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Первое дерби нового чемпионата получилось и ярким, и драматичным. Доминирование «Спартака» в первом тайме и сказочное возвращение вернувшихся (в Премьер-Лигу динамовцев) — сюжет нарочно не придумаешь. Когда красно-белые немного отошли от шока последних минут, который стоил чемпионам первых потерянных очков, мы поговорили о причинах осечки с Дмитрием Комбаровым.
— Как команда подходила к старту сезона после победы Суперкубка? — Здорово тренировались, готовились к матчу как обычно. Первая игра сезона, дерби, все всё понимали. В последние 25 минут физически устали после тяжёлой игры с «Локомотивом», в которой отбегали 120 минут. Немного сели в оборону, поэтому у «Динамо» начали появляться моменты. К сожалению, не дотерпели и на последней минуте пропустили гол.
— В первом тайме шансов было больше у «Спартака». Почему после перерыва ситуация изменилась? — В первой половине второго тайма у нас тоже были моменты, проходы с флангов. Вспомните сумасшедший удар Зе Луиша через себя. А потом во второй половине подустали физически, и от этого начались проблемы. Сильно опустились назад, мало прессинговали. Давали свободу сопернику. Они больше стали контролировать мяч и поэтому забили.
— Что произошло в моменте с голом Панченко? — Был отскок, он на подборе хорошо сработал и пробил. Попал и забил. Всё просто.
— В РФПЛ Панченко сможет повторить успехи ФНЛ? — Он забил гол плюс был полезен на поле. Наверное, не просто так был лучшим бомбардиром в ФНЛ.
— Что говорил в перерыве Массимо Каррера? — Чтобы контролировали мяч и не допускали простых ошибок. Должны были быстро переводить мяч с фланга на фланг, заставлять соперника бегать без мяча. И продолжать действовать так, как в первом тайме.
— Что было в раздевалке после матча? — После игры у всех было упадническое настроение. Ничья равносильна поражению. Очень обидно пропускать на последней минуте. В раздевалке по лицам парней было понятно, что все очень сильно расстроились.
Теперь нужно готовиться к следующей игре и выигрывать. Самое главное — хорошо восстановиться. Было видно, что сегодня нам не хватило сил. К «Уфе» должны подойти в хорошей физической готовности, чтобы от первой до последней минуты смогли прессинговать соперника.
МОСКВА, 19 июля. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Встреча за Суперкубок России повлияла на физическое состояние футболистов «Спартака» в матче первого тура чемпионата страны против «Динамо». Такое мнение ТАСС высказал бразильский полузащитник красно-белых Фернандо.