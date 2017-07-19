Экс-футболист московского ЦСКА Зоран Тошич перейдет в тульский «Арсенал»

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Тошич официально покинул ЦСКА 5 июля, так как его контракт с клубом истек, и стороны решили его не продлевать.

Серб выступал за ЦСКА с 2010 года, стал в составе команды трехкратным чемпионом России, двукратным победителем Кубка и Суперкубка страны.