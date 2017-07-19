Олег Иванов: Роналдиньо не прошел в «Ахмат» по зубам

«Концерт был в первую очередь для зрителей. Мы застали только момент, когда пианино вытаскивали. У людей был праздник, и у футболистов тоже, но у нас в первую очередь праздник был связан с началом сезона. Роналдиньо до матча примерял форму «Ахмата», смотрел, на кого он больше похож, чтобы выйти вместо кого-то из наших футболистов играть. Но по зубам не прошел.

Мы уже все давно поняли, какой тренер Кононов, еще по работе в «Краснодаре». Он всегда требует максимальной концентрации в обороне все 90 минут, в то же время не запрещает импровизацию. Есть наработки, но импровизация приветствуется. Такой футбол нравится игрокам, по крайней мере, мне. Вообще, у меня ни с кем из тренеров не было проблем, но мне лично импонирует такой футбол. Рад поработать с таким тренером.



Мои функции с приходом Кононова отличаются только тем, что больше времени провожу в обороне. Но связано это с тем, что Швец получил травму на тренировке. Думаю, из-за нехватки игроков в этой зоне меня используют как опорника, а дальше вернусь на свою позицию, — сказал Иванов в эфире телеканала «Матч ТВ».