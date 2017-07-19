Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30430916/
19 июля 2017, 12:15 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

Олег Иванов: Роналдиньо не прошел в «Ахмат» по зубам

Полузащитник «Ахмата» Олег Иванов прокомментировал шоу, которое состоялось перед встречей с «Амкаром».

Олег Иванов: Роналдиньо не прошел в Ахмат по зубам - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Концерт был в первую очередь для зрителей. Мы застали только момент, когда пианино вытаскивали. У людей был праздник, и у футболистов тоже, но у нас в первую очередь праздник был связан с началом сезона. Роналдиньо до матча примерял форму «Ахмата», смотрел, на кого он больше похож, чтобы выйти вместо кого-то из наших футболистов играть. Но по зубам не прошел.

Мы уже все давно поняли, какой тренер Кононов, еще по работе в «Краснодаре». Он всегда требует максимальной концентрации в обороне все 90 минут, в то же время не запрещает импровизацию. Есть наработки, но импровизация приветствуется. Такой футбол нравится игрокам, по крайней мере, мне. Вообще, у меня ни с кем из тренеров не было проблем, но мне лично импонирует такой футбол. Рад поработать с таким тренером.

Мои функции с приходом Кононова отличаются только тем, что больше времени провожу в обороне. Но связано это с тем, что Швец получил травму на тренировке. Думаю, из-за нехватки игроков в этой зоне меня используют как опорника, а дальше вернусь на свою позицию, — сказал Иванов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Ахмат
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

«Ахмат» объявил о переходе Торже в «Карабюкспор» на правах аренды

«Ахмат» объявил о переходе Торже в «Карабюкспор» на правах аренды

«Ахмат» объявил о переходе полузащитника Габриэля Торже в «Карабюкспор» на правах аренды. Ранее СМИ сообщали, что турецкий клуб арендует 27-летнего румына на сезон с правом последующего выкупа за € 1 млн.
Еще 7 новостей  Все новости
18 июля

Тает лед. Хоккеистки сборной США полностью разделись для фотосессии ESPN

«Саша танцевал даже полуголым…» Что творилось на свадьбе Овечкина (видео)

Знакомимся с Дарьей - новой супругой Валерия Карпина (фото)