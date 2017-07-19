Красивый камбэк «Динамо» в Премьер-лигу
Московское «Динамо» вернулось в
Премьер-лигу красивым дерби с действующим чемпионом страны «Спартаком», в котором зрители увидели четыре гола и невероятный камбэк бело-голубых на последних минутах. «Газета.Ru» рассказывает, что окружало это невероятное дерби.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Московское «Динамо» вернулось в
Едва в Суперкубке России успело отгреметь одно московское дерби — «Спартака» с «Локомотивом», — как всего спустя три дня календарь Российской футбольной
В этой встрече на кону не стоял титул, но в теории ее принципиальность была не меньше, а может, даже превышала градус напряжения матча за Суперкубок.
Все звезды сложились, словно в эпопее о героическом возвращении героя, однако запредельного ажиотажа вокруг этой встречи обнаружить не удалось.
За час до матча железнодорожные станции, с которых многие болельщики должны были отправляться в Химки, где «Динамо» предстоит выступать еще как минимум до октября, были заполнены разношерстным народом, возвращавшимся домой после рабочего дня.
Во всем вагоне обнаружился лишь один человек с
Тот же самый вагон в день громкого матча был бы набит болельщиками обоих клубов так, что в тамбуре пришлось бы вжиматься в стекло и надеяться, что двери не откроются под напором тел, как было, например, во время матча Лиги Европы против итальянского «Наполи».
В Химках поток болельщиков, мелкими ручейками вытекавший из многочисленных маршруток, автобусов и электричек, объединялся в более полноводную «реку», но это природное явление ждал искусственный барьер: фанаты «Спартака» должны были отправиться налево, а поклонники «Динамо» — направо, и параллельными путями следовать к «Арене Химки». Для пущей острастки
Примерно так же охранялась вся дорога до стадиона: через каждые 5−10 метров стояли полицейские, либо армейцы, а огромные грузовики с надписью «Люди» заставляли насторожиться.
Однако такие наглядные меры предосторожности оправдали себя: ни одной стычки между фанатами по дороге к стадиону и относительно мирное сосуществование
Но стоило начаться матчу, как тысячи болельщиков, недавно спокойно шествовавшие к стадиону бок о бок, в одно мгновение превратились в смертельных врагов, чьим оружием было слово.
После разогрева незатейливым «Ди-на-мо!» и «Вперед, «Спартак!» команды фанатов перешли к более хитроумным кричалкам. Так,
Под стать своим болельщикам интригующее начало матча выдали динамовцы.
Почти сразу после стартового свистка Алексей Ионов выскочил один на один с Артемом Ребровым, но умудрился послать мяч впритирку со штангой с внешней стороны. Сразу после этого Фатос Бечирай реализовал похожий момент, но из положения вне игры. Впрочем, этот гол полноценно отметили всей фанатской трибуной, и даже арбитр встречи на секунду замер в нерешительности, отменять гол или нет.
Однако стартовый запал
Уже на 12-й минуте Луис Адриано напомнил о том, что хорошего форварда может быть не видно и не слышно, а потом он вдруг оказывается один в штрафной и забивает. Бразилец сделал все почти по инструкции: принял мяч в штрафной, развернулся, одновременно прокидывая снаряд себе на ход, и зарядил в верхний угол. Для гола не хватило
Спустя пять минут Адриано имел еще одну отличную возможность забить головой — на этот раз получилось еще ближе к створу, но все же не в цель.
Трибуна болельщиков
Тем временем
Вот Адриано выкатил Зе Луишу мяч во вратарскую «Динамо» на блюдечке, но того на долю секунды опередил Антон Шунин; а вот Квинси Промес обошел флангового защитника, как стоячего, и беспрепятственно навесил в штрафную, где тот же Зе Луиш пробил головой в сантиметрах над перекладиной.
Время неуловимо промелькнуло до 30 минуты, смазанное в одно яркое пятно множеством опасных эпизодов. Фансектор «Спартака», явно вдохновленный таким развитием событий, первым перешел на дерзкие кричалки, обильно сдобренные непечатными эпитетами.
Динамовцы не стали вступать в перепалку, а выдержали гроссмейстескую паузу, дождавшись, пока у
Однако ситуация на поле складывалась не в пользу хозяев поля, что бы ни провозглашали в своих кричалках местные болельщики.
На 29-й минуте встречи полузащитник Лоренсо Мельгарехо, отличившийся филигранной голевой передачей на Луиса Адриано в матче за Суперкубок России, доказал, что Каррера не зря выступил его на этот раз в основе. Пулей промчавшись по левому флангу мимо Алексея Козлова, парагваец выполнил точный навес на голову Промесу, который с нескольких метров вколотил мяч в сетку.
Этот гол словно отрезвил футболистов «Динамо», которые до этой секунды, видимо, пребывали на поле в
Суровая реальность нагрянула снова спустя три минуты, когда обстрелявший ворота всеми способами Адриано наконец нашел свой гол: на этот раз.
Промес организовал бразильцу такой выход один на один, что в радиусе нескольких метров не оказалось никого из защитников «Динамо». Такой шанс нападающий не мог упустить — 0:2.
Стройный хор болельщиков
На кромке поля заведенный Каррера расхаживал то в одну, то в другую сторону, словно тигр в клетке, — сытый, но еще не совсем удовлетворенный. Наставник «Динамо» Юрий Калитвинцев стоял на месте, засунув одну руку в карман и отчаянно потрясая другой с зажатым кулаком.
На такой ноте и завершился первый тайм.
В перерыве
Следом приятный баритон словно невзначай сообщил, что молодежная команда «Динамо» одолела ровесников из «Спартака» с разгромным счетом 5:2, чем вызвал жидкие аплодисменты у публики. Однако на этом развлекательная программа не закончилась: неведомый весельчак предложил парам, поддерживающим
«Сколько будет поцелуев, столько “Динамо” создаст голевых моментов во втором тайме!», — пророчески прозвучало с небес.
Поцелуев набралось три. Как оказалось впоследствии, этого вполне хватило, чтобы совершить впечатляющий камбэк.
Ко второму тайму и футболисты, и фанаты «Динамо» окончательно оправились от оцепенения, напавшего на них после двух пропущенных мячей подряд. Первые задвигались явно быстрее и начали потихоньку вытеснять соперника со своей половины поля, а вторые растянули на всю ширину своей трибуны плакат с призывом гнуть свою линию.
Изменения произошли не только в настрое, но и в составе «Динамо»: вместо Александра Сапеты на поле появился новичок клуба Самба Соу, который с ходу нанес два удара по воротам, оба из которых были потенциально опасны.
На восьмой минуте второго тайма Бечирай оставил мяч под удар Кириллу Панченко, и тот с линии штрафной отправил снаряд точно в левый нижний угол. Спартаковские трибуны немедленно зарядили «Ты не один, мы победим», но было уже поздно: взметнувшиеся в воздух
В честь такого события болельщики хозяев решили включить свой радикальный режим и приступили к исполнению кричалок в новом виде — с оголенным торсом и при свете файеров. Такой стиль боления оказался более продуктивным, и на второй добавленной минуте вышедший на замену Александр Ташаев с подачи Вандерсона сравнял счет, внеся мяч в сетку после некоторой суеты в штрафной «Спартака».
Трибуны словно сошли с ума. С этой секунды любой пас в исполнении «Динамо» вызывал громогласные аплодисменты. А какой шквал рукоплесканий обрушился на
По окончании встречи
Затем футболисты удалились в подтрибунное помещение, но два фанатских сектора еще долго не расходились, соревнуясь в искусстве массовых песнопений. Победили более вдохновленные
Формально в этом матче была зафиксирована ничья, но эмоциональная победа явно осталась за «Динамо», который этим вечером совершил двойной камбэк — и в матче и в целом в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter