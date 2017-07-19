Муравьев: «Динамо» накажет виновных в избиении болельщиков на матче ЧР со «Спартаком»

Во вторник «Спартак» и «Динамо» сыграли вничью со счетом 2:2 на «Арене Химки» в матче первого тура чемпионата России. В первом тайме на трибуне С, где сидят обычные зрители, произошло несколько драк между фанатами команд. Согласно видеозаписи, выложенной в Youtube, во время одной из стычек группа болельщиков «Динамо» избивала фанатов «Спартака», удары наносились ногами по лежащим в проходе людям. Впоследствии стюардам и другим зрителям удалось остановить избиение и вывести с трибуны пострадавших. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) на заседании в четверг рассмотрит неправомерные действия болельщиков обоих клубов.

«Безопасность людей на матче превыше всего для нас. Мы вместе с КДК разберем этот матч, насколько он правильно был организован с нашей стороны. Мы накажем виновных, тех, кто недостаточно ответственно отнесся к своим обязанностям. Будут разбирательства, в том числе и в отношении действий организатора матча — клуба. При этом такое большое количество зрителей было только на нашем матче в первом туре. При таком количестве зрителей эксцессы, к сожалению, возможны, их невозможно избежать», — сказал Муравьев по телефону.

«Хочу отметить, что стюардов на игре со “Спартаком” было больше, чем обычно на матчах “Динамо”, в три раза. Это дополнительные расходы для клуба. Количество полицейских на этом матче было излишним. Массовой драки и серьезных прецедентов не было, чтобы о них так рассуждать в прессе второй день. Были локальные стычки, которые случаются, увы, на всех матчах», — добавил собеседник агентства.

По словам Муравьева, его «очень волнует поведение болельщиков, но волнует и реакция журналистов». «Второй день мусолим только эту тему. Так кто же пойдет после этого на футбол? Я не собираюсь замалчивать что-то. Но при этом некоторые журналисты писали почему-то о проплешинах на стадионе перед началом матча. Почему-то журналистов не интересует в данном случае зрелищность матча “Динамо” — “Спартак”, мастерство футболистов, реакция зрителей, которые пришли поболеть за своих любимцев», — отметил гендиректор «Динамо».

«Я не понял, где журналисты нашли мат именно на баннерах на вчерашнем матче. На перформансе его не было. Так что важнее для СМИ? В футболе важен результат, зрелище вкупе с безопасностью зрителей. Конечно, очень плохо, что произошли такие стычки на трибунах и несколько человек пострадало. Но чем больше мы об этом говорим, тем больше мы даем повода людям воспользоваться и повторить это», — добавил Муравьев.