Фернандо: Матч за Суперкубок сказался на состоянии «Спартака» во встрече с «Динамо»

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Во вторник «Спартак» сыграл вничью с «Динамо» со счетом 2:2, красно-белые вели в счете с разницей в два мяча по ходу матча. Встреча за Суперкубок России против московского «Локомотива» (2:1, д.в.) состоялась 14 июля.

«Все игроки и тренеры “Спартака” не рады, что не получилось обыграть “Динамо”. На нашем физическом состоянии сказался матч за Суперкубок, но не надо думать, что “Спартак” стал слабее, “Спартак” будет сильным в этом году. У “Динамо” хорошая команда, с ними будет трудно играть всем соперникам», — сказал Фернандо.

В следующем туре «Спартак» 23 июля сыграет в гостях с «Уфой».