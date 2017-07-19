«Фенербахче» отклонил первое предложение «Спартака» по Нойштедтеру за € 2 млн

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Как утверждает издание Radyogol, москвичи предлагали за 29-летнего футболиста € 2 млн и ещё € 750 тыс. в случае выполнения определённых условий по итогам сезона.

Отмечается, что руководство «Фенербахче» не согласилось с таким вариантом оплаты и потребовало от «Спартака» сразу € 1,5 млн и ещё € 1,5 млн в конце сезона. Стороны продолжают переговоры по трансферу.

Нойштедтер, после того как получил паспорт Российской Федерации, сыграл за национальную команду на чемпионате Европы 2016 года. Ранее он выступал за «Шальке», «Боруссию» (М) и «Майнц».