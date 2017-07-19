Фанаты «Динамо» избили болельщика «Спартака» в VIP-ложе
Фанаты московского «Динамо» избили болельщика «Спартака» в
VIP-ложе стадиона «Арена Химки» во время матча первого тура российского чемпионата.
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Видимо, что-то случилось...
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«Несколько фанатов «Динамо» перелезли через ограждение и начали избивать мужчину в красной майке. Стюардов и полиции рядом не было, вступиться никто не решился — люди просто сидели и смотрели, как человека бьют по голове.
Говорят, что, придя в себя, он тут же отправился в полицию писать заявление. Во всяком случае, вызванные медики найти его уже не смогли. Минут через 15 в ложу под аплодисменты зашёл ОМОН. Опять же, как объясняли люди, находившиеся близко к месту драки, избитый провоцировал динамовцев, кричал, показывал неприличные жесты", — цитирует свидетеля инцидента RT.
Ранее стало известно, что РФС рассмотрит действия болельщиков на матче «Динамо» — «Спартак».
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