Олег Иванов: Роналдиньо не прошел в «Ахмат» по зубам
Полузащитник «Ахмата» Олег Иванов прокомментировал шоу, которое состоялось перед встречей с «Амкаром».
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Видимо, что-то случилось...
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«Концерт был в первую очередь для зрителей. Мы застали только момент, когда пианино вытаскивали. У людей был праздник, и у футболистов тоже, но у нас в первую очередь праздник был связан с началом сезона. Роналдиньо до матча примерял форму «Ахмата», смотрел, на кого он больше похож, чтобы выйти вместо
Мы уже все давно поняли, какой тренер Кононов, еще по работе в «Краснодаре». Он всегда требует максимальной концентрации в обороне все 90 минут, в то же время не запрещает импровизацию. Есть наработки, но импровизация приветствуется. Такой футбол нравится игрокам, по крайней мере, мне. Вообще, у меня ни с кем из тренеров не было проблем, но мне лично импонирует такой футбол. Рад поработать с таким тренером.
Мои функции с приходом Кононова отличаются только тем, что больше времени провожу в обороне. Но связано это с тем, что Швец получил травму на тренировке. Думаю,
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