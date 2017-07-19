Кечинов: «Спартак» соберется и заиграет как в прошлом сезоне
Многократный чемпион России в составе «Спартака» Валерий Кечинов в интервью «Газете.Ru» подвел итоги первого тура Премьер-лиги-2017/18. По мнению эксперта,
красно-белые вернутся на уровень прошлого сезона после не очень удачного старта в матче с «Динамо», но главным фаворитом турнира будет «Зенит». Кечинов считает, что ЦСКА не хватает результативного нападающего, а поклонникам «Рубина» следует запастись терпением и ждать, когда Курбан Бердыев выстроит новую команду.
— В центральном матче первого тура, в котором Динамо на «Арене Химки» принимало «Спартак», хозяевам поля удалось добиться ничьей, отыграв отставание в два мяча. Стал ли для вас этот результат — потеря очков чемпионом во встрече с недавним представителем ФНЛ — неожиданностью?
— Перед игрой я, честно говоря, думал, что проблем у «Спартака» не будет. Однако сам матч показал, что команда Массимо Карреры не сумела до конца восстановиться после пятничного Суперкубка с «Локомотивом» (2:1) — если в первом тайме были силы, два абсолютно логичных гола смогли забить и в целом действовали неплохо, то на вторую половину силенок не хватило.
— Не кажется ли вам, что в минувшем, чемпионском сезоне
— Намекаете на удачу? Да, конечно, в прошлом сезоне в ряде игр «Спартак» действительно вырывал победу в концовке. А сейчас…
Очень бы не хотелось верить, что фарт отворачивается от команды, но во вчерашней игре отчасти именно везения и не хватило, хоть это и отговорки.
— Сложно ли будет Каррере настроить футболистов на правильный лад после такого обидного исхода дерби, ведь накануне спартаковцы, казалось, ни секунды не сомневались в итоговой виктории?
— Думаю, что вообще особо мотивировать и настраивать игроков не нужно будет — видно, что все футболисты в клубе самолюбивые, и эта осечка для них сродни поражению. Поэтому, мне кажется, сейчас они соберутся, наберут нужный ход и будут играть так же, как и в прошлом сезоне.
— В ходе вчерашнего матча произошла сразу два вопиющих инцидента с участием болельщиков.
— Не знаю, как с этим бороться… На самом деле у нас всегда возникают подобные проблемы, и сделать с этим
Ведь есть нормальные люди, просто поддерживающие свой клуб, а есть те, кто пытаются затеять
А уж как таких выявить, является задачей принимающей матч стороны.
— На Кубке конфедераций была протестирована система с Fan Id («паспорт болельщика»), которая вроде бы должна ограничивать попадание «нежелательных лиц» на трибуны. Имеет ли шанс на функционирование данная система в РФПЛ?
— Возможно, именно этот вариант и стоит применить. Делать
На самом деле не очень приятная ситуация. Сидит футболист, который много сделал полезного для «Динамо», после чего перешел в «Спартак», команду, имеющую несколько другие задачи. Что здесь такого? А его поливают грязью — это как минимум некрасиво.
— «Зенит», по ходу межсезонья изменившийся почти до неузнаваемости, в стартовом туре уверенно обыграл на выезде «СКА-Хабаровск», лишь усилив разговоры об отсутствии настоящей интриги в гонке за чемпионство этого сезона. Согласны с тем, что именно
— Конечно.
В основном составе «Зенита» играют очень приличные футболисты, при этом не менее приличные игроки сидят на скамейке команды.
— В свою очередь ЦСКА начал чемпионат с заслуженной и результативной победы над крепким «Анжи», в ворота которого армейцы забили три мяча. Стоит ли ожидать, что в этом сезоне
— Думаю, да, в этом году ЦСКА должен быть посильнее. Единственное, армейцам сейчас, к сожалению, не достает хорошего нападающего, каким раньше был Сейду Думбия, Ахмед Муса тот же.
В то же время Алан Дзагоев вернулся, так что игра у них, мне кажется, будет, как раньше. Поэтому ЦСКА, считаю, тоже стоит причислять к претендентам на золотые медали.
— Огорчил своих болельщиков в первом туре «Рубин», куда вернулся Курбан Бердыев — казанская команда дома уступила «Краснодару» (1:2), показав очень разрозненную игру в защите. Сможет ли за этот год Бердыев построить в Казани
— Я верю в это — у данного специалиста все коллективы играют очень прилично.
Но я считаю, что уже в скором времени «Рубин» заиграет при Бердыеве, так как это тренер очень высокого уровня.
— В преддверии первого официального матча «Ахмата» в Грозном состоялись масштабные празднования, а символический первый пас с центра поля во встрече с «Амкаром» сделал легендарный Роналдиньо. Помогает ли развитию футбола в России, по вашему мнению, подобные акции с участием великих игроков прошлого?
— Безусловно. Даже те дети, которые не видели игру того же Роналдиньо, услышав, что он приезжал в Грозный, могут залезть в Интернет и посмотреть, каким он был на поле — и это станет мотивацией для них заниматься футболом.
А это пойдет нам только на пользу — если большое число детей захотят стать таким, как Роналдиньо, и будут стремиться к этому, то это будет плюсом для нашего футбола.
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