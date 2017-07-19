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19 июля 2017, 9:09 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Комбаров: Дерби — все всё понимали, но физически устали

В эксклюзивном интервью «Чемпионату» защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров разобрал причины упущенной победы в дерби с «Динамо».

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Первое дерби нового чемпионата получилось и ярким, и драматичным. Доминирование «Спартака» в первом тайме и сказочное возвращение вернувшихся (в Премьер-Лигу динамовцев) — сюжет нарочно не придумаешь. Когда красно-белые немного отошли от шока последних минут, который стоил чемпионам первых потерянных очков, мы поговорили о причинах осечки с Дмитрием Комбаровым.

— Как команда подходила к старту сезона после победы Суперкубка?
— Здорово тренировались, готовились к матчу как обычно. Первая игра сезона, дерби, все всё понимали. В последние 25 минут физически устали после тяжёлой игры с «Локомотивом», в которой отбегали 120 минут. Немного сели в оборону, поэтому у «Динамо» начали появляться моменты. К сожалению, не дотерпели и на последней минуте пропустили гол.

— В первом тайме шансов было больше у «Спартака». Почему после перерыва ситуация изменилась?
— В первой половине второго тайма у нас тоже были моменты, проходы с флангов. Вспомните сумасшедший удар Зе Луиша через себя. А потом во второй половине подустали физически, и от этого начались проблемы. Сильно опустились назад, мало прессинговали. Давали свободу сопернику. Они больше стали контролировать мяч и поэтому забили.

— Что произошло в моменте с голом Панченко?
— Был отскок, он на подборе хорошо сработал и пробил. Попал и забил. Всё просто.

— В РФПЛ Панченко сможет повторить успехи ФНЛ?
— Он забил гол плюс был полезен на поле. Наверное, не просто так был лучшим бомбардиром в ФНЛ.

— Что говорил в перерыве Массимо Каррера?
— Чтобы контролировали мяч и не допускали простых ошибок. Должны были быстро переводить мяч с фланга на фланг, заставлять соперника бегать без мяча. И продолжать действовать так, как в первом тайме.

— Что было в раздевалке после матча?
— После игры у всех было упадническое настроение. Ничья равносильна поражению. Очень обидно пропускать на последней минуте. В раздевалке по лицам парней было понятно, что все очень сильно расстроились.

Теперь нужно готовиться к следующей игре и выигрывать. Самое главное — хорошо восстановиться. Было видно, что сегодня нам не хватило сил. К «Уфе» должны подойти в хорошей физической готовности, чтобы от первой до последней минуты смогли прессинговать соперника.

18.07.2017 19:30 Зрители 17133 основной раунд: 1-й тур Арена Химки
Динамо М 2:2 Спартак М
Первый тайм: 0:2
Главные тренеры
Юрий Калитвинцев Массимо Каррера
Голы
53′ Кирилл Панченко (Ф. Бечирай) 8
90+2′ Александр Ташаев (Ф. Вандерсон, А.А. Козлов) 88
10 Квинси Промес (Л. Мельгарехо, Д. Глушаков) 29′
12 де Соуза Луиз Адриану (К. Промес) 32′
Составы
Антон Шунин (к) 1
Алексей Козлов 25
Сергей Терехов 13
Себастьян Хольмен 3
Тони Шуньич 44
Алексей Ионов 7
Кирилл Панченко 8
Александр Зотов 10
65′ Анатолий Катрич 77
Александр Ташаев 88
42′ 73′ Фатош Бечирай 21
Франсиску ду Карму Вандерсон 14
45′ Александр Сапета 41
Самба Соу 27
32 Артем Ребров
38 Андрей Ещенко
23 Дмитрий Комбаров
16 Сальваторе Боккетти
29 Илья Кутепов
10 Квинси Промес
25 Лоренсо Мельгарехо
8 Денис Глушаков (к)
11 Лукас Мартинс Фернанду
9 Мендеш Андраде Зе Луиш 90′
40 Артем Тимофеев
12 де Соуза Луиз Адриану 65′
71 Ивелин Попов 73′
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 4
11 Удары (всего) 11
4 Удары в створ 4
2 Угловые 3
11 Фолы 10
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Сергей Карасев (Москва, Россия)
Боковой судья Антон Аверьянов (Москва, Россия)
Боковой судья Тихон Калугин (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
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Вторая желтая карточка
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