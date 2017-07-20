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20 июля 2017, 0:55 | Футбол: Премьер-лига | Известия

Александр Зотов: Максимальная задача — попасть в сборную

Полузащитник «Динамо» — о возвращении в премьер-лигу, спасении в матче со «Спартаком» и желании попасть в сборную.

Полузащитник Динамо — о возвращении в <nobr>премьер-лигу</nobr> спасении в матче со Спартаком и желании попасть в сборную. Увеличить
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© Известия

После года отсутствия в элите российского футбола «Динамо» достойно выглядело в первой официальной игре Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Провалив первый тайм, подопечные Юрия Калитвинцева нашли в себе силы отыграть два мяча и вырвать ничью у «Спартака» на последних секундах встречи.

Наиболее принципиальным дерби с действующими чемпионами России было для Александра Зотова. 26-летний полузащитник является воспитанником «Спартака» и долгое время защищал цвета основной команды. Игрок пополнил состав бело-голубых прошлым летом и помог клубу выиграть золотые медали Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Сразу после матча Александр Зотов дал интервью «Известиям», в котором рассказал о возвращении «Динамо» в РФПЛ, ничьей со «Спартаком» и своих индивидуальных задачах на сезон.

— Какие эмоции от дебютного матча после возвращения «Динамо» в премьер-лигу?

— Всегда хочется добиться чего-то большего, и перед игрой мы рассчитывали на три очка. Но при тех обстоятельствах, в которые мы попали, проигрывая по ходу матча 0:2, эмоции почти как после победы. Все ребята довольны.

— Вы пропустили два гола в концовке первого тайма. Как главный тренер команды Юрий Калитвинцев мотивировал вас на вторую половину игры?

— Тренер просто указал нам на наши ошибки в первой части игры. Подсказал, как их исправить и что нужно делать, чтобы прибавить в оставшееся время. По-моему, у нас получилось реализовать пожелания тренера во втором тайме.

— Как думаете, во второй половине «Динамо» прибавило или «Спартак» сдал физически после 120 минут игры в матче за Суперкубок России?

— Наверное, оба этих фактора в совокупности дали такой результат. Возможно, «Спартак» просто немного успокоился и начал играть по счету. Но это уже не наши проблемы.

— Для вас игра против «Спартака» особенно принципиальна?

— Для меня каждая игра принципиальна, в каждой встрече только одна цель — три очка.

— Все-таки бывшая команда, которой посвятили большую часть своей карьеры…

— Бывшая… Спасибо бывшей команде, что воспитала меня. Но сейчас уже спокойно ко всему этому отношусь.

— С кем-то из экс-одноклубников после игры пообщались?

— Не удалось, долго был в раздевалке, разминулся с ними.

— Насколько было удобно для «Динамо» по возвращении в РФПЛ сразу сыграть со столь грозным соперником? Может, быть было проще вкатываться в играх с менее серьезными оппонентами?

— Какая разница, когда играть с чемпионом? Всё равно по ходу сезона мы бы со «Спартаком» встретились, а раньше или позже, думаю, это не столь важно. Не мы же составляем календарь.

— «Спартак» показывает чемпионский футбол?

— Ну, раз они чемпионы, значит, именно это и есть чемпионский футбол. Они предложили нам высокие скорости в первой части игры и, пока мы привыкали к такому темпу, пропустили два мяча.

— Какие задачи стоят перед «Динамо» на нынешний сезон?

— Понятно, что мы хотим забраться как можно выше в турнирной таблице. В мае посмотрим, что у нас в итоге получится.

— А какие у вас личные задачи?

— Максимальная — попасть в сборную.

— Думаете, реально столь серьезно прибавить, чтобы попасть на ЧМ-2018?

— Всё будет зависеть только от меня. Если буду хорошо выглядеть на поле, наверное, тренер национальной команды обратит на меня внимание.

18.07.2017 19:30 Зрители 17133 основной раунд: 1-й тур Арена Химки
Динамо М 2:2 Спартак М
Первый тайм: 0:2
Главные тренеры
Юрий Калитвинцев Массимо Каррера
Голы
53′ Кирилл Панченко (Ф. Бечирай) 8
90+2′ Александр Ташаев (Ф. Вандерсон, А.А. Козлов) 88
10 Квинси Промес (Л. Мельгарехо, Д. Глушаков) 29′
12 де Соуза Луиз Адриану (К. Промес) 32′
Составы
Антон Шунин (к) 1
Алексей Козлов 25
Сергей Терехов 13
Себастьян Хольмен 3
Тони Шуньич 44
Алексей Ионов 7
Кирилл Панченко 8
Александр Зотов 10
65′ Анатолий Катрич 77
Александр Ташаев 88
42′ 73′ Фатош Бечирай 21
Франсиску ду Карму Вандерсон 14
45′ Александр Сапета 41
Самба Соу 27
32 Артем Ребров
38 Андрей Ещенко
23 Дмитрий Комбаров
16 Сальваторе Боккетти
29 Илья Кутепов
10 Квинси Промес
25 Лоренсо Мельгарехо
8 Денис Глушаков (к)
11 Лукас Мартинс Фернанду
9 Мендеш Андраде Зе Луиш 90′
40 Артем Тимофеев
12 де Соуза Луиз Адриану 65′
71 Ивелин Попов 73′
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 4
11 Удары (всего) 11
4 Удары в створ 4
2 Угловые 3
11 Фолы 10
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Сергей Карасев (Москва, Россия)
Боковой судья Антон Аверьянов (Москва, Россия)
Боковой судья Тихон Калугин (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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