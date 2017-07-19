Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30437288/
19 июля 2017, 20:31 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Андрей Ещенко: Выдохлись. Но скоро все будет по-другому

Защитник «Спартака» признал, что команде не хватило сил на второй тайм матча с «Динамо», но выразил уверенность, что ситуация изменится к лучшему.

Андрей Ещенко: Выдохлись. Но скоро все будет по-другому - Фото 1 Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© Спорт-Экспресс

НАДО БЫЛО ЗАБИВАТЬ ТРЕТИЙ

— Никто не думал, что мы вничью сыграем, — начал Ещенко. — Но вот как бывает — даешь слабину, другая команда чувствует уверенность и берет свое. Надо все доводить до конца, сколько раз говорили. Нельзя расслабляться.

— Что из этого матча будете вспоминать с радостью?

— Первый тайм.

— Каррера злился больше обычного?

— То, что он говорит, всегда остается внутри команды. А по эмоциям, думаю, все понятно, как было. Очень обидно. Должны были три очка брать, а уехали с одним. Может аукнуться в дальнейшем.

— Глушаков сказал, что во втором тайме стали играть неправильно. Что именно делали не так?

— Да просто надо было делать то же самое, что и в первом тайме. Быстро перемещать мяч, контролировать игру.

— По мнению Карреры, команда устала после Суперкубка. Вы лично устали?

— Конечно. Самое начало сезона. Если первый матч идет 120 минут, это сказывается на следующей игре. С «Локомотивом» мы отыграли на полных скоростях, в том же темпе провели и первый тайм с «Динамо». Действовали агрессивно, постоянно прессинговали. Но, похоже, выдохлись, и на второй тайм нас уже не хватило. Весь матч играть в прессинг не сумели. А когда «Динамо» это почувствовало и поднажало, мы не выдержали. Надо было еще забивать при 2:0, и тогда бы все нормально было.

— Думаете?

— Уверен в этом. Третьего гола хватило бы. «Динамо» успокоилось бы. Сто процентов не упустили бы победу.

— Хорошо, допустим, вы устали. Но как тогда быть в Лиге чемпионов, когда играть придется посреди недели с серьезными соперниками?

— Сейчас сезон только начинается, состояние у нас, возможно, не самое оптимальное. Надо войти в ритм, тренерский штаб поможет. Есть скамейка, ребята все готовы. И на тренировках, наверное, теперь больше внимания восстановлению уделять будут. Думаю, справимся. Мы все очень ждем Лиги чемпионов, этот турнир сам по себе огромная мотивация. И «Спартак» — это не 11 человек, а целая заявка. В Лиге чемпионов все будет по-другому.

— Один титул, второй. Не пресытились?

— Наоборот. Уверенность почувствовали.

— Нет ощущения, что на игроках сборной Кубок конфедераций сказался слишком сильно?

— Тренерский штаб еще подведет ребят к нужной форме, чемпионат только начинается. Наберут форму по ходу сезона, все будет хорошо.

ЗОБНИН — СИБИРЯК, ЕГО НЕ СЛОМИШЬ!

— Нынешнее «Динамо» сильнее того, в котором играли вы?

— Поменялась структура клуба. За счет финансов и нового руководства произошли позитивные перемены. Думаю, годик динамовцы перетерпят, а потом войдут в число лидеров, будут бороться за высокие места. Явно характер есть, да и не только характер. История, болельщики, хорошие футболисты — все вместе это принесет плоды.

— Что для вас вообще значил этот матч?

— Хоть для «Динамо» я не чужой, а думал только о победе. Как и во всех матчах с бывшими командами. На поле никакой дружбы. А так рад был видеть всех, с кем играл, с кем знаком.

— Романа Зобнина во время матча оскорбляли болельщики. А вас как приняли?

— Кричали всякий негатив, но я им поаплодировал, показал — о'кей, спасибо. Пускай кричат. Зобу жаль. Провел за команду столько лет, отдал много сил, зачем так агрессивно относиться к человеку? Тем более у него травма. Но смысла в этих действиях болельщиков все равно нет. Если кто хотел Зобу психологически надломить — не получится. Он сильный парень. Иркутянин, сибиряк!

— Обстановка на трибунах не удивила? Драки, мат…

— Трудно было не заметить. Ну, хулиганы получат санкции, тогда, может, и одумаются. Перед чемпионатом мира такое делать — это о чем надо думать? Хочется показать миру, что у нас доброжелательная страна и хорошие люди, а такие агрессивные фанаты. Пускай между собой в лесу выясняют отношения, никто же не против. Понимаю, тут своя субкультура. Но не надо мешать обычным людям.

ДАЖЕ ЕСЛИ СБОРНАЯ ВОЗЬМЕТ 11 БРАЗИЛЬЦЕВ, ОНА НЕ СТАНЕТ БРАЗИЛИЕЙ

— Недавно с вами продлили контракт. Вздохнули с облегчением?

— Рад, что еще год поиграю в «Спартаке». Но это как минимум! Останавливаться на собираюсь. Приложу все усилия, чтобы помочь и в дальнейшем. Если футболист не ставит перед собой трудных задач, смысла играть в футбол мало. Надо расти даже в моем возрасте (33 года. — Прим. «СЭ»). Еще можно чему-то научиться. И самому помогать молодым.

— Именно на вашу позицию долго искали усиление. Не напрягало?

— Конкуренция должна быть. Взяли Тигиева, Петковича, это нормально. С ребятами все отлично, хорошие отношения. Тигия еще по «Анжи» знаю. Думаю, с таким графиком в этом сезоне сыграем все, сто процентов.

— Вы чемпион страны, а в сборную на Кубок конфедераций вас даже не рассматривали.

— Понимаю, пусть лучше на перспективу кого-то ищут. К тем, кого вызывают, вопросов нет. Смольников в порядке. Мариу Фернандес тоже хорош.

— Но он натурализован.

— Если наверху считают, что так надо, как на это повлияешь? Мое отношение? С одной стороны, я против. С другой… Хотя знаете, нет никакой другой стороны. Не должно быть натурализации в сборной. Даже если мы возьмем 11 бразильцев, все равно не станем Бразилией. Мы — Россия. Кто тогда на стадионы придет? За кого будут болеть друзья, семьи, родные? Болельщиков тоже из других стран выпишем? Говорят, что иностранцы дадут результат. Но вспомните 2008 год. Все свои играли, и такого результата достигли!

18.07.2017 19:30 Зрители 17133 основной раунд: 1-й тур Арена Химки
Динамо М 2:2 Спартак М
Первый тайм: 0:2
Главные тренеры
Юрий Калитвинцев Массимо Каррера
Голы
53′ Кирилл Панченко (Ф. Бечирай) 8
90+2′ Александр Ташаев (Ф. Вандерсон, А.А. Козлов) 88
10 Квинси Промес (Л. Мельгарехо, Д. Глушаков) 29′
12 де Соуза Луиз Адриану (К. Промес) 32′
Составы
Антон Шунин (к) 1
Алексей Козлов 25
Сергей Терехов 13
Себастьян Хольмен 3
Тони Шуньич 44
Алексей Ионов 7
Кирилл Панченко 8
Александр Зотов 10
65′ Анатолий Катрич 77
Александр Ташаев 88
42′ 73′ Фатош Бечирай 21
Франсиску ду Карму Вандерсон 14
45′ Александр Сапета 41
Самба Соу 27
32 Артем Ребров
38 Андрей Ещенко
23 Дмитрий Комбаров
16 Сальваторе Боккетти
29 Илья Кутепов
10 Квинси Промес
25 Лоренсо Мельгарехо
8 Денис Глушаков (к)
11 Лукас Мартинс Фернанду
9 Мендеш Андраде Зе Луиш 90′
40 Артем Тимофеев
12 де Соуза Луиз Адриану 65′
71 Ивелин Попов 73′
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 4
11 Удары (всего) 11
4 Удары в створ 4
2 Угловые 3
11 Фолы 10
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Сергей Карасев (Москва, Россия)
Боковой судья Антон Аверьянов (Москва, Россия)
Боковой судья Тихон Калугин (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Сборная России
Новости Матчи Состав Статистика
Динамо М
Новости Матчи Состав Статистика
Спартак М
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Панченко вновь рвется в сборную?

Панченко вновь рвется в сборную?

Автор «Советского спорта» с помощью цифр доказывает, что конкуренция среди форвардов с российским паспортом в нынешнем сезоне обещает быть как никогда высокой.
Еще 7 новостей  Все новости
18 июля

Дзюбе поставили ультиматум

"Спартак" ведет переговоры с игроком сборной России

Макгрегор хотел скрыть этот факт, но не удалось