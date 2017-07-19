По зрительскому интересу поединок между «СКА-Хабаровск» и питерским «Зенитом», за ходом которого наблюдали 14200 человек, занял третье место среди восьми матчей первого тура в Премьер-лиге, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».



Больше всего любителей футбола — 29450 побывали в Грозном на матче местного «Ахмата» (прежнее название «Терек») и «Амкара».



Второе место по посещаемости заняло дерби известных столичных клубов «Динамо» и «Спартака», состоявшееся в Химках. Этот матч посетили 17133 зрителя.



Хабаровский стадион имени Ленина при всём желании не смог бы собрать такую аудиторию: ведь в настоящий момент наша главная арена вмещает 15200 человек. Столь повышенный интерес к футболу в дальневосточной столице, несомненно, заслуживает внимания. Столько народу не собиралось на спортивных аренах города уже более 15 лет.



Четвертое место по зрительскому интересу занимает игра в Казани между «Рубином» и «Краснодаром» — 11934 человека. Меньше всего зрителей — 4059 человек побывало в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский» на матче «Тосно» — «Уфа».