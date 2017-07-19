На Зобнина пытались напасть на «Арене Химки»
На полузащитника «Спартака» Романа Зобнина во время матча 1-го тура
премьер-лиги «Динамо» — «Спартак» (2:2) попытались напасть.
Об этом в соцсети сообщил известный болельщик
«В соседней ложе сидел Рома Зобнин с женой, так на него снизу сразу несколько человек прыгнуло, пытались по лицу въехать, Ромка увернулся и ушел», — написал Крупский в Твиттере.
«Мужчина, взрослый. Наверное, дети есть. А он вел себя как животное. После этого меняется мнение о людях. Не дай бог
Напомним, Зобнин с 2013 по 2016 год выступал за
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