Андрей Ещенко: Выдохлись. Но скоро все будет по-другому

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НАДО БЫЛО ЗАБИВАТЬ ТРЕТИЙ

— Никто не думал, что мы вничью сыграем, — начал Ещенко. — Но вот как бывает — даешь слабину, другая команда чувствует уверенность и берет свое. Надо все доводить до конца, сколько раз говорили. Нельзя расслабляться.

— Что из этого матча будете вспоминать с радостью?

— Первый тайм.

— Каррера злился больше обычного?

— То, что он говорит, всегда остается внутри команды. А по эмоциям, думаю, все понятно, как было. Очень обидно. Должны были три очка брать, а уехали с одним. Может аукнуться в дальнейшем.

— Глушаков сказал, что во втором тайме стали играть неправильно. Что именно делали не так?

— Да просто надо было делать то же самое, что и в первом тайме. Быстро перемещать мяч, контролировать игру.

— По мнению Карреры, команда устала после Суперкубка. Вы лично устали?

— Конечно. Самое начало сезона. Если первый матч идет 120 минут, это сказывается на следующей игре. С «Локомотивом» мы отыграли на полных скоростях, в том же темпе провели и первый тайм с «Динамо». Действовали агрессивно, постоянно прессинговали. Но, похоже, выдохлись, и на второй тайм нас уже не хватило. Весь матч играть в прессинг не сумели. А когда «Динамо» это почувствовало и поднажало, мы не выдержали. Надо было еще забивать при 2:0, и тогда бы все нормально было.

— Думаете?

— Уверен в этом. Третьего гола хватило бы. «Динамо» успокоилось бы. Сто процентов не упустили бы победу.

— Хорошо, допустим, вы устали. Но как тогда быть в Лиге чемпионов, когда играть придется посреди недели с серьезными соперниками?

— Сейчас сезон только начинается, состояние у нас, возможно, не самое оптимальное. Надо войти в ритм, тренерский штаб поможет. Есть скамейка, ребята все готовы. И на тренировках, наверное, теперь больше внимания восстановлению уделять будут. Думаю, справимся. Мы все очень ждем Лиги чемпионов, этот турнир сам по себе огромная мотивация. И «Спартак» — это не 11 человек, а целая заявка. В Лиге чемпионов все будет по-другому.

— Один титул, второй. Не пресытились?

— Наоборот. Уверенность почувствовали.

— Нет ощущения, что на игроках сборной Кубок конфедераций сказался слишком сильно?

— Тренерский штаб еще подведет ребят к нужной форме, чемпионат только начинается. Наберут форму по ходу сезона, все будет хорошо.

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ЗОБНИН — СИБИРЯК, ЕГО НЕ СЛОМИШЬ!

— Нынешнее «Динамо» сильнее того, в котором играли вы?

— Поменялась структура клуба. За счет финансов и нового руководства произошли позитивные перемены. Думаю, годик динамовцы перетерпят, а потом войдут в число лидеров, будут бороться за высокие места. Явно характер есть, да и не только характер. История, болельщики, хорошие футболисты — все вместе это принесет плоды.

— Что для вас вообще значил этот матч?

— Хоть для «Динамо» я не чужой, а думал только о победе. Как и во всех матчах с бывшими командами. На поле никакой дружбы. А так рад был видеть всех, с кем играл, с кем знаком.

— Романа Зобнина во время матча оскорбляли болельщики. А вас как приняли?

— Кричали всякий негатив, но я им поаплодировал, показал — о'кей, спасибо. Пускай кричат. Зобу жаль. Провел за команду столько лет, отдал много сил, зачем так агрессивно относиться к человеку? Тем более у него травма. Но смысла в этих действиях болельщиков все равно нет. Если кто хотел Зобу психологически надломить — не получится. Он сильный парень. Иркутянин, сибиряк!

— Обстановка на трибунах не удивила? Драки, мат…

— Трудно было не заметить. Ну, хулиганы получат санкции, тогда, может, и одумаются. Перед чемпионатом мира такое делать — это о чем надо думать? Хочется показать миру, что у нас доброжелательная страна и хорошие люди, а такие агрессивные фанаты. Пускай между собой в лесу выясняют отношения, никто же не против. Понимаю, тут своя субкультура. Но не надо мешать обычным людям.

ДАЖЕ ЕСЛИ СБОРНАЯ ВОЗЬМЕТ 11 БРАЗИЛЬЦЕВ, ОНА НЕ СТАНЕТ БРАЗИЛИЕЙ

— Недавно с вами продлили контракт. Вздохнули с облегчением?

— Рад, что еще год поиграю в «Спартаке». Но это как минимум! Останавливаться на собираюсь. Приложу все усилия, чтобы помочь и в дальнейшем. Если футболист не ставит перед собой трудных задач, смысла играть в футбол мало. Надо расти даже в моем возрасте (33 года. — Прим. «СЭ»). Еще можно чему-то научиться. И самому помогать молодым.

— Именно на вашу позицию долго искали усиление. Не напрягало?

— Конкуренция должна быть. Взяли Тигиева, Петковича, это нормально. С ребятами все отлично, хорошие отношения. Тигия еще по «Анжи» знаю. Думаю, с таким графиком в этом сезоне сыграем все, сто процентов.

— Вы чемпион страны, а в сборную на Кубок конфедераций вас даже не рассматривали.

— Понимаю, пусть лучше на перспективу кого-то ищут. К тем, кого вызывают, вопросов нет. Смольников в порядке. Мариу Фернандес тоже хорош.

— Но он натурализован.

— Если наверху считают, что так надо, как на это повлияешь? Мое отношение? С одной стороны, я против. С другой… Хотя знаете, нет никакой другой стороны. Не должно быть натурализации в сборной. Даже если мы возьмем 11 бразильцев, все равно не станем Бразилией. Мы — Россия. Кто тогда на стадионы придет? За кого будут болеть друзья, семьи, родные? Болельщиков тоже из других стран выпишем? Говорят, что иностранцы дадут результат. Но вспомните 2008 год. Все свои играли, и такого результата достигли!