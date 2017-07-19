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Первое дерби нового чемпионата получилось и ярким, и драматичным. Доминирование «Спартака» в первом тайме и сказочное возвращение вернувшихся (в Премьер-Лигу динамовцев) — сюжет нарочно не придумаешь. Когда красно-белые немного отошли от шока последних минут, который стоил чемпионам первых потерянных очков, мы поговорили о причинах осечки с Дмитрием Комбаровым.

фоторепортаж «Динамо» спаслось в дерби со «Спартаком» Дерби первого же тура нового сезона принесло лихую концовку — вернувшееся из ФНЛ «Динамо» отыгралось с 0:2 в игре с чемпионом.

— Как команда подходила к старту сезона после победы Суперкубка?

— Здорово тренировались, готовились к матчу как обычно. Первая игра сезона, дерби, все всё понимали. В последние 25 минут физически устали после тяжёлой игры с «Локомотивом», в которой отбегали 120 минут. Немного сели в оборону, поэтому у «Динамо» начали появляться моменты. К сожалению, не дотерпели и на последней минуте пропустили гол.

— В первом тайме шансов было больше у «Спартака». Почему после перерыва ситуация изменилась?

— В первой половине второго тайма у нас тоже были моменты, проходы с флангов. Вспомните сумасшедший удар Зе Луиша через себя. А потом во второй половине подустали физически, и от этого начались проблемы. Сильно опустились назад, мало прессинговали. Давали свободу сопернику. Они больше стали контролировать мяч и поэтому забили.

— Что произошло в моменте с голом Панченко?

— Был отскок, он на подборе хорошо сработал и пробил. Попал и забил. Всё просто.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="uk" dir="ltr">Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! <a href="https://twitter.com/FCDM_official">@FCDM_official</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB?src=hash">#НашФутбол</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D0%A4%D0%9F%D0%9B?src=hash">#РФПЛ</a>. 1-й тур. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA?src=hash">#ДинамоСпартак</a> 1:2 54' Кирилл Панченко <a href="https://t.co/BkgRHqOmow">pic.twitter.com/BkgRHqOmow</a></p>— РФПЛ⚽️? (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/887368294847717378">18 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

— В РФПЛ Панченко сможет повторить успехи ФНЛ?

— Он забил гол плюс был полезен на поле. Наверное, не просто так был лучшим бомбардиром в ФНЛ.

— Что говорил в перерыве Массимо Каррера?

— Чтобы контролировали мяч и не допускали простых ошибок. Должны были быстро переводить мяч с фланга на фланг, заставлять соперника бегать без мяча. И продолжать действовать так, как в первом тайме.

— Что было в раздевалке после матча?

— После игры у всех было упадническое настроение. Ничья равносильна поражению. Очень обидно пропускать на последней минуте. В раздевалке по лицам парней было понятно, что все очень сильно расстроились.

Теперь нужно готовиться к следующей игре и выигрывать. Самое главное — хорошо восстановиться. Было видно, что сегодня нам не хватило сил. К «Уфе» должны подойти в хорошей физической готовности, чтобы от первой до последней минуты смогли прессинговать соперника.