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19 июля 2017, 1:55 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Фернандо: Матч за Суперкубок сказался на состоянии «Спартака» во встрече с «Динамо»

МОСКВА, 19 июля. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Встреча за Суперкубок России повлияла на физическое состояние футболистов «Спартака» в матче первого тура чемпионата страны против «Динамо». Такое мнение ТАСС высказал бразильский полузащитник красно-белых Фернандо.

<nobr>Красно-белые</nobr> сыграли вничью с Динамо в матче первого тура чемпионата России по футболу. Увеличить
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Во вторник «Спартак» сыграл вничью с «Динамо» со счетом 2:2, красно-белые вели в счете с разницей в два мяча по ходу матча. Встреча за Суперкубок России против московского «Локомотива» (2:1, д.в.) состоялась 14 июля.

«Все игроки и тренеры “Спартака” не рады, что не получилось обыграть “Динамо”. На нашем физическом состоянии сказался матч за Суперкубок, но не надо думать, что “Спартак” стал слабее, “Спартак” будет сильным в этом году. У “Динамо” хорошая команда, с ними будет трудно играть всем соперникам», — сказал Фернандо.

В следующем туре «Спартак» 23 июля сыграет в гостях с «Уфой».

18.07.2017 19:30 Зрители 17133 основной раунд: 1-й тур Арена Химки
Динамо М 2:2 Спартак М
Первый тайм: 0:2
Главные тренеры
Юрий Калитвинцев Массимо Каррера
Голы
53′ Кирилл Панченко (Ф. Бечирай) 8
90+2′ Александр Ташаев (Ф. Вандерсон, А.А. Козлов) 88
10 Квинси Промес (Л. Мельгарехо, Д. Глушаков) 29′
12 де Соуза Луиз Адриану (К. Промес) 32′
Составы
Антон Шунин (к) 1
Алексей Козлов 25
Сергей Терехов 13
Себастьян Хольмен 3
Тони Шуньич 44
Алексей Ионов 7
Кирилл Панченко 8
Александр Зотов 10
65′ Анатолий Катрич 77
Александр Ташаев 88
41′ 73′ Фатош Бечирай 21
Франсиску ду Карму Вандерсон 14
45′ Александр Сапета 41
Самба Соу 27
32 Артем Ребров
38 Андрей Ещенко
23 Дмитрий Комбаров
16 Сальваторе Боккетти
29 Илья Кутепов
10 Квинси Промес
25 Лоренсо Мельгарехо
8 Денис Глушаков (к)
11 Лукас Мартинс Фернанду
9 Мендеш Андраде Зе Луиш 90′
40 Артем Тимофеев
12 де Соуза Луиз Адриану 65′
71 Ивелин Попов 72′
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 4
11 Удары (всего) 11
4 Удары в створ 4
2 Угловые 3
11 Фолы 10
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Сергей Карасев (Москва, Россия)
Боковой судья Антон Аверьянов (Москва, Россия)
Боковой судья Тихон Калугин (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
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Зобнин: Фанаты «Динамо» спровоцировали конфликт и залезли в ложу стадиона в Химках

Зобнин: Фанаты «Динамо» спровоцировали конфликт и залезли в ложу стадиона в Химках

МОСКВА, 19 июля. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Травмированный полузащитник «Спартака» Роман Зобнин, пришедший в качестве зрителя на матч первого тура чемпионата России по футболу против «Динамо», столкнулся с агрессивным поведением болельщиков бело-голубых. Об этом Зобнин рассказал ТАСС.
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