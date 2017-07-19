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19 июля 2017, 0:56 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

На Зобнина пытались напасть на «Арене Химки»

На полузащитника «Спартака» Романа Зобнина во время матча 1-го тура премьер-лиги «Динамо» — «Спартак» (2:2) попытались напасть.

Об этом в соцсети сообщил известный болельщик красно-белых Сергей Крупский и подтвердила супруга Романа, Рамина Зобнина.

«В соседней ложе сидел Рома Зобнин с женой, так на него снизу сразу несколько человек прыгнуло, пытались по лицу въехать, Ромка увернулся и ушел», — написал Крупский в Твиттере.

«Мужчина, взрослый. Наверное, дети есть. А он вел себя как животное. После этого меняется мнение о людях. Не дай бог кому-нибудь столкнуться с ним. Болельщики сидели чуть ниже ложи, увидели Ромку. Просто начали кричать и потом начали лезть наверх. Ужасно было. Далее подошла охрана. С такими лучше не связываться! Он был не трезв, мягко говоря. От него все что угодно можно ожидать», — добавила Рамина.

Напомним, Зобнин с 2013 по 2016 год выступал за бело-голубых. После вылета «Динамо» в ФНЛ он перешел в «Спартак», с которым стал чемпионом. Также игрок вызывался в состав сборной России, но перед Кубком конфедераций получил травму колена и теперь проходит восстановление.

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