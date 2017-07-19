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19 июля 2017, 21:04 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Дриусси заменит Дзюбу?

В субботу «Зенит» проведет первый домашний матч в сезоне-2017/18. Рассказываем о том, чего ждать от его игры с «Рубином».

Чего ждать от игры Зенита с Рубином. Увеличить
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БЕЗ НОБОА, НО С ПОЛОЗОМ

Сначала о том, чего можно ожидать от Роберто Манчини. С окончанием сборов процесс обучения команды новым главным тренером «Зенита» явно не закончился. Впрочем, еще в Австрии итальянский специалист говорил, что в близком к идеальному состоянии его команда окажется к августу.

Отдохнув после прилета из Хабаровска, во вторник команда провела две тренировки. Утром Манчини разделил своих подопечных на две группы. «Маршрут» — поле-тренажерный зал-поле — стал для всех одинаковым, а время его прохождения отличалось только тем, что первая группа начала работу на полчаса раньше.

Травмированных обнаружено не было. Хави Гарсия, не летавший в Хабаровск, трудился в общей группе. Равно как и Нобоа. Правда, он против Курбана Бердыева, как и в Хабаровске, не сыграет — эквадорец продолжает отбывать дисквалификацию.

Таким образом, перед игрой с «Рубином» у Манчини число потерь минимально. И если не считать лимит на легионеров, при определении состава он ничем не ограничен. Впрочем, в игре первого тура, новый зенитовский Мистер и так вписался в лимит довольно легко — на поле с первых минут вышло шесть россиян.

Нельзя исключать, что в матче с казанской командой последует ротация, и наших соотечественников в рядах сине-бело-голубых окажется еще больше. Например, за счет другого бывшего подопечного Бердыева — Полоза. С другой стороны, вполне возможно, что легионерскую вакансию с первых минут займет Дриусси, который может выйти вместо Дзюбы.

А вот линия обороны вряд ли претерпит изменения. До тех пор, пока не будет куплен еще один центральный защитник. Поиски его по-прежнему идут.

ГАЗОН ОПРОБОВАН

Какого качества будет поле на стадионе «Санкт-Петербург»? По нашим данным, после Кубка конфедераций работы на нем не прекращались ни на один день. Напомним, что сейчас на арене — новый рулонный газон, который уложили в начале июня и прошили специальными синтетическими нитями. Кубок конфедераций он выдержал. Однако еще перед турниром были опасения, что с газоном будет дальше? Как трава поведет себя в, по сути, закрытом помещении?

Как стало известно «СЭ», недостаток солнечного света, возникающий даже летом, восполнялся за счет специальных инсоляционных установок. А на некоторых участках поля устанавливали что-то вроде мини-теплиц. Как бы там ни было, вторую тренировку в среду «Зенит» провел именно на арене «Санкт-Петербург». Поле ее выдержало, и особых нареканий к газону со стороны игроков не возникло.

БИЛЕТЫ — БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ

Что касается билетов, то в продажу они поступили в понедельник вечером. 55 400 штук — согласно количеству посадочных мест на арене «Санкт-Петербург» на матчах чемпионата России и еврокубков. К вечеру вторника продали примерно 8 тысяч билетов. Плюс около 10 тысяч абонементов. Однако по прогнозам на игру придет не меньше 35 тысяч зрителей.

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