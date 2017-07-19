Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30438252/
19 июля 2017, 23:51 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«Локомотив» объявил о подписании контракта с футболистом Рыбусом

ТАСС, 19 июля. Полузащитник французского футбольного клуба «Лион» и сборной Польши Мацей Рыбус перешел в российский «Локомотив». Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

Соглашение с 27-летним игроком рассчитано на три года.

Рыбус известен российским болельщикам по выступлению за грозненский «Терек» (ныне «Ахмат») с 2012 по 2016 год. В прошлом году игрок перешел в «Лион» в статусе свободного агента. Полузащитник в сезоне-2016/17 провел 28 матчей в различных турнирах.

Лион
Новости Матчи Состав Статистика
Локомотив М
Новости Матчи Состав Статистика
Сборная Польши
Новости Матчи Состав Статистика
Ахмат
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости

Спринтер Усэйн Болт выступит на дистанции 100 м и в эстафете 4x100 м на ЧМ в Лондоне

РФПЛ тщательно проверит обстоятельства конфликта Зобнина и болельщиков "Динамо"

"Локомотив" объявил о подписании контракта с футболистом Рыбусом

Спринтер Усэйн Болт выступит на дистанции 100 м и в эстафете 4x100 м на ЧМ в Лондоне

РФПЛ тщательно проверит обстоятельства конфликта Зобнина и болельщиков "Динамо"