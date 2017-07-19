Олег Романцев: Через четыре тура скажу, кто станет чемпионом

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ДО ИГРЫ.

Никогда не знаешь, чего можно ожидать от этого непредсказуемого человека. Но когда за полтора часа до начала встречи Олег Иванович, с которым мы договаривались обсудить дерби, позвонил в редакцию, я не удивился.

Футбол Премьер-лига 2017/2018 Тур 1, 18.07.2017, 19:30 2:2 Динамо М Спартак М

— Тут неожиданно вспомнил, как мы с Бесковым в 78-м, после первой лиги вернулись в высшую и стартовали в чемпионате, — начал разговор легендарный тренер.

— С чего бы это? — удивился я. — Ведь сейчас в этой роли выступит «Динамо».

— Вот в связи с этим и заглянул в прошлое. А заодно прикинул, что может ждать бело-голубых.

— И каковы предчувствия?

— Потому, как «Спартак» тогда начал, неважные. Первый матч в Одессе мы проиграли со счетом 1:2, да и во втором, в Тбилиси пару безответных мячей пропустили. Хотя, как минимум, по ничьей и там, и там заслужили.

— В чем же причина обидных поражений?

— Собрались по приезду в Тарасовке, обсудили и пришли к выводу — уступили потому, что не хватило на поле быстроты мышления. В первой лиге можно принять мяч, обработать и отдать пас. В высшей такой возможности не дают — чуть замешкался, передержал мяч и тебя накрывают.

— Но в «Динамо» хватает тех, кто знаком с требованиями высшей лиги.

— Так-то оно так, но год отсутствия в ней не может не сказаться. Помню, Бесков тогда это понимал, а потому никакой трагедии из двух стартовых неудач делать не стал. Перестроил тренировки, на которых требовал все делать в два раза быстрей и мяч отдавать в касание. А ребята в той команде смекалистые подобрались — Гаврилов, Булгаков, Гладилин, Шавло. С пасом все в порядке, поле видели. И дело пошло. В итоге мы заняли только пятое место, хотя Женя Ловчев в начале сезона сильно опасался, что мы снова в первую лигу загремим. А уже на следующий год стали чемпионами.

— Выходит у нынешнего «Спартака» уже есть гарантированное преимущество над возвращенцами?

— Думаю, да. У чемпиона хорошо поставлена скоростная атака, в полном порядке Промес, Зе Луиш, Фернанду, Глушаков.

— Травма Зобнина — большая потеря?

— Очень симпатичный хавбек, способный сыграть на нескольких позициях. В матче за Суперкубок в какие-то моменты его отсутствие сказывалось.

— Ставите на «Спартак»?

— А иначе и быть не может.

ТАЙМ ПЕРВЫЙ.

— Похоже, сбывается ваш сценарий встречи.

— Предсказать это было несложно.

Цитата Могу добавить к уже сказанному — в составе «Спартака» больше классных исполнителей, чем у «Динамо».

Для первой лиги они подходили, а здесь другой уровень. Минут десять-двенадцать спартаковцы присматривались к сопернику, прощупывали слабые места. А обнаружив их, начали больно жалить.

— Именно этим можно объяснить, что команда Карреры избрала тактику фланговых проходов Промеса и Мельгарехо, которые потом искали в штрафной, умеющих играть головой Зе Луиша и Луиза Адриану?

— И заметьте, оба форварда могли забить еще в середине тайма. К тому моменту динамовцы имели лишь пару шансов. Но Ионов и Панченко их упустили.

— А вот Промес сумел свой использовать.

— Здесь здорово сыграл Глушаков, начавший комбинацию идеальным пасом Мельгарехо, который выиграл борьбу у Козлова и нашел на дальней штанге голландца. Все, как по нотам!

— Второй мяч — еще один просчет динамовской обороны?

— Конечно, пас Промеса на Луиза Адриану был хорош. Но как его рывок в центральной зоне прозевали Шуньич с Хольменом, объяснить трудно.

Честно говоря, я думал, что на перерыв «Спартак» уйдет, имея в запасе больше забитых мячей. По крайней мере, красно-белые выглядели и быстрей, и разумней.

ТАЙМ ВТОРОЙ.

— Ожидали такого поворота событий?

— Честно говоря, нет. Напротив, думал, что «Динамо» ждет разгром, настолько невыразительным было оно до перерыва.

— Чем объяснить такую перемену в действиях «Спартака»?

— Возможно, роковую роль сыграла та легкость, с которой красно-белые добились преимущества. А соперник пошел ва-банк — терять-то нечего. Уже после того, как в самом начале второй половины Соу чудом не забил, нужно было попытаться сбить темп, подержать мяч и включить максимальное внимание.

— Возможно, на игре спартаковцев сказалась усталость — все-таки столько сил было отдано за 120 минут Суперкубка?

— Считаю, трое суток — достаточный срок для восстановления.

— Когда Панченко забивал первый ответный мяч, Ребров мог выручить?

— Не думаю. Удар у динамовского бомбардира получился хлесткий и с хода. А вот ошибок, которые ему предшествовали, можно было избежать.

— Каррера выпустил Попова, чтобы вернуть контроль над серединой поля?

— И для этого тоже. И потом, болгарин умеет придержать мяч, что заставляет соперника двигаться вхолостую. К тому же, похоже, Луиз Адриану получил повреждение руки. Во втором тайме спартаковцы наделали столько необъяснимых ошибок, что их хватило бы на несколько матчей.

— Быть может совершать их заставил напор «Динамо»?

— Так и есть. А к концу матча у ворот Реброва стало совсем жарко. Не попади за восемь минут до конца в штрафной, после удара Вандерсона, мяч в Комбарова, и счет стал бы равным. А уж как потом промахнулся, почти из вратарской, Ионов, объяснить невозможно.

— Выходит, гол Ташаева на 92-й минуте логичен?

— К сожалению, все к этому и шло.

— Подведем итоги.

— Такие матчи учат — легких побед не бывает, и делают еще злее, что никогда не мешает. Что дальше? Помните, перед прошлым сезоном я сказал «Спорт-Экспрессу», что «Спартак» станет чемпионом. А потом, после 2:4 в Питере, вновь подтвердил, что верю в свой прогноз. Но тогда уже видел в деле ЦСКА и «Зенит». Пройдет три-четыре тура, я посмотрю, как выглядят армейцы и команда Манчини, и потом вновь скажу, у кого будет золотой финиш.

— Снова у «Спартака»?

— Не исключаю. Но пока наберитесь терпения.