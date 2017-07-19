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19 июля 2017, 13:24 | Футбол: Премьер-лига | РИА Новости

ФК «Зенит» пригласил в Петербург человека, построившего стадион из соломы

С. -ПЕТЕРБУРГ, 19 июл — РИА Новости. Футбольный клуб «Зенит» пригласил для обмена опытом жителя Ставропольского края Романа Пономарева, в фермерском хозяйстве которого ранее построили футбольный стадион из соломы, напоминающий «Зенит-Арену».

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«Мы подумали и решили поддержать Кубок мира на “Зенит-Арене” (ненастоящей) по соломенному футболу (настоящему). А автора идеи, нашего болельщика Романа Пономарева, мы ждем на стадионе “Санкт-Петербург” для обмена опытом. Билет пришлем», — сообщается в микроблоге «Зенита» в Twitter.

Стадион, названный как и новая арена в Петербурге, но выстроенный за пять дней из соломы, открыли в фермерском хозяйстве на Ставрополье. На его изготовление ушло около 4,5 тысячи тюков соломы весом около 20 килограмм каждый. Длина стадиона составляет около 50 метров, ширина — около 40 метров, размеры поля — примерно 10 на 20 метров. Первая игра на соломенном поле состоится 22 июля.

«Я никоим образом не хотел подшутить над клубом, за который болею. А соломенный стадион будет использоваться по назначению — то есть для игры в футбол на соломенном покрытии толщиной 20−25 сантиметров. Поскольку оно является рыхлым, то это тяжело, в какой-то степени аналог пляжного футбола», — рассказал Пономарев.

Он отметил, что открытие соломенной спортивной арены состоится в субботу, когда пройдет товарищеский матч местных команд, которые будут играть составом в пять человек. В августе, по словам Пономарева, в рамках частной инициативы на стадионе планируется провести чемпионат мира по соломенному футболу. «Мы приглашаем все команды из всех стран», — сказал он.

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