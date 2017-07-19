Олег Романцев: Через четыре тура скажу, кто станет чемпионом
Матч в Химках, в котором «Спартак» сыграл вничью с «Динамо» (2:2), «СЭ» разобрал с самым титулованным тренером в истории
красно-белых.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
ДО ИГРЫ.
Никогда не знаешь, чего можно ожидать от этого непредсказуемого человека. Но когда за полтора часа до начала встречи Олег Иванович, с которым мы договаривались обсудить дерби, позвонил в редакцию, я не удивился.
— Тут неожиданно вспомнил, как мы с Бесковым в 78-м, после первой лиги вернулись в высшую и стартовали в чемпионате, — начал разговор легендарный тренер.
— С чего бы это? — удивился я. — Ведь сейчас в этой роли выступит «Динамо».
— Вот в связи с этим и заглянул в прошлое. А заодно прикинул, что может ждать
— И каковы предчувствия?
— Потому, как «Спартак» тогда начал, неважные. Первый матч в Одессе мы проиграли со счетом 1:2, да и во втором, в Тбилиси пару безответных мячей пропустили. Хотя, как минимум, по ничьей и там, и там заслужили.
— В чем же причина обидных поражений?
— Собрались по приезду в Тарасовке, обсудили и пришли к выводу — уступили потому, что не хватило на поле быстроты мышления. В первой лиге можно принять мяч, обработать и отдать пас. В высшей такой возможности не дают — чуть замешкался, передержал мяч и тебя накрывают.
— Но в «Динамо» хватает тех, кто знаком с требованиями высшей лиги.
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— Выходит у нынешнего «Спартака» уже есть гарантированное преимущество над возвращенцами?
— Думаю, да. У чемпиона хорошо поставлена скоростная атака, в полном порядке Промес, Зе Луиш, Фернанду, Глушаков.
— Травма Зобнина — большая потеря?
— Очень симпатичный хавбек, способный сыграть на нескольких позициях. В матче за Суперкубок в
— Ставите на «Спартак»?
— А иначе и быть не может.
ТАЙМ ПЕРВЫЙ.
— Похоже, сбывается ваш сценарий встречи.
— Предсказать это было несложно.
Для первой лиги они подходили, а здесь другой уровень. Минут
— Именно этим можно объяснить, что команда Карреры избрала тактику фланговых проходов Промеса и Мельгарехо, которые потом искали в штрафной, умеющих играть головой Зе Луиша и Луиза Адриану?
— И заметьте, оба форварда могли забить еще в середине тайма. К тому моменту динамовцы имели лишь пару шансов. Но Ионов и Панченко их упустили.
— А вот Промес сумел свой использовать.
— Здесь здорово сыграл Глушаков, начавший комбинацию идеальным пасом Мельгарехо, который выиграл борьбу у Козлова и нашел на дальней штанге голландца. Все, как по нотам!
— Второй мяч — еще один просчет динамовской обороны?
— Конечно, пас Промеса на Луиза Адриану был хорош. Но как его рывок в центральной зоне прозевали Шуньич с Хольменом, объяснить трудно.
Честно говоря, я думал, что на перерыв «Спартак» уйдет, имея в запасе больше забитых мячей. По крайней мере,
ТАЙМ ВТОРОЙ.
— Ожидали такого поворота событий?
— Честно говоря, нет. Напротив, думал, что «Динамо» ждет разгром, настолько невыразительным было оно до перерыва.
— Чем объяснить такую перемену в действиях «Спартака»?
— Возможно, роковую роль сыграла та легкость, с которой
— Возможно, на игре спартаковцев сказалась усталость —
— Считаю, трое суток — достаточный срок для восстановления.
— Когда Панченко забивал первый ответный мяч, Ребров мог выручить?
— Не думаю. Удар у динамовского бомбардира получился хлесткий и с хода. А вот ошибок, которые ему предшествовали, можно было избежать.
— Каррера выпустил Попова, чтобы вернуть контроль над серединой поля?
— И для этого тоже. И потом, болгарин умеет придержать мяч, что заставляет соперника двигаться вхолостую. К тому же, похоже, Луиз Адриану получил повреждение руки. Во втором тайме спартаковцы наделали столько необъяснимых ошибок, что их хватило бы на несколько матчей.
— Быть может совершать их заставил напор «Динамо»?
— Так и есть. А к концу матча у ворот Реброва стало совсем жарко. Не попади за восемь минут до конца в штрафной, после удара Вандерсона, мяч в Комбарова, и счет стал бы равным. А уж как потом промахнулся, почти из вратарской, Ионов, объяснить невозможно.
— Выходит, гол Ташаева на 92-й минуте логичен?
— К сожалению, все к этому и шло.
— Подведем итоги.
— Такие матчи учат — легких побед не бывает, и делают еще злее, что никогда не мешает. Что дальше? Помните, перед прошлым сезоном я сказал «Спорт-Экспрессу», что «Спартак» станет чемпионом. А потом, после 2:4 в Питере, вновь подтвердил, что верю в свой прогноз. Но тогда уже видел в деле ЦСКА и «Зенит». Пройдет
— Снова у «Спартака»?
— Не исключаю. Но пока наберитесь терпения.
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