Фанаты «Динамо» избили болельщика «Спартака» в VIP-ложе

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«Несколько фанатов «Динамо» перелезли через ограждение и начали избивать мужчину в красной майке. Стюардов и полиции рядом не было, вступиться никто не решился — люди просто сидели и смотрели, как человека бьют по голове.

Футбол Премьер-лига 2017/2018 Тур 1, 18.07.2017, 19:30 2:2 Динамо М Спартак М

Говорят, что, придя в себя, он тут же отправился в полицию писать заявление. Во всяком случае, вызванные медики найти его уже не смогли. Минут через 15 в ложу под аплодисменты зашёл ОМОН. Опять же, как объясняли люди, находившиеся близко к месту драки, избитый провоцировал динамовцев, кричал, показывал неприличные жесты", — цитирует свидетеля инцидента RT.

Ранее стало известно, что РФС рассмотрит действия болельщиков на матче «Динамо» — «Спартак».