Андрей Перегудов: Боевой характер «Динамо» дает надежду
Руководитель проекта «ВТБ Арена парк» Андрей Перегудов поздравил столичное «Динамо» с отличным результатом в стартовом матче российской футбольной
премьер-лиги.
— Задор и упорство молодого динамовского клуба позволили вырвать на последних секундах ничью в стартовом матче чемпионата России против победителя прошлого первенства «Спартака» — 2:2! Да еще с «недомашним судейством». Вот такой боевой характер дает надежду, что динамовские футболисты подойдут в чемпионской форме к открытию «ВТБ Арены» в следующем году! Поздравляем, ребята! Так держать! — отметил Перегудов.
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