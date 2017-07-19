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19 июля 2017, 11:54 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

«Мы вас повесим». Что происходило на дерби «Динамо» — «Спартак»

«Советский спорт» — о классике отечественного футбола — встрече между московскими «Динамо» и «Спартаком».

Мы вас повесим. Что происходило на дерби Динамо — Спартак - Фото 1 Увеличить
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© РИА "Новости"

ОЧЕРЕДИ ВЕЗДЕ

Дерби «Динамо» и «Спартака» — нестареющая классика. Мне еще дед говорил: «Вот “Динамо” против “Спартака” — это противостояние гениев, мастодонтов, чемпионов. А с ЦСКА — это так, семечки». Деда можно понять: в его молодости динамовцы крошили на куски кого угодно, выигрывали трофеи и заставляли британские клубы бояться русских футболистов. Но времена изменились, и «Динамо» — «Спартак» уже не главное дерби столицы. И дело не только в законах времени. Сменилось просто пару болельщицких поколений.

Уже и не вспомнить, когда на домашнем матче «Динамо» был аншлаг. Да, заметное количество фанатов приезжали на противостояние со «Спартаком-2» в прошлом сезоне ФНЛ, но вот чтобы команда играла с именитым соперником — не припомню. Сколько в памяти не копайся, ничего конкретного, кроме как встреч двухлетней давности в голову не приходят. Ладно, хватит уже с прошлым. В настоящее вернемся.

Либо болельщики не рассчитали время на дорогу к стадиону, либо химкинские турникеты просто не рассчитаны на пассажиропоток в 15−17 тысяч человек. Огромные очереди на вход оставались даже спустя 15 минут после начала матча. Ориентировочно, четверть игры пропустили порядка тысячи человек.

© РИА "Новости"

«МЫ “СПАРТАК”, А ВЫ…»

В этот будничный вечер не обошлось без драк. Аккурат перед территорией «Арены Химки» сцепились представители динамовской и спартаковской фанатских группировок. Сотрудники МВД быстро разогнали буянов, но я не исключаю, что где-то за стадионов, чуть подальше, особо яро настроенные схлестнулись в попытке выявить сильнейшего. Так было и на дерби с ЦСКА минувшей весной, так бывало и перед играми с приехавшим в гости «Зенитом».

Как только не обзывали друг друга фанатские трибуны. В какой-то момент я поймал себя на мысли, что любуюсь не футболом, а стараюсь понять, у кого же из противоборствующих сторон языки поострее. Оскорбления в адрес друг друга следовали в течение всех 90 минут матча. Классика жанра. И если бы не самоцензура, ответственность перед руководством и читателем — я бы процитировал вам самые язвительные кричалки. «Мы вас повесим» — детский лепет по сравнению с остальными выбросами.

У меня всегда вызывает улыбку, когда очередной футбольный руководитель рассказывает о новых жаропрочных стульях, установленных на стадионе в преддверии нового сезона. Какими бы упоительными эти речи не были, правды в них нет. Как горели горкой стулья в Раменском в 2007 году, так и продолжают по сей день. Может, не так ярко, но все же. В общем, без файер-шоу не обошлось и на этой встрече, но обстановка, в сравнении с Суперкубком России, была спокойнее: в разы меньше дыма, огня и всего одна ракетница.

© РИА "Новости"

КРАСНЫЙ ИЛИ СИНИЙ — КТО ЖЕ САМЫЙ СИЛЬНЫЙ?

Ничья, к тому же результативная, — отличный результат в дерби «Динамо» — «Спартак». Во-первых, это первый тур чемпионата и своеобразная планка: если не качества футбола, то хотя бы его эмоциональности. Во-вторых. Это полярность лиги: «Спартак» — чемпион, а «Динамо» — по случайности заблудившийся на год в ФНЛ коллектив. В-третьих, это накал. Нерв игры держался до момента, пока Сергей Карасев в последний раз не приложил к губам свисток. Мне показалось, что после второго гола «Динамо» шальной третий мяч может случайно и залететь. В любые ворота.

Этот матч подарил нам больше, чем от него ждали. Результат в этой связи наименьшая из зол. Главное, что команды стартовали с нужной отметки. Для «Динамо» — эта отметка положительная, ведь в своих стенах они устояли перед чемпионом. Для «Спартака» — это тоже положительная отметка, ведь после упущенной победы, возможно, зазнавшаяся и привыкшая к фарту команда чуть пересмотрит игровую концепцию.

Отправляясь сегодня днем в Химки, я и подумать не мог, что увижу четыре гола, эмоциональный надлом «Спартака», воодушевленное «Динамо» и равный счет по итогам двух таймов. Я ждал аншлага на проходной игре, как это часто бывает в чемпионате России. А получил — заряд эмоций и веру в то, что некогда великая вывеска «Динамо» — «Спартак» будет жить не только легендарным прошлым, но и прекрасным настоящим.

18.07.2017 19:30 Зрители 17133 основной раунд: 1-й тур Арена Химки
Динамо М 2:2 Спартак М
Первый тайм: 0:2
Главные тренеры
Юрий Калитвинцев Массимо Каррера
Голы
53′ Кирилл Панченко (Ф. Бечирай) 8
90+2′ Александр Ташаев (Ф. Вандерсон, А.А. Козлов) 88
10 Квинси Промес (Л. Мельгарехо, Д. Глушаков) 29′
12 де Соуза Луиз Адриану (К. Промес) 32′
Составы
Антон Шунин (к) 1
Алексей Козлов 25
Сергей Терехов 13
Себастьян Хольмен 3
Тони Шуньич 44
Алексей Ионов 7
Кирилл Панченко 8
Александр Зотов 10
65′ Анатолий Катрич 77
Александр Ташаев 88
42′ 73′ Фатош Бечирай 21
Франсиску ду Карму Вандерсон 14
45′ Александр Сапета 41
Самба Соу 27
32 Артем Ребров
38 Андрей Ещенко
23 Дмитрий Комбаров
16 Сальваторе Боккетти
29 Илья Кутепов
10 Квинси Промес
25 Лоренсо Мельгарехо
8 Денис Глушаков (к)
11 Лукас Мартинс Фернанду
9 Мендеш Андраде Зе Луиш 90′
40 Артем Тимофеев
12 де Соуза Луиз Адриану 65′
71 Ивелин Попов 73′
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 4
11 Удары (всего) 11
4 Удары в створ 4
2 Угловые 3
11 Фолы 10
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Сергей Карасев (Москва, Россия)
Боковой судья Антон Аверьянов (Москва, Россия)
Боковой судья Тихон Калугин (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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