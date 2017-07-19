Кечинов: «Спартак» соберется и заиграет как в прошлом сезоне

— В центральном матче первого тура, в котором Динамо на «Арене Химки» принимало «Спартак», хозяевам поля удалось добиться ничьей, отыграв отставание в два мяча. Стал ли для вас этот результат — потеря очков чемпионом во встрече с недавним представителем ФНЛ — неожиданностью?

— Перед игрой я, честно говоря, думал, что проблем у «Спартака» не будет. Однако сам матч показал, что команда Массимо Карреры не сумела до конца восстановиться после пятничного Суперкубка с «Локомотивом» (2:1) — если в первом тайме были силы, два абсолютно логичных гола смогли забить и в целом действовали неплохо, то на вторую половину силенок не хватило.

— Не кажется ли вам, что в минувшем, чемпионском сезоне красно-белые такие матчи — когда в какой-то момент что-то явно не выходит — выиграли и в том числе благодаря этому и завоевали долгожданный титул?

— Намекаете на удачу? Да, конечно, в прошлом сезоне в ряде игр «Спартак» действительно вырывал победу в концовке. А сейчас…

Очень бы не хотелось верить, что фарт отворачивается от команды, но во вчерашней игре отчасти именно везения и не хватило, хоть это и отговорки.

— Сложно ли будет Каррере настроить футболистов на правильный лад после такого обидного исхода дерби, ведь накануне спартаковцы, казалось, ни секунды не сомневались в итоговой виктории?

— Думаю, что вообще особо мотивировать и настраивать игроков не нужно будет — видно, что все футболисты в клубе самолюбивые, и эта осечка для них сродни поражению. Поэтому, мне кажется, сейчас они соберутся, наберут нужный ход и будут играть так же, как и в прошлом сезоне.

— В ходе вчерашнего матча произошла сразу два вопиющих инцидента с участием болельщиков. Во-первых, на центральной трибуне толпой динамовцев были избиты два поклонники «Спартака». А вторая ситуация произошла уже вокруг фигуры Романа Зобнина, из-за травмы наблюдавшего за встречей из VIP-ложи — фанаты бело-голубых оскорбляли футболиста, ранее выступавшего за клуб, пытаясь устроить с ним драку. Каким образом можно минимизировать подобные случаи на наших трибунах, как вы считаете?

— Не знаю, как с этим бороться… На самом деле у нас всегда возникают подобные проблемы, и сделать с этим что-то, видимо, очень сложно — это все-таки, наверное, воспитание.

Ведь есть нормальные люди, просто поддерживающие свой клуб, а есть те, кто пытаются затеять какой-то скандал, драку.

А уж как таких выявить, является задачей принимающей матч стороны.

— На Кубке конфедераций была протестирована система с Fan Id («паспорт болельщика»), которая вроде бы должна ограничивать попадание «нежелательных лиц» на трибуны. Имеет ли шанс на функционирование данная система в РФПЛ?

— Возможно, именно этот вариант и стоит применить. Делать что-то определенно нужно. Слишком часто у нас такие вещи происходят.

На самом деле не очень приятная ситуация. Сидит футболист, который много сделал полезного для «Динамо», после чего перешел в «Спартак», команду, имеющую несколько другие задачи. Что здесь такого? А его поливают грязью — это как минимум некрасиво.

— «Зенит», по ходу межсезонья изменившийся почти до неузнаваемости, в стартовом туре уверенно обыграл на выезде «СКА-Хабаровск», лишь усилив разговоры об отсутствии настоящей интриги в гонке за чемпионство этого сезона. Согласны с тем, что именно сине-бело-голубых стоит считать главными фаворитами в борьбе за золото?

— Конечно.

В основном составе «Зенита» играют очень приличные футболисты, при этом не менее приличные игроки сидят на скамейке команды.

— В свою очередь ЦСКА начал чемпионат с заслуженной и результативной победы над крепким «Анжи», в ворота которого армейцы забили три мяча. Стоит ли ожидать, что в этом сезоне красно-синие будут смотреться лучше, чем в предыдущем, который в связи со сменой тренера стал для команды фактически переходным?

— Думаю, да, в этом году ЦСКА должен быть посильнее. Единственное, армейцам сейчас, к сожалению, не достает хорошего нападающего, каким раньше был Сейду Думбия, Ахмед Муса тот же.

В то же время Алан Дзагоев вернулся, так что игра у них, мне кажется, будет, как раньше. Поэтому ЦСКА, считаю, тоже стоит причислять к претендентам на золотые медали.

— Огорчил своих болельщиков в первом туре «Рубин», куда вернулся Курбан Бердыев — казанская команда дома уступила «Краснодару» (1:2), показав очень разрозненную игру в защите. Сможет ли за этот год Бердыев построить в Казани что-то похожее на недавний «Ростов»?

— Я верю в это — у данного специалиста все коллективы играют очень прилично.

Какое-то время на построение команды, конечно, нужно, так что болельщикам казанцев придется чуть-чуть потерпеть.

Но я считаю, что уже в скором времени «Рубин» заиграет при Бердыеве, так как это тренер очень высокого уровня.

— В преддверии первого официального матча «Ахмата» в Грозном состоялись масштабные празднования, а символический первый пас с центра поля во встрече с «Амкаром» сделал легендарный Роналдиньо. Помогает ли развитию футбола в России, по вашему мнению, подобные акции с участием великих игроков прошлого?

— Безусловно. Даже те дети, которые не видели игру того же Роналдиньо, услышав, что он приезжал в Грозный, могут залезть в Интернет и посмотреть, каким он был на поле — и это станет мотивацией для них заниматься футболом.

А это пойдет нам только на пользу — если большое число детей захотят стать таким, как Роналдиньо, и будут стремиться к этому, то это будет плюсом для нашего футбола.