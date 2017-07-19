«Зенит» поддержал Кубок мира по соломенному футболу в Ставропольском крае
«Зенит» вновь отреагировал в социальных сетях на новость о том, что в Ставропольском крае на ферме «Пономарёво» построили стадион из соломы, который назвали «Зенит Ареной» — в честь стадиона в
Санкт-Петербурге.
«Мы подумали и решили поддержать Кубок мира на “Зенит Арене” (ненастоящей) по соломенному футболу (настоящему). Ставрополье, ждите посылку! А автора идеи, нашего болельщика Романа Пономарева, мы ждём на стадионе “Санкт-Петербург” для обмена опытом. Билет пришлём!» — говорится в сообщении официального «Твиттера» клуба.
Ранее в «Твиттере» «Зенита» была опубликована картинка с фирменными спичками клуба и подписью: «Держите посылку».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter