Фернандо: Матч за Суперкубок сказался на состоянии «Спартака» во встрече с «Динамо»
МОСКВА, 19 июля. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Встреча за Суперкубок России повлияла на физическое состояние футболистов «Спартака» в матче первого тура чемпионата страны против «Динамо». Такое мнение ТАСС высказал бразильский полузащитник
красно-белых Фернандо.
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Во вторник «Спартак» сыграл вничью с «Динамо» со счетом 2:2,
«Все игроки и тренеры “Спартака” не рады, что не получилось обыграть “Динамо”. На нашем физическом состоянии сказался матч за Суперкубок, но не надо думать, что “Спартак” стал слабее, “Спартак” будет сильным в этом году. У “Динамо” хорошая команда, с ними будет трудно играть всем соперникам», — сказал Фернандо.
В следующем туре «Спартак» 23 июля сыграет в гостях с «Уфой».
|18.07.2017 19:30
|Зрители 17133
|основной раунд: 1-й тур
|Арена Химки
Главные тренеры
|Юрий Калитвинцев
|Массимо Каррера
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|4
|11
|Удары (всего)
|11
|4
|Удары в створ
|4
|2
|Угловые
|3
|11
|Фолы
|10
|1
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Сергей Карасев (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Антон Аверьянов (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Тихон Калугин (Москва, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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