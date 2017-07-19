ФК «Зенит» пригласил в Петербург человека, построившего стадион из соломы

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«Мы подумали и решили поддержать Кубок мира на “Зенит-Арене” (ненастоящей) по соломенному футболу (настоящему). А автора идеи, нашего болельщика Романа Пономарева, мы ждем на стадионе “Санкт-Петербург” для обмена опытом. Билет пришлем», — сообщается в микроблоге «Зенита» в Twitter.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Мы подумали и решили поддержать Кубок мира на «Зенит-Арене» (ненастоящей) по соломенному футболу (настоящему). <br><br>Ставрополье, ждите посылку! <a href="https://t.co/1zIIQcXtPZ">pic.twitter.com/1zIIQcXtPZ</a></p>— ФК «Зенит» (@zenit_spb) <a href="https://twitter.com/zenit_spb/status/887412318421868544">18 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Стадион, названный как и новая арена в Петербурге, но выстроенный за пять дней из соломы, открыли в фермерском хозяйстве на Ставрополье. На его изготовление ушло около 4,5 тысячи тюков соломы весом около 20 килограмм каждый. Длина стадиона составляет около 50 метров, ширина — около 40 метров, размеры поля — примерно 10 на 20 метров. Первая игра на соломенном поле состоится 22 июля.

«Я никоим образом не хотел подшутить над клубом, за который болею. А соломенный стадион будет использоваться по назначению — то есть для игры в футбол на соломенном покрытии толщиной 20−25 сантиметров. Поскольку оно является рыхлым, то это тяжело, в какой-то степени аналог пляжного футбола», — рассказал Пономарев.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BWuG8tBBRdJ/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Ставропольский фермер из КФХ «Пономарево» удивил публику и стал притчей во языцех федеральных СМИ. Кажется, его очень комфортабельный стадион понравился и заядлым мем-мейкерам в Интернете. Свое творение фермер и его трудолюбивые товарищи посвятили знаменитому стадиону в Санкт-Петербурге. Стадион из тюков соломы был возведен за пять горячих дней, вложено в тренировочную базу 41 000 рублей. Фермер отдельно уточняет, что ни копейки «распилено» не было. Стадион – только часть удивительного музея соломы, который теперь есть под Светлоградом. Экспозиция музея состоит из соломеных микро-копий самых известных сооружений нашей цивилизации и «скульптурных» изображений представителей животного мира. #stavropolpoisk #stavropol #stav26 #news #новости #новостиставрополь #фермер #стадион #солома</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от портал Ставрополь-Поиск (@stavropolpoisk) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-07-19T07:52:42+00:00">Июл 19 2017 в 12:52 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Он отметил, что открытие соломенной спортивной арены состоится в субботу, когда пройдет товарищеский матч местных команд, которые будут играть составом в пять человек. В августе, по словам Пономарева, в рамках частной инициативы на стадионе планируется провести чемпионат мира по соломенному футболу. «Мы приглашаем все команды из всех стран», — сказал он.