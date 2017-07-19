Красивый камбэк «Динамо» в Премьер-лигу

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Московское «Динамо» вернулось в Премьер-лигу красивым дерби с действующим чемпионом страны «Спартаком», в котором зрители увидели четыре гола и невероятный камбэк бело-голубых на последних минутах. «Газета.Ru» рассказывает, что окружало это невероятное дерби.

Едва в Суперкубке России успело отгреметь одно московское дерби — «Спартака» с «Локомотивом», — как всего спустя три дня календарь Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) подкинул обрадованным фанатам другое — «Спартак» против «Динамо».

Футбол Премьер-лига 2017/2018 Тур 1, 18.07.2017, 19:30 2:2 Динамо М Спартак М

В этой встрече на кону не стоял титул, но в теории ее принципиальность была не меньше, а может, даже превышала градус напряжения матча за Суперкубок.

Во-первых, бело-голубых год не было в Премьер-лиге, и встреча с извечным соперником была отличной возможностью вернуться в высший дивизион с парадного входа.

Во-вторых, именно «Спартак» невольно стал виновником вылета «Динамо» в 2016 году, когда неожиданно уступил на выезде «Уфе», повлияв на то, что в итоге борьбу за выживание выиграл именно клуб из столицы Башкортостана, а не бело-голубые. В-третьих, последние шесть встреч клубов до этого момента неизменно заканчивались победой «гладиаторов» — чем не красная тряпка для соперников по дерби?

Все звезды сложились, словно в эпопее о героическом возвращении героя, однако запредельного ажиотажа вокруг этой встречи обнаружить не удалось.

За час до матча железнодорожные станции, с которых многие болельщики должны были отправляться в Химки, где «Динамо» предстоит выступать еще как минимум до октября, были заполнены разношерстным народом, возвращавшимся домой после рабочего дня.

Во всем вагоне обнаружился лишь один человек с бело-голубым шарфом, а красно-белых не было видно вовсе.

Тот же самый вагон в день громкого матча был бы набит болельщиками обоих клубов так, что в тамбуре пришлось бы вжиматься в стекло и надеяться, что двери не откроются под напором тел, как было, например, во время матча Лиги Европы против итальянского «Наполи».

В Химках поток болельщиков, мелкими ручейками вытекавший из многочисленных маршруток, автобусов и электричек, объединялся в более полноводную «реку», но это природное явление ждал искусственный барьер: фанаты «Спартака» должны были отправиться налево, а поклонники «Динамо» — направо, и параллельными путями следовать к «Арене Химки». Для пущей острастки вывеска-указатель была обрамлена внушительной рамкой из десяти стражей порядка, которые испытующе вглядывались в проходящих мимо болельщиков, чтобы они ненароком не свернули на чужую дорожку.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BWsmpxAjEfI/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Болельщиков "Спартака" и "Динамо" разводят в разные стороны по пути к стадиону</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Elvira Kharunova (@elvira_kharunova) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-07-18T17:51:15+00:00">Июл 18 2017 в 10:51 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Примерно так же охранялась вся дорога до стадиона: через каждые 5−10 метров стояли полицейские, либо армейцы, а огромные грузовики с надписью «Люди» заставляли насторожиться.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BWsoXA8DMrT/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Остаётся надеяться, что это не было предназначено для буйных фанатов</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Elvira Kharunova (@elvira_kharunova) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-07-18T18:06:10+00:00">Июл 18 2017 в 11:06 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Однако такие наглядные меры предосторожности оправдали себя: ни одной стычки между фанатами по дороге к стадиону и относительно мирное сосуществование красно-белой и бело-голубой армий возле арены послужили тому отличным доказательством.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BWsocIODsNN/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Фанаты перед "Ареной Химки"</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Elvira Kharunova (@elvira_kharunova) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-07-18T18:06:52+00:00">Июл 18 2017 в 11:06 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Но стоило начаться матчу, как тысячи болельщиков, недавно спокойно шествовавшие к стадиону бок о бок, в одно мгновение превратились в смертельных врагов, чьим оружием было слово.

После разогрева незатейливым «Ди-на-мо!» и «Вперед, «Спартак!» команды фанатов перешли к более хитроумным кричалкам. Так, бело-голубые болельщики заводили «Московский…(после паузы) «Динамо»!», явно подчеркивая, что в столице для них существует только один клуб, и это далеко не «Спартак».

Красно-белая торсида зарядила классическое «Оле, ола… красно-белый навсегда!». В ответ на это поклонники «Динамо» начали медленно и весомо выкрикивать по слогам название своего клуба, сопровождая каждый звук мощным ударом в барабан. Выглядело все это довольно угрожающе.

Под стать своим болельщикам интригующее начало матча выдали динамовцы.

Почти сразу после стартового свистка Алексей Ионов выскочил один на один с Артемом Ребровым, но умудрился послать мяч впритирку со штангой с внешней стороны. Сразу после этого Фатос Бечирай реализовал похожий момент, но из положения вне игры. Впрочем, этот гол полноценно отметили всей фанатской трибуной, и даже арбитр встречи на секунду замер в нерешительности, отменять гол или нет.

Однако стартовый запал бело-голубых быстро схлынул и на авансцену вышли класс и отменная физическая форма футболистов «Спартака», которые начали медленно, но верно захватывать инициативу.

Уже на 12-й минуте Луис Адриано напомнил о том, что хорошего форварда может быть не видно и не слышно, а потом он вдруг оказывается один в штрафной и забивает. Бразилец сделал все почти по инструкции: принял мяч в штрафной, развернулся, одновременно прокидывая снаряд себе на ход, и зарядил в верхний угол. Для гола не хватило каких-то сантиметров.

Спустя пять минут Адриано имел еще одну отличную возможность забить головой — на этот раз получилось еще ближе к створу, но все же не в цель.

Трибуна болельщиков бело-голубых на некоторое время умолкла, преданно взметнув вверх шарфы: их команде приходилось очень нелегко.

Тем временем красно-белые постепенно перешли к любимому контролю мяча, и, когда соперник уже измотался от бесконечной обороны, начали сооружать комбинации, после каждой из которых можно было смело открывать счет.

Вот Адриано выкатил Зе Луишу мяч во вратарскую «Динамо» на блюдечке, но того на долю секунды опередил Антон Шунин; а вот Квинси Промес обошел флангового защитника, как стоячего, и беспрепятственно навесил в штрафную, где тот же Зе Луиш пробил головой в сантиметрах над перекладиной.

Время неуловимо промелькнуло до 30 минуты, смазанное в одно яркое пятно множеством опасных эпизодов. Фансектор «Спартака», явно вдохновленный таким развитием событий, первым перешел на дерзкие кричалки, обильно сдобренные непечатными эпитетами.

Динамовцы не стали вступать в перепалку, а выдержали гроссмейстескую паузу, дождавшись, пока у красно-белых иссякнет словарный запас, после чего в полной тишине зарядили свой вариант оскорбительных песнопений. Мимоходом досталось Сальваторе Боккетти, который в это время умудрился в безобидной ситуации упустить мяч за боковую: бело-голубые приветствовали эту ошибку яростными аплодисментами.

Однако ситуация на поле складывалась не в пользу хозяев поля, что бы ни провозглашали в своих кричалках местные болельщики.

На 29-й минуте встречи полузащитник Лоренсо Мельгарехо, отличившийся филигранной голевой передачей на Луиса Адриано в матче за Суперкубок России, доказал, что Каррера не зря выступил его на этот раз в основе. Пулей промчавшись по левому флангу мимо Алексея Козлова, парагваец выполнил точный навес на голову Промесу, который с нескольких метров вколотил мяч в сетку.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BWs0g9fjpuS/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Болельщики празднуют первый гол "Спартака" в матче против "Динамо"</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Elvira Kharunova (@elvira_kharunova) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-07-18T19:52:23+00:00">Июл 18 2017 в 12:52 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Этот гол словно отрезвил футболистов «Динамо», которые до этой секунды, видимо, пребывали на поле в раслабленно-приподнятом настроении просто потому, что они снова в Премьер-лиге.

Суровая реальность нагрянула снова спустя три минуты, когда обстрелявший ворота всеми способами Адриано наконец нашел свой гол: на этот раз.

Промес организовал бразильцу такой выход один на один, что в радиусе нескольких метров не оказалось никого из защитников «Динамо». Такой шанс нападающий не мог упустить — 0:2.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BWs0sMDjRIQ/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Празднование второго гола красно-белых спустя три минуты после первого</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Elvira Kharunova (@elvira_kharunova) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-07-18T19:53:55+00:00">Июл 18 2017 в 12:53 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Стройный хор болельщиков бело-голубых немного сбился и пошел вразнобой от такого поворота событий. Их визави, напротив, словно вгоняли трибуну в землю массовыми прыжками в обнимку в честь двух голов подряд.

На кромке поля заведенный Каррера расхаживал то в одну, то в другую сторону, словно тигр в клетке, — сытый, но еще не совсем удовлетворенный. Наставник «Динамо» Юрий Калитвинцев стоял на месте, засунув одну руку в карман и отчаянно потрясая другой с зажатым кулаком.

На такой ноте и завершился первый тайм.

В перерыве откуда-то с небес прозвучал задорный голос, заявивший, что он особенно приветствует болельщиков бело-голубых. Гостевая трибуна негодующе загудела.

Следом приятный баритон словно невзначай сообщил, что молодежная команда «Динамо» одолела ровесников из «Спартака» с разгромным счетом 5:2, чем вызвал жидкие аплодисменты у публики. Однако на этом развлекательная программа не закончилась: неведомый весельчак предложил парам, поддерживающим бело-голубых, запечатлеть поцелуй на камеру, которая выводила их изображение на огромный экран.

«Сколько будет поцелуев, столько “Динамо” создаст голевых моментов во втором тайме!», — пророчески прозвучало с небес.

Поцелуев набралось три. Как оказалось впоследствии, этого вполне хватило, чтобы совершить впечатляющий камбэк.

Ко второму тайму и футболисты, и фанаты «Динамо» окончательно оправились от оцепенения, напавшего на них после двух пропущенных мячей подряд. Первые задвигались явно быстрее и начали потихоньку вытеснять соперника со своей половины поля, а вторые растянули на всю ширину своей трибуны плакат с призывом гнуть свою линию.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:37.5% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BWs3TP9DiLX/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Фанаты "Динамо" призывали команду гнуть свою линию</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Elvira Kharunova (@elvira_kharunova) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-07-18T20:16:43+00:00">Июл 18 2017 в 1:16 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Изменения произошли не только в настрое, но и в составе «Динамо»: вместо Александра Сапеты на поле появился новичок клуба Самба Соу, который с ходу нанес два удара по воротам, оба из которых были потенциально опасны. Бело-голубые начали шаг за шагом подбираться к штрафной Реброва, постепенно наращивая давление и создавая все более очевидные моменты. «Спартак» с беспечностью действующего чемпиона страны игнорировал эти тревожные звоночки, за что и поплатился.

На восьмой минуте второго тайма Бечирай оставил мяч под удар Кириллу Панченко, и тот с линии штрафной отправил снаряд точно в левый нижний угол. Спартаковские трибуны немедленно зарядили «Ты не один, мы победим», но было уже поздно: взметнувшиеся в воздух бело-голубые флаги и победный рев явно свидетельствовал о том, что с победой придется подождать — «Динамо» было снова в игре.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BWs4dyiDFfZ/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Динамовцы идут к центру поля после празднования гола Кирилла Панченко с болельщиками</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Elvira Kharunova (@elvira_kharunova) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-07-18T20:26:54+00:00">Июл 18 2017 в 1:26 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

В честь такого события болельщики хозяев решили включить свой радикальный режим и приступили к исполнению кричалок в новом виде — с оголенным торсом и при свете файеров. Такой стиль боления оказался более продуктивным, и на второй добавленной минуте вышедший на замену Александр Ташаев с подачи Вандерсона сравнял счет, внеся мяч в сетку после некоторой суеты в штрафной «Спартака».

Трибуны словно сошли с ума. С этой секунды любой пас в исполнении «Динамо» вызывал громогласные аплодисменты. А какой шквал рукоплесканий обрушился на бело-голубых, когда финальный свисток наконец прозвучал, описать невозможно. Было абсолютно не слышно, что говорят соседи по трибуне.

По окончании встречи бело-голубые подошли к трибуне своих фанатов и поблагодарили их за поддержку, вместе отбив хлопками ритм одной из кричалок.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BWs8AcojMsm/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Футболисты "Динамо" отмечают вырванную у "Спартака" ничью вместе со своими фанатами</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Elvira Kharunova (@elvira_kharunova) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-07-18T20:57:51+00:00">Июл 18 2017 в 1:57 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Затем футболисты удалились в подтрибунное помещение, но два фанатских сектора еще долго не расходились, соревнуясь в искусстве массовых песнопений. Победили более вдохновленные бело-голубые, которые упорно не замолкали, в то время как их визави довольно скоро сбились и перестали заводить кричалки в ответ.