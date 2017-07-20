Александр Зотов: «Максимальная задача — попасть в сборную»

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После года отсутствия в элите российского футбола «Динамо» достойно выглядело в первой официальной игре Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Провалив первый тайм, подопечные Юрия Калитвинцева нашли в себе силы отыграть два мяча и вырвать ничью у «Спартака» на последних секундах встречи.

Наиболее принципиальным дерби с действующими чемпионами России было для Александра Зотова. 26-летний полузащитник является воспитанником «Спартака» и долгое время защищал цвета основной команды. Игрок пополнил состав бело-голубых прошлым летом и помог клубу выиграть золотые медали Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Сразу после матча Александр Зотов дал интервью «Известиям», в котором рассказал о возвращении «Динамо» в РФПЛ, ничьей со «Спартаком» и своих индивидуальных задачах на сезон.

— Какие эмоции от дебютного матча после возвращения «Динамо» в премьер-лигу?

— Всегда хочется добиться чего-то большего, и перед игрой мы рассчитывали на три очка. Но при тех обстоятельствах, в которые мы попали, проигрывая по ходу матча 0:2, эмоции почти как после победы. Все ребята довольны.

— Вы пропустили два гола в концовке первого тайма. Как главный тренер команды Юрий Калитвинцев мотивировал вас на вторую половину игры?

— Тренер просто указал нам на наши ошибки в первой части игры. Подсказал, как их исправить и что нужно делать, чтобы прибавить в оставшееся время. По-моему, у нас получилось реализовать пожелания тренера во втором тайме.

— Как думаете, во второй половине «Динамо» прибавило или «Спартак» сдал физически после 120 минут игры в матче за Суперкубок России?

— Наверное, оба этих фактора в совокупности дали такой результат. Возможно, «Спартак» просто немного успокоился и начал играть по счету. Но это уже не наши проблемы.

— Для вас игра против «Спартака» особенно принципиальна?

— Для меня каждая игра принципиальна, в каждой встрече только одна цель — три очка.

— Все-таки бывшая команда, которой посвятили большую часть своей карьеры…

— Бывшая… Спасибо бывшей команде, что воспитала меня. Но сейчас уже спокойно ко всему этому отношусь.

— С кем-то из экс-одноклубников после игры пообщались?

— Не удалось, долго был в раздевалке, разминулся с ними.

— Насколько было удобно для «Динамо» по возвращении в РФПЛ сразу сыграть со столь грозным соперником? Может, быть было проще вкатываться в играх с менее серьезными оппонентами?

— Какая разница, когда играть с чемпионом? Всё равно по ходу сезона мы бы со «Спартаком» встретились, а раньше или позже, думаю, это не столь важно. Не мы же составляем календарь.

— «Спартак» показывает чемпионский футбол?

— Ну, раз они чемпионы, значит, именно это и есть чемпионский футбол. Они предложили нам высокие скорости в первой части игры и, пока мы привыкали к такому темпу, пропустили два мяча.

— Какие задачи стоят перед «Динамо» на нынешний сезон?

— Понятно, что мы хотим забраться как можно выше в турнирной таблице. В мае посмотрим, что у нас в итоге получится.

— А какие у вас личные задачи?

— Максимальная — попасть в сборную.

— Думаете, реально столь серьезно прибавить, чтобы попасть на ЧМ-2018?

— Всё будет зависеть только от меня. Если буду хорошо выглядеть на поле, наверное, тренер национальной команды обратит на меня внимание.