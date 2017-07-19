А. Кержаков будет работать на «Матч ТВ» в качестве эксперта и аналитика

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Об этом говорится на официальной странице канала в «Твиттере».

«Легендарный футболист “Зенита” и сборной России Александр Кержаков приступает к работе на телеканале “Матч ТВ” в качестве эксперта и аналитика», — говорится в сообщении.

Напомним, информация о том, что Александр Кержаков будет работать на «Матч ТВ», появилась ещё в сентябре 2015 года.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Легендарный футболист "Зенита" и сборной России Александр Кержаков приступает к работе на телеканале Матч ТВ в качестве эксперта и аналитика <a href="https://t.co/KbhPDfHkwK">pic.twitter.com/KbhPDfHkwK</a></p>— Матч ТВ (@MatchTV) <a href="https://twitter.com/MatchTV/status/887632908944642049">19 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>