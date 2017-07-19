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19 июля 2017, 17:29 | Футбол: Премьер-лига | Sports.kz

Назначения судей и инспекторов на матчи 21-го тура Премьер—Лиги

Департамент судейства и инспектирования определил арбитров для обслуживания матчей 21-го тура Премьер-Лиги.

Департамент судейства и инспектирования определил арбитров для обслуживания матчей 21-го тура <nobr>Премьер-Лиги.</nobr> Увеличить
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Премьер-Лига
21-й тур

22 июля

«Астана» — «Тобол»
Судьи: Асхат Абданбаев (Тараз), Юрий Тихонюк (Актобе), Максим Субботин (Талдыкорган)
Резервный судья: Тимур Кумашев (Астана)
Дополнительные ассистенты судей: Фуркат Атажанов (Шымкент), Данияр Сахи (Кызылорда)
Инспектор: Игорь Хисамутдинов (Павлодар)

«Актобе» — «Кайсар»
Судьи: Багдат Абдуллаев (Каратау), Дмитрий Филоненко, Александр Полуэктов (оба — Тараз)
Резервный судья: Никита Мортин (Актобе)
Инспектор: Болатбек Джуасбаев (Астана)

«Окжетпес» — «Тараз»
Судьи: Алексей Бобров (Караганда), Денис Лабашов (Атырау), Дмитрий Будниченко (Экибастуз)
Резервный судья: Валерий Гусев (Кокшетау)
Инспектор: Юрий Ярышев (Павлодар)

«Акжайык» — «Ордабасы»
Судьи: Марат Искаков (Астана), Айдын Тасыбаев (Павлодар), Евгений Попов (Усть-Каменогорск)
Резервный судья: Булат Сариев (Уральск)
Инспектор: Александр Борисов (Семей)

23 июля

«Иртыш» — «Шахтер»
Судьи: Александр Гаузер, Рустам Бейжанов, Денис Виноградов (все — Петропавловск)
Резервный судья: Аскар Букенов (Павлодар)
Инспектор: Курманбек Ордабаев (Шымкент)

«Кайрат» — «Атырау»
Судьи: Анатолий Вишниченко (Костанай), Серик Жаппасбаев (Кызылорда), Максим Панин (Костанай)
Резервный судья: Айдын Рахимбаев (Алматы)
Инспектор: Виктор Заякин (Семей).

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