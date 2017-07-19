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19 июля 2017, 19:43 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

Панченко вновь рвется в сборную?

Автор «Советского спорта» с помощью цифр доказывает, что конкуренция среди форвардов с российским паспортом в нынешнем сезоне обещает быть как никогда высокой.

Автор Советского спорта с помощью цифр доказывает что конкуренция среди форвардов обещает быть как никогда высокой. Увеличить
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© РИА "Новости"

Нападающий «Динамо» Панченко уже в стартовом туре принялся опровергать опасения скептиков, предрекавших ему неминуемое снижение бомбардирской активности с возвращением в футбольную элиту. Гол 27-летнего форварда в дерби со «Спартаком» (2:2) позволил бело-голубым вернуться в игру и настроил почитателей его таланта на оптимистичный лад относительно дальнейших перспектив Кирилла в премьер-лиге.

РАЗНИЦА МЕЖДУ РФПЛ И ФНЛ

Ведь помимо удачного завершения атаки на 54-й минуте, нападающий принял самое деятельное участие и в других игровых эпизодах данной встречи. Всего же за матч в его активе 45 действий, 30 (67%) из которых стали удачными. Панченко нанёс 4 удара по воротам красно-белых, попав в створ лишь однажды (25%). Зато именно этот его выстрел и стал результативным. Кроме того, на его счету 26 передач, 23 (88%) из которых дошли до адресата, одна, причём успешная, попытка пойти в обводку, 9 единоборств, 4 (44%) из которых остались за Кириллом, и 1 перехват.

Для того, чтобы разобраться, как изменилась эффективность действий Панченко по сравнению с ФНЛ, предлагаю взять для сравнения весенний матч его «Динамо» против младших по рангу спартаковцев, тех, что с приставкой «2». Тогда за 90 минут, проведённых на газоне «Открытие Арены» форвард совершил 62 действия, 32 (52%) из которых стали удачными. 5 раз он прикладывался по воротам соперника, угодив в створ только в одном (20%) случае. 22 передачи Кирилла из 31 (71%) оказались точными, единственная попытка пойти в дриблинг увенчалась успехом, в 6 случаях из 15 (40%) Панченко брал верх в борьбе за мяч и четырежды его перехватывал. Правда, отличиться в тот мартовский вечер ему было не суждено. Однако его команда, обменявшись голами с соперником, продолжила лидировать в турнирной таблице ФНЛ.

Краткий анализ действий нападающего показывает, что в РФПЛ он несколько сбавил в объёме, что может объясняться его позицией на поле и индивидуальным заданием. Ведь в ФНЛ Кирилл чаще всего исполнял роль оттянутого форварда, располагаясь в глубине, а то и вовсе на левом фланге. Следовательно, и встречаться с мячом ему приходилось гораздо чаще. В то время как в стартовом туре премьер-лиги он больше играл в передней линии вместе с Бечирайем, который не редко служил для Панченко в качестве подносчика снарядов. Впрочем, это обстоятельство не помешало ему 24 раза (один — с пенальти) огорчить вратарей соперников, став лучшим снайпером второго по значимости дивизиона, и получить вызов в сборную России.

СБОРНАЯ РОССИИ

Закрепиться в стане национальной команды Кириллу пока оказалось не под силу, и Кубок конфедераций он пропустил. Но для того, чтобы понять будет ли дан ему ещё один шанс или Черчесов и при подготовке к грядущему чемпионату мира опять предпочтёт Панченко Полоза, Смолова, Бухарова, Канунникова, а, не исключено, и кого-то другого, необходимо обратиться к статистике выступления указанных футболистов за последний календарный год.

На долю Полоза, который ближе всего к Кириллу по своим игровым характеристикам и антропометрическим данным, за 3203 минуты на поле в 43 матчах в среднем пришлось 1,77 успешных действий в атаке за 90 минут и 14 голов — в среднем 0,39, 3 из которых головой — в среднем 0,08. Экс-футболист «Ростова» нанёс 49 ударов — в среднем 1,38 (51,02% — в створ). Голевая реализация — 28,571%. Также Дмитрий совершил в среднем 0,96 обводки за матч (44,12% — успешные) и 2 касания в штрафной площади за 90 минут.

Самый меткий футболист премьер-лиги двух последних сезонов Смолов за 3075 минут на поле в 34 матчах в среднем совершил 3,95 успешных действий в атаке за 90 минут и забил 26 голов — в среднем 0,76, 1 из которых головой — в среднем 0,03. Снайпер «Краснодара» нанёс 157 ударов — в среднем 4,6 (42,04% — в створ). Голевая реализация — 16,561%. Также Фёдор в среднем 2,66 раза пускался в обводку (47,25% — успешно) за матч и 4,21 раза коснулся мяча в штрафной площади за 90 минут.

Сверкнувший в минувшем сезоне Бухаров за 1562 минуты на поле в 31 матче в среднем проявил себя в 2,07 успешных действиях в атаке за 90 минут. Забил 7 голов — в среднем 0,4, 3 из которых головой — в среднем 0,17. Ростовчанин в общей сложности нанёс 32 удара — в среднем 1,84 (53,13% — в створ). Голевая реализация — 21,875%. Также Александр предпринял в среднем 0,92 попытки обводки (56,25% — успешные) за матч и 3,57 коснулся мяча в штрафной площади за 90 минут.

Активно сватаемый из «Рубина» в «Спартак» Канунников за 2148 минут на поле в 25 матчах в среднем совершил 2,01 успешных действий в атаке за 90 минут и забил 7 голов — в среднем 0,29, 1 из которых головой — в среднем 0,04. Казанский универсал, способный сыграть практически на любой позиции в нападении, суммарно нанёс 38 ударов — в среднем 1,59 (31,58% — в створ). Голевая реализация — 18,421%. Также Максим в среднем шёл в дриблинг в 1,17 случаях (67,86% — успешно) и в 2,98 случаях коснулся мяча в штрафной площади за 90 минут.

БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ

Потенциальными конкурентами Панченко в российской сборной вполне может являться и сладкая парочка из «Зенита» Дзюба-Кокорин. Однако для того, чтобы вновь добиться расположения Черчесова, каждому из них необходимо не только регулярно проявлять себя на футбольном поле, но и соблюдать дисциплину за его пределами. Как раз с этим аспектом у Кирилла прежде проблем не наблюдалось. Поэтому при условии неизбежного падения индивидуальных показателей (с учётом поправки на уровень РФПЛ) до приемлемых значений он вполне вновь может рассчитывать на приглашение в главную команду страны на ближайшие контрольные матчи.

А показатели эти за последний календарный год у Панченко таковы: за 3407 минут на поле в 37 матчах он в среднем совершил 4,41 успешных действий в атаке за 90 минут, забил 23 гола — в среднем 0,61, из которых ни одного головой, нанёс 207 ударов — в среднем 6,71 (28,5% — в створ). Голевая реализация — 10,145%. Также в активе Кирилла в среднем 1,81 обводки за матч (62,5% — успешные) и 2,69 касания мяча в штрафной площади за 90 минут.

Так что, дальше, как любит говорить Станислав Саламович, всё будет зависеть только от самого игрока.

Дмитрий Вавилов

18.07.2017 19:30 Зрители 17133 основной раунд: 1-й тур Арена Химки
Динамо М 2:2 Спартак М
Первый тайм: 0:2
Главные тренеры
Юрий Калитвинцев Массимо Каррера
Голы
53′ Кирилл Панченко (Ф. Бечирай) 8
90+2′ Александр Ташаев (Ф. Вандерсон, А.А. Козлов) 88
10 Квинси Промес (Л. Мельгарехо, Д. Глушаков) 29′
12 де Соуза Луиз Адриану (К. Промес) 32′
Составы
Антон Шунин (к) 1
Алексей Козлов 25
Сергей Терехов 13
Себастьян Хольмен 3
Тони Шуньич 44
Алексей Ионов 7
Кирилл Панченко 8
Александр Зотов 10
65′ Анатолий Катрич 77
Александр Ташаев 88
42′ 73′ Фатош Бечирай 21
Франсиску ду Карму Вандерсон 14
45′ Александр Сапета 41
Самба Соу 27
32 Артем Ребров
38 Андрей Ещенко
23 Дмитрий Комбаров
16 Сальваторе Боккетти
29 Илья Кутепов
10 Квинси Промес
25 Лоренсо Мельгарехо
8 Денис Глушаков (к)
11 Лукас Мартинс Фернанду
9 Мендеш Андраде Зе Луиш 90′
40 Артем Тимофеев
12 де Соуза Луиз Адриану 65′
71 Ивелин Попов 73′
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 4
11 Удары (всего) 11
4 Удары в створ 4
2 Угловые 3
11 Фолы 10
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Сергей Карасев (Москва, Россия)
Боковой судья Антон Аверьянов (Москва, Россия)
Боковой судья Тихон Калугин (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
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Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
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