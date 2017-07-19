Глушаков, Ещенко, Комбаров и Шунин сходили на рыбалку после «Динамо» — «Спартак»
Футболисты «Спартака» Денис Глушаков, Андрей Ещенко и Дмитрий Комбаров, а также игрок «Динамо» Антон Шунин сходили на рыбалку после матча первого тура РФПЛ между этими командами.
Также на рыбалке присутствовал Кирилл Комбаров из тульского «Арсенала», выступавший в прошлом за «Спартак» и «Динамо».
«После таких игр надо развеять голову в кругу друзей! Футбол футболом, а друзья по жизни остаются!» — написал Глушаков в «Инстаграме».
Встреча проходила на стадионе «Арена Химки» и завершилась со счётом 2:2.
|18.07.2017 19:30
|Зрители 17133
|основной раунд: 1-й тур
|Арена Химки
Главные тренеры
|Юрий Калитвинцев
|Массимо Каррера
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|4
|11
|Удары (всего)
|11
|4
|Удары в створ
|4
|2
|Угловые
|3
|11
|Фолы
|10
|1
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Сергей Карасев (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Антон Аверьянов (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Тихон Калугин (Москва, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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