Александр Зотов: Максимальная задача — попасть в сборную
Полузащитник «Динамо» — о возвращении в
премьер-лигу, спасении в матче со «Спартаком» и желании попасть в сборную.
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После года отсутствия в элите российского футбола «Динамо» достойно выглядело в первой официальной игре Российской футбольной
Наиболее принципиальным дерби с действующими чемпионами России было для Александра Зотова. 26-летний полузащитник является воспитанником «Спартака» и долгое время защищал цвета основной команды. Игрок пополнил состав
— Какие эмоции от дебютного матча после возвращения «Динамо» в
— Всегда хочется добиться
— Вы пропустили два гола в концовке первого тайма. Как главный тренер команды Юрий Калитвинцев мотивировал вас на вторую половину игры?
— Тренер просто указал нам на наши ошибки в первой части игры. Подсказал, как их исправить и что нужно делать, чтобы прибавить в оставшееся время.
— Как думаете, во второй половине «Динамо» прибавило или «Спартак» сдал физически после 120 минут игры в матче за Суперкубок России?
— Наверное, оба этих фактора в совокупности дали такой результат. Возможно, «Спартак» просто немного успокоился и начал играть по счету. Но это уже не наши проблемы.
— Для вас игра против «Спартака» особенно принципиальна?
— Для меня каждая игра принципиальна, в каждой встрече только одна цель — три очка.
—
— Бывшая… Спасибо бывшей команде, что воспитала меня. Но сейчас уже спокойно ко всему этому отношусь.
— С
— Не удалось, долго был в раздевалке, разминулся с ними.
— Насколько было удобно для «Динамо» по возвращении в РФПЛ сразу сыграть со столь грозным соперником? Может, быть было проще вкатываться в играх с менее серьезными оппонентами?
— Какая разница, когда играть с чемпионом? Всё равно по ходу сезона мы бы со «Спартаком» встретились, а раньше или позже, думаю, это не столь важно. Не мы же составляем календарь.
— «Спартак» показывает чемпионский футбол?
— Ну, раз они чемпионы, значит, именно это и есть чемпионский футбол. Они предложили нам высокие скорости в первой части игры и, пока мы привыкали к такому темпу, пропустили два мяча.
— Какие задачи стоят перед «Динамо» на нынешний сезон?
— Понятно, что мы хотим забраться как можно выше в турнирной таблице. В мае посмотрим, что у нас в итоге получится.
— А какие у вас личные задачи?
— Максимальная — попасть в сборную.
— Думаете, реально столь серьезно прибавить, чтобы попасть на ЧМ-2018?
— Всё будет зависеть только от меня. Если буду хорошо выглядеть на поле, наверное, тренер национальной команды обратит на меня внимание.
|18.07.2017 19:30
|Зрители 17133
|основной раунд: 1-й тур
|Арена Химки
|Юрий Калитвинцев
|Массимо Каррера
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|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|4
|11
|Удары (всего)
|11
|4
|Удары в створ
|4
|2
|Угловые
|3
|11
|Фолы
|10
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Сергей Карасев (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Антон Аверьянов (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Тихон Калугин (Москва, Россия)
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