«Мы вас повесим». Что происходило на дерби «Динамо» — «Спартак»
«Советский спорт» — о классике отечественного футбола — встрече между московскими «Динамо» и «Спартаком».
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
ОЧЕРЕДИ ВЕЗДЕ
Дерби «Динамо» и «Спартака» — нестареющая классика. Мне еще дед говорил: «Вот “Динамо” против “Спартака” — это противостояние гениев, мастодонтов, чемпионов. А с ЦСКА — это так, семечки». Деда можно понять: в его молодости динамовцы крошили на куски кого угодно, выигрывали трофеи и заставляли британские клубы бояться русских футболистов. Но времена изменились, и «Динамо» — «Спартак» уже не главное дерби столицы. И дело не только в законах времени. Сменилось просто пару болельщицких поколений.
Уже и не вспомнить, когда на домашнем матче «Динамо» был аншлаг. Да, заметное количество фанатов приезжали на противостояние со «Спартаком-2» в прошлом сезоне ФНЛ, но вот чтобы команда играла с именитым соперником — не припомню. Сколько в памяти не копайся, ничего конкретного, кроме как встреч двухлетней давности в голову не приходят. Ладно, хватит уже с прошлым. В настоящее вернемся.
Либо болельщики не рассчитали время на дорогу к стадиону, либо химкинские турникеты просто не рассчитаны на пассажиропоток в 15−17 тысяч человек. Огромные очереди на вход оставались даже спустя 15 минут после начала матча. Ориентировочно, четверть игры пропустили порядка тысячи человек.
«МЫ “СПАРТАК”, А ВЫ…»
В этот будничный вечер не обошлось без драк. Аккурат перед территорией «Арены Химки» сцепились представители динамовской и спартаковской фанатских группировок. Сотрудники МВД быстро разогнали буянов, но я не исключаю, что
Как только не обзывали друг друга фанатские трибуны. В
У меня всегда вызывает улыбку, когда очередной футбольный руководитель рассказывает о новых жаропрочных стульях, установленных на стадионе в преддверии нового сезона. Какими бы упоительными эти речи не были, правды в них нет. Как горели горкой стулья в Раменском в 2007 году, так и продолжают по сей день. Может, не так ярко, но все же. В общем, без
КРАСНЫЙ ИЛИ СИНИЙ — КТО ЖЕ САМЫЙ СИЛЬНЫЙ?
Ничья, к тому же результативная, — отличный результат в дерби «Динамо» — «Спартак».
Этот матч подарил нам больше, чем от него ждали. Результат в этой связи наименьшая из зол. Главное, что команды стартовали с нужной отметки. Для «Динамо» — эта отметка положительная, ведь в своих стенах они устояли перед чемпионом. Для «Спартака» — это тоже положительная отметка, ведь после упущенной победы, возможно, зазнавшаяся и привыкшая к фарту команда чуть пересмотрит игровую концепцию.
Отправляясь сегодня днем в Химки, я и подумать не мог, что увижу четыре гола, эмоциональный надлом «Спартака», воодушевленное «Динамо» и равный счет по итогам двух таймов. Я ждал аншлага на проходной игре, как это часто бывает в чемпионате России. А получил — заряд эмоций и веру в то, что некогда великая вывеска «Динамо» — «Спартак» будет жить не только легендарным прошлым, но и прекрасным настоящим.
|18.07.2017 19:30
|Зрители 17133
|основной раунд: 1-й тур
|Арена Химки
|Юрий Калитвинцев
|Массимо Каррера
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|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|4
|11
|Удары (всего)
|11
|4
|Удары в створ
|4
|2
|Угловые
|3
|11
|Фолы
|10
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Сергей Карасев (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Антон Аверьянов (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Тихон Калугин (Москва, Россия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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