А. Кержаков будет работать на «Матч ТВ» в качестве эксперта и аналитика
Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков, который 13 июля был назначен на должность координатора команд академии питерского клуба, начинает работу на «Матч ТВ».
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Об этом говорится на официальной странице канала в «Твиттере».
«Легендарный футболист “Зенита” и сборной России Александр Кержаков приступает к работе на телеканале “Матч ТВ” в качестве эксперта и аналитика», — говорится в сообщении.
Напомним, информация о том, что Александр Кержаков будет работать на «Матч ТВ», появилась ещё в сентябре 2015 года.
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