Источник: «Локомотив» заплатит «Лиону» за трансфер Рыбуся € 1,8 млн
Полузащитник «Лиона» Мацей Рыбусь в ближайшие часы оформит переход в московский «Локомотив», сообщает Footmercato.
По информации издания, польский футболист успешно прошёл медосмотр для российской команды, с которой 19 июля он подпишет трёхлетний контракт. «Локомотив» заплатит за переход Рыбуся «Лиона» € 1,8 млн.
Ранее президент «Лиона»
Футболист сборной Польши ранее уже выступал в
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