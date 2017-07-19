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19 июля 2017, 0:38 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Источник: «Локомотив» заплатит «Лиону» за трансфер Рыбуся € 1,8 млн

Полузащитник «Лиона» Мацей Рыбусь в ближайшие часы оформит переход в московский «Локомотив», сообщает Footmercato.

По информации издания, польский футболист успешно прошёл медосмотр для российской команды, с которой 19 июля он подпишет трёхлетний контракт. «Локомотив» заплатит за переход Рыбуся «Лиона» € 1,8 млн.

Ранее президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс подтвердил, что Рыбусь близок к переходу в «Локомотив».

Футболист сборной Польши ранее уже выступал в Премьер-Лиге — с 2012 по 2016 год он защищал цвета «Терека» (ныне — «Ахмат»). После Рыбусь перешёл в «Лион» в статусе свободного агента. 27-летний игрок в прошлом сезоне провёл 28 матчей.

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