Источник: «Локомотив» заплатит «Лиону» за трансфер Рыбуся € 1,8 млн

По информации издания, польский футболист успешно прошёл медосмотр для российской команды, с которой 19 июля он подпишет трёхлетний контракт. «Локомотив» заплатит за переход Рыбуся «Лиона» € 1,8 млн.

Ранее президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс подтвердил, что Рыбусь близок к переходу в «Локомотив».