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19 июля 2017, 1:22 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Зобнин: Фанаты «Динамо» спровоцировали конфликт и залезли в ложу стадиона в Химках

МОСКВА, 19 июля. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Травмированный полузащитник «Спартака» Роман Зобнин, пришедший в качестве зрителя на матч первого тура чемпионата России по футболу против «Динамо», столкнулся с агрессивным поведением болельщиков бело-голубых. Об этом Зобнин рассказал ТАСС.

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Встреча, которая прошла на подмосковной «Арене-Химки», завершилась со счетом 2:2. Зобнин выступал за «Динамо» с 2013 по 2016 год, после чего перешел в «Спартак», в составе которого стал чемпионом России в прошлом сезоне.

«Пришел на матч, болельщики “Динамо” с нижней трибуны увидели меня и начали оскорблять. Я ушел от них внутрь, но они полезли за мной в ложу, но мои друзья их не пустили. Пробыл внутри минут 15, потом вернулся на свое место. За 10 минут до конца встречи ушел, чтоб избежать дальнейшего конфликта», — сказал Зобнин.

Зобнин получил травму колена в товарищеском матче между сборными Венгрии и России (0:3), который прошел 5 июня.

В следующем туре чемпионата России 23 июля «Динамо» примет на своем поле екатеринбургский «Урал», «Спартак» в тот же день сыграет в гостях с «Уфой».

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