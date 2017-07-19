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19 июля 2017, 23:05 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Экс-футболист московского ЦСКА Зоран Тошич перейдет в тульский «Арсенал»

МОСКВА, 19 июл — Р-Спорт. Бывший полузащитник московского ЦСКА серб Зоран Тошич намерен подписать контракт с другим российским футбольным клубом — тульским «Арсеналом», сообщает сайт Novosti.rs.

Бывший полузащитник московского ЦСКА серб <span class=error>Зоран</span> <span class=error>Тошич</span> намерен подписать контракт с другим российским футбольным клубом — тульским Арсеналом сообщает сайт Novosti.rs. Увеличить
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Тошич официально покинул ЦСКА 5 июля, так как его контракт с клубом истек, и стороны решили его не продлевать.

Серб выступал за ЦСКА с 2010 года, стал в составе команды трехкратным чемпионом России, двукратным победителем Кубка и Суперкубка страны.

Тульский «Арсенал», который сейчас тренирует Миодраг Божович, в прошлом сезоне по итогам стыковых матчей сохранил прописку в Российской футбольной премьер-лиге.

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