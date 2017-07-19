«Локомотив» объявил о подписании контракта с футболистом Рыбусом
ТАСС, 19 июля. Полузащитник французского футбольного клуба «Лион» и сборной Польши Мацей Рыбус перешел в российский «Локомотив». Об этом сообщает
пресс-служба московского клуба.
Соглашение с 27-летним игроком рассчитано на три года.
Рыбус известен российским болельщикам по выступлению за грозненский «Терек» (ныне «Ахмат») с 2012 по 2016 год. В прошлом году игрок перешел в «Лион» в статусе свободного агента. Полузащитник в сезоне-2016/17 провел 28 матчей в различных турнирах.
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