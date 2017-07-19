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19 июля 2017, 17:13 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

А. Кержаков будет работать на «Матч ТВ» в качестве эксперта и аналитика

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков, который 13 июля был назначен на должность координатора команд академии питерского клуба, начинает работу на «Матч ТВ».

Бывший нападающий Зенита Александр <span class=error>Кержаков</span> который 13 июля был назначен на должность координатора команд академии питерского клуба начинает работу на Матч ТВ. Увеличить
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Об этом говорится на официальной странице канала в «Твиттере».

«Легендарный футболист “Зенита” и сборной России Александр Кержаков приступает к работе на телеканале “Матч ТВ” в качестве эксперта и аналитика», — говорится в сообщении.

Напомним, информация о том, что Александр Кержаков будет работать на «Матч ТВ», появилась ещё в сентябре 2015 года.

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