На Зобнина пытались напасть на «Арене Химки»

Об этом в соцсети сообщил известный болельщик красно-белых Сергей Крупский и подтвердила супруга Романа, Рамина Зобнина.

«В соседней ложе сидел Рома Зобнин с женой, так на него снизу сразу несколько человек прыгнуло, пытались по лицу въехать, Ромка увернулся и ушел», — написал Крупский в Твиттере.

«Мужчина, взрослый. Наверное, дети есть. А он вел себя как животное. После этого меняется мнение о людях. Не дай бог кому-нибудь столкнуться с ним. Болельщики сидели чуть ниже ложи, увидели Ромку. Просто начали кричать и потом начали лезть наверх. Ужасно было. Далее подошла охрана. С такими лучше не связываться! Он был не трезв, мягко говоря. От него все что угодно можно ожидать», — добавила Рамина.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Мужчина,взрослый. Наверно,дети есть.А он вел себя,как животное.После этого меняется мнение о людях.Не дай бог кому-нибудь столкнуться с ним</p>— Рамина Зобнина (@zoobninaaa) <a href="https://twitter.com/zoobninaaa/status/887415978862268416">18 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>