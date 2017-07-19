Роналдинью искал в Чечне двойника
Лучшие цитаты 1-го тура чемпионата России.
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1. Олег ИВАНОВ, полузащитник «Ахмата».
АХМАТ — АМКАР — 1:0.
— Роналдинью до матча примерял форму «Ахмата» и смотрел, на кого он больше похож, чтобы выйти вместо
2. Роман ЗОБНИН, полузащитник «Спартака».
ДИНАМО — СПАРТАК — 2:2.
— На матче болельщики «Динамо» начали оскорблять, я ушел в ложу, они начали лезть туда… Их успокоили, и все. Ожидал ли такого? Не могу сказать… Такие болельщики…
3. Александр КЕРЖАКОВ,
— Да простят меня болельщики «Зенита», но единственный раз в жизни хотел, чтобы «Зенит» пропустил — и это было в этом моменте с «рабоной» от Лескано.
4. Григорий ИВАНОВ, президент «Урала».
УРАЛ — РОСТОВ — 1:1.
— Не поддерживаю систему видеоповторов. Конечно, когда три человека смотрят со всех камер, они увидят ошибку. Но считаю, это убивает суть футбола.
5. Сергей ПАРШИВЛЮК, защитник «Ростова».
УРАЛ — РОСТОВ — 1:1.
— Постараемся сделать так, чтобы каждую игру на трибунах звучало «Мужики».
Использованы цитаты «Матч», Znak.
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