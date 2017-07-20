Кто пытался избить Романа Зобнина?

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«НЕСКОЛЬКО ЧЕЛОВЕК ПРЫГНУЛИ, ПЫТАЛИСЬ ПО ЛИЦУ ВЪЕХАТЬ»

Зобнин, продолжающий восстановление после тяжелой травмы колена, пришел на дерби в Химки и смотрел за игрой из вип-ложи, которая на «Арене-Химки» расположена так, что туда без особых усилий можно попасть и из других секторов. О нападении на Зобнина рассказал в соцсети известный болельщик красно-белых Сергей Крупский, а позднее подтвердила супруга Романа — Рамина Зобнина.

«В соседней ложе сидел Рома Зобнин с женой, так на него снизу сразу несколько человек прыгнуло, пытались по лицу въехать, Ромка увернулся и ушел», — сообщил Крупский.

«Мужчина, взрослый. Наверное, дети есть. А он вел себя как животное. После этого меняется мнение о людях. Не дай бог кому-нибудь столкнуться с ним. Болельщики сидели чуть ниже ложи, увидели Ромку. Просто начали кричать и потом начали лезть наверх. Ужасно было. Далее подошла охрана. С такими лучше не связываться! Он был нетрезв, мягко говоря. От него все что угодно можно ожидать», — добавила Рамина.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Мужчина,взрослый. Наверно,дети есть.А он вел себя,как животное.После этого меняется мнение о людях.Не дай бог кому-нибудь столкнуться с ним</p>— Рамина Зобнина (@zoobninaaa) <a href="https://twitter.com/zoobninaaa/status/887415978862268416">18 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ЗОБНИН: «ТАКИЕ БОЛЕЛЬЩИКИ…»

Напомним, Зобнин с 2013 по 2016 год выступал за бело-голубых, а после вылета команды в ФНЛ перешел в «Спартак», с которым стал чемпионом.

— На матче болельщики «Динамо» начали оскорблять, я ушел в ложу, они начали лезть туда… Их успокоили, и все, — сказал Зобнин.

— Ожидали такого?

— Не могу сказать. Такие болельщики…

— Как проходит восстановление?

— С каждым днем все лучше себя чувствую, но природу не обманешь. Не форсирую, занимаюсь в свою силу. Все хорошо. Скоро, надеюсь, уже пойду на поле. Иду на поправку.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Драка. Кто-то пытался прорваться в вип <a href="https://t.co/hJFXdB44nd">pic.twitter.com/hJFXdB44nd</a></p>— Денис Бутырский (@DenisButirsky) <a href="https://twitter.com/DenisButirsky/status/887358816483979266">18 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«ПЫТАТЬСЯ УСТРОИТЬ ПОТАСОВКУ С ИГРОКОМ — ПЕРЕГИБ»

О том, кто мог напасть на Зобнина, рассказывает Александр Шпрыгин, глава Всероссийского объединения болельщиков и известный поклонник «Динамо»:

— События происходили в секторе 2−3 трибуны «С». На Зобнина не напали, а осуществили попытку потасовки. Роман принял правильное решение, уйдя внутрь ложи. Я и сам являюсь поклонником «Динамо», но считаю, что болельщики бело-голубых перегнули палку. Игроки не должны участвовать в таких разборках. Это перегиб. Да, фанаты двух клубов — враги. Ненависть серьезная. При этом полиция грамотно сработала — разделили проходы, трибуны… Но всего предусмотреть невозможно, и бушевал вип!

— Как это возможно?

— Сначала залезли в один из вип-секторов, избили спартаковского болельщика — туда пришла «Скорая», потом ОМОН. Правда, человек сам виноват, провоцировал. Плюс виноваты те, кто пропустил на трибуну «Динамо» людей в спартаковской атрибутике. Их избили, когда они порадовались голам «Спартака» — их натурально выкинули вниз с сектора. Человека три. Не знаю, для чего это делается. В век интернета все посмотрели фото и видео, и во втором круге на «Открытие Арене» в секторах «Спартака» окажутся динамовские болельщики.

— Кто нападал на Зобнина и бил болельщиков «Спартака»?

— Постоянные посетители трибуны «С», владельцы абонементов. Это уже взрослые люди, не фанаты. Все они много лет ходят на игры команды.

— Богатые граждане, бизнесмены?

— Явных олигархов там нет. Социальный уровень людей совершенно разный. Мне 39, а эти ребята значительно старше меня, у всех семьи и взрослые дети. В обычной жизни имеют работу, бизнес. Но на матчах со «Спартаком» и «Зенитом» у них срывает «колпак», и они перестают себя контролировать.

<aside name="clb13908221" class="teaser teaser_incontent teaser_youtube"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_youtube"> <iframe width="560" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/FDohFaR9eFM?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> </div> </div> <!--noindex--> <div class="teaser__bottom"> <div class="teaser__source"> © <a href="//youtube.com/" class="teaser__source__link" target="_blank"> Youtube </a> </div> </div> <!--/noindex--> <img src="//rs.mail.ru/d13908221.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

МЕЙТИН: СУДЯ ПО ВСЕМУ, В ДРАКАХ В ХИМКАХ ВИНОВАТЫ БОЛЕЛЬЩИКИ «ДИНАМО».

Директор по безопасности и работе с болельщиками РФПЛ Александр Мейтин в интервью «СЭ» дал оценку дракам на стадионе в Химках.

— Почему люди не могли попасть на стадион весь первый тайм?

— Несмотря на то что на стадионе установлены современные системы управления доступом, которые полностью соответствуют требованиям УЕФА и пропускная способность которых составляет 660 человек в час, по соображениям безопасности одномоментно осуществить осмотр большого количества зрителей не представляется возможным. Совет один — приходите на стадион раньше.

— Как вы оцениваете эпизод, когда под атаку фанатов чуть не попал полузащитник «Спартака» Роман Зобнин?

— Негативно.

— Кто виноват в драках в центральных секторах?

— Судя по тому, что удалось увидеть, а также при просмотре фото и видеоматериалов это болельщики «Динамо». После окончания проверки сможем точно назвать виновных.

— Получается, теперь не стоит ходить на стадион в шарфах?

— Никто не запрещает носить шарф. Но, думаю, следует правильно оценивать ситуацию и лучше не рисковать, когда находишься среди болельщиков чужой команды.

— Виновные будут вычислены? Какое они понесут наказание?

— Надеемся, что виновные будут выявлены и понесут ответственность по закону. Соответствующее обращение в МВД мы сделали. С введением на всех стадионах системы биометрической идентификации эта задача существенно упростится. В данном случае виновные были бы установлены в режиме онлайн.

— Стюарды в Химках не готовы к сезону?

— У нас нет особых претензий к работе стюардов на этом матче. Они действовали по ситуации и оперативно пресекали нарушения общественного порядка. То, что произошло на трибуне «С», не их вина. Приставить к каждому болельщику по стюарду невозможно.

— Что с человеком, которого сбросили с трибуны и он пролетел чуть ли не четыре метра?

— В медицинские учреждения и в полицию он точно не обращался. Думаю, что после окончания матча он ушел домой.

— Какие будут предприняты меры в дальнейшем, чтобы избежать подобного?

— Сегодня мы уже провели совместное совещание с представителями «Динамо», ответственными за безопасность и работу с болельщиками, и представителями фанатского движения. Мы наметили пути исключения подобных ситуаций в будущем. Уверен, что свой вердикт вынесет и КДК РФС.

КДК РАССМОТРИТ ИНЦИДЕНТЫ В ХИМКАХ

Глава КДК Артур Григорьянц заявил о том, что действия болельщиков во время матча «Динамо» — «Спартак» будут рассмотрены на ближайшем заседании.

— По «Динамо» мы рассмотрим скандирование болельщиками ненормативной лексики, использование пиротехники, а также демонстрацию несогласованного баннера. По «Спартаку» рассмотрим скандирование ненормативной лексики, использование и бросание пиротехники. Также по обоим клубам рассмотрим неправомерные действия болельщиков.

— Какие? Драки, уханье?

— Эта информация будет после заседания КДК.