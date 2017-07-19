Зобнин создал фонд помощи «Отклик сердца»
Полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин объявил, что создал фонд помощи нуждающимся людям.
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Видимо, что-то случилось...
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«Дорогие друзья! Вы все знаете, что не так давно я попал в непростую ситуацию — получил серьёзную травму, которая на время лишила меня любимой игры. Лишила возможности принять участие в Кубке конфедераций, сыграть в осенней стадии Лиги чемпионов, защищать цвета “Спартака” в первой половине сезона. Скажу честно — поначалу мне пришлось довольно сложно, в первую очередь психологически. Однако та мощнейшая поддержка, которую я ощутил от каждого из вас, те многочисленные пожелания скорейшего выздоровления и различные акции в вашем исполнении вернули мне дух. И убедили меня, что я смогу восстановиться максимально быстро. А ещё ваша поддержка показала мне, сколь велика сила человеческого участия, как много оно может. Спасибо каждому из вас!
Со своей стороны я тоже хочу помогать. Ко мне периодически обращаются разные люди по вопросам того или иного участия и помощи. Для того чтобы
ситуация действительно требует
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