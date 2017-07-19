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19 июля 2017, 16:24 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Фенербахче» отклонил первое предложение «Спартака» по Нойштедтеру за € 2 млн

«Фенербахче» не принял первого предложения «Спартака» по приобретению защитника сборной России Романа Нойштедтера.

Фенербахче не принял первого предложения Спартака по приобретению защитника сборной России Романа Нойштедтера. Увеличить
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Как утверждает издание Radyogol, москвичи предлагали за 29-летнего футболиста € 2 млн и ещё € 750 тыс. в случае выполнения определённых условий по итогам сезона.

Отмечается, что руководство «Фенербахче» не согласилось с таким вариантом оплаты и потребовало от «Спартака» сразу € 1,5 млн и ещё € 1,5 млн в конце сезона. Стороны продолжают переговоры по трансферу.

Нойштедтер, после того как получил паспорт Российской Федерации, сыграл за национальную команду на чемпионате Европы 2016 года. Ранее он выступал за «Шальке», «Боруссию» (М) и «Майнц».

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