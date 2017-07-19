Панченко вновь рвется в сборную?
Автор «Советского спорта» с помощью цифр доказывает, что конкуренция среди форвардов с российским паспортом в нынешнем сезоне обещает быть как никогда высокой.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Нападающий «Динамо» Панченко уже в стартовом туре принялся опровергать опасения скептиков, предрекавших ему неминуемое снижение бомбардирской активности с возвращением в футбольную элиту. Гол 27-летнего форварда в дерби со «Спартаком» (2:2) позволил
РАЗНИЦА МЕЖДУ РФПЛ И ФНЛ
Ведь помимо удачного завершения атаки на 54-й минуте, нападающий принял самое деятельное участие и в других игровых эпизодах данной встречи. Всего же за матч в его активе 45 действий, 30 (67%) из которых стали удачными. Панченко нанёс 4 удара по воротам
Для того, чтобы разобраться, как изменилась эффективность действий Панченко по сравнению с ФНЛ, предлагаю взять для сравнения весенний матч его «Динамо» против младших по рангу спартаковцев, тех, что с приставкой «2». Тогда за 90 минут, проведённых на газоне «Открытие Арены» форвард совершил 62 действия, 32 (52%) из которых стали удачными. 5 раз он прикладывался по воротам соперника, угодив в створ только в одном (20%) случае. 22 передачи Кирилла из 31 (71%) оказались точными, единственная попытка пойти в дриблинг увенчалась успехом, в 6 случаях из 15 (40%) Панченко брал верх в борьбе за мяч и четырежды его перехватывал. Правда, отличиться в тот мартовский вечер ему было не суждено. Однако его команда, обменявшись голами с соперником, продолжила лидировать в турнирной таблице ФНЛ.
Краткий анализ действий нападающего показывает, что в РФПЛ он несколько сбавил в объёме, что может объясняться его позицией на поле и индивидуальным заданием. Ведь в ФНЛ Кирилл чаще всего исполнял роль оттянутого форварда, располагаясь в глубине, а то и вовсе на левом фланге. Следовательно, и встречаться с мячом ему приходилось гораздо чаще. В то время как в стартовом туре
СБОРНАЯ РОССИИ
Закрепиться в стане национальной команды Кириллу пока оказалось не под силу, и Кубок конфедераций он пропустил. Но для того, чтобы понять будет ли дан ему ещё один шанс или Черчесов и при подготовке к грядущему чемпионату мира опять предпочтёт Панченко Полоза, Смолова, Бухарова, Канунникова, а, не исключено, и
На долю Полоза, который ближе всего к Кириллу по своим игровым характеристикам и антропометрическим данным, за 3203 минуты на поле в 43 матчах в среднем пришлось 1,77 успешных действий в атаке за 90 минут и 14 голов — в среднем 0,39, 3 из которых головой — в среднем 0,08.
Самый меткий футболист
Сверкнувший в минувшем сезоне Бухаров за 1562 минуты на поле в 31 матче в среднем проявил себя в 2,07 успешных действиях в атаке за 90 минут. Забил 7 голов — в среднем 0,4, 3 из которых головой — в среднем 0,17. Ростовчанин в общей сложности нанёс 32 удара — в среднем 1,84 (53,13% — в створ). Голевая реализация — 21,875%. Также Александр предпринял в среднем 0,92 попытки обводки (56,25% — успешные) за матч и 3,57 коснулся мяча в штрафной площади за 90 минут.
Активно сватаемый из «Рубина» в «Спартак» Канунников за 2148 минут на поле в 25 матчах в среднем совершил 2,01 успешных действий в атаке за 90 минут и забил 7 голов — в среднем 0,29, 1 из которых головой — в среднем 0,04. Казанский универсал, способный сыграть практически на любой позиции в нападении, суммарно нанёс 38 ударов — в среднем 1,59 (31,58% — в створ). Голевая реализация — 18,421%. Также Максим в среднем шёл в дриблинг в 1,17 случаях (67,86% — успешно) и в 2,98 случаях коснулся мяча в штрафной площади за 90 минут.
БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ
Потенциальными конкурентами Панченко в российской сборной вполне может являться и сладкая парочка из «Зенита»
А показатели эти за последний календарный год у Панченко таковы: за 3407 минут на поле в 37 матчах он в среднем совершил 4,41 успешных действий в атаке за 90 минут, забил 23 гола — в среднем 0,61, из которых ни одного головой, нанёс 207 ударов — в среднем 6,71 (28,5% — в створ). Голевая реализация — 10,145%. Также в активе Кирилла в среднем 1,81 обводки за матч (62,5% — успешные) и 2,69 касания мяча в штрафной площади за 90 минут.
Так что, дальше, как любит говорить Станислав Саламович, всё будет зависеть только от самого игрока.
Дмитрий Вавилов
|18.07.2017 19:30
|Зрители 17133
|основной раунд: 1-й тур
|Арена Химки
|Юрий Калитвинцев
|Массимо Каррера
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|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|4
|11
|Удары (всего)
|11
|4
|Удары в створ
|4
|2
|Угловые
|3
|11
|Фолы
|10
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Сергей Карасев (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Антон Аверьянов (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Тихон Калугин (Москва, Россия)
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