Роналдинью искал в Чечне двойника

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1. Олег ИВАНОВ, полузащитник «Ахмата».

АХМАТ — АМКАР — 1:0.

— Роналдинью до матча примерял форму «Ахмата» и смотрел, на кого он больше похож, чтобы выйти вместо кого-то из наших футболистов. Но по зубам не прошел.

2. Роман ЗОБНИН, полузащитник «Спартака».

ДИНАМО — СПАРТАК — 2:2.

— На матче болельщики «Динамо» начали оскорблять, я ушел в ложу, они начали лезть туда… Их успокоили, и все. Ожидал ли такого? Не могу сказать… Такие болельщики…

3. Александр КЕРЖАКОВ, экс-форвард «Зенита».

СКА-ХАБАРОВСК — ЗЕНИТ — 0:2.

— Да простят меня болельщики «Зенита», но единственный раз в жизни хотел, чтобы «Зенит» пропустил — и это было в этом моменте с «рабоной» от Лескано.

Футбол Премьер-лига 2017/2018 Тур 1, 15.07.2017, 15:00 1:1 Урал Ростов

4. Григорий ИВАНОВ, президент «Урала».

УРАЛ — РОСТОВ — 1:1.

— Не поддерживаю систему видеоповторов. Конечно, когда три человека смотрят со всех камер, они увидят ошибку. Но считаю, это убивает суть футбола.

5. Сергей ПАРШИВЛЮК, защитник «Ростова».

УРАЛ — РОСТОВ — 1:1.

— Постараемся сделать так, чтобы каждую игру на трибунах звучало «Мужики».

Использованы цитаты «Матч», Znak​.