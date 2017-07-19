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19 июля 2017, 16:23 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Спартак» представил новый дизайн клубного сайта

Московский «Спартак» обновил дизайн клубного сайта.

Вместо привычного красного цвета был выбран белый фон.

«Сегодня, в день старта нового сезона РФПЛ, мы запускаем долгожданную обновленную версию сайта «Спартака». Она отвечает всем современным требованиям. Сайт образца 2017 года гораздо более функциональный, информативный, стабильный и удобный в использовании.

Он не только отличается стильным дизайном, но и обладает массой новых возможностей, которые, надеемся, вы сможете оценить по достоинству. Речь о видеоматериалах, статистических данных и календарях, текстовых трансляциях, интернет-магазине и многом другом. Большинство разделов полностью переработано.

Работа над совершенствованием новой версии и ее информационным наполнением продолжается. В скором времени сайт пополнится новыми функциями и данными. Пока же мы оставили предыдущую версию.

полностью рабочей — на случай, если вам понадобится определенная информация о прошедших сезонах.
Просим вас с пониманием отнестись к возможным ошибкам и принять участие в их устранении, — говорится на сайте «Спартака».

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