон, А.А. Козлов) 88
10 Квинси Промес (Л. Мельгарехо, Д. Глушаков) 29′
12 де Соуза Луиз Адриану (К. Промес) 32′
Составы
Антон Шунин (к) 1
Алексей Козлов 25
Сергей Терехов 13
Себастьян Хольмен 3
Тони Шуньич 44
Алексей Ионов 7
Кирилл Панченко 8
Александр Зотов 10
65′ Анатолий Катрич 77
Александр Ташаев 88
42′ 73′ Фатош Бечирай 21
Франсиску ду Карму Вандерсон 14
45′ Александр Сапета 41
Самба Соу 27
32 Артем Ребров
38 Андрей Ещенко
23 Дмитрий Комбаров
16 Сальваторе Боккетти
29 Илья Кутепов
10 Квинси Промес
25 Лоренсо Мельгарехо
8 Денис Глушаков (к)
11 Лукас Мартинс Фернанду
9 Мендеш Андраде Зе Луиш 90′
40 Артем Тимофеев
12 де Соуза Луиз Адриану 65′
71 Ивелин Попов 73′
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 4
11 Удары (всего) 11
4 Удары в створ 4
2 Угловые 3
11 Фолы 10
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Сергей Карасев (Москва, Россия)
Боковой судья Антон Аверьянов (Москва, Россия)
Боковой судья Тихон Калугин (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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