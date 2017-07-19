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19 июля 2017, 0:23 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Зенит» поддержал Кубок мира по соломенному футболу в Ставропольском крае

«Зенит» вновь отреагировал в социальных сетях на новость о том, что в Ставропольском крае на ферме «Пономарёво» построили стадион из соломы, который назвали «Зенит Ареной» — в честь стадиона в Санкт-Петербурге.

Пресс-служба сине-бело-голубых решила поддержать Кубок мира по соломенному футболу.

«Мы подумали и решили поддержать Кубок мира на “Зенит Арене” (ненастоящей) по соломенному футболу (настоящему). Ставрополье, ждите посылку! А автора идеи, нашего болельщика Романа Пономарева, мы ждём на стадионе “Санкт-Петербург” для обмена опытом. Билет пришлём!» — говорится в сообщении официального «Твиттера» клуба.

Ранее в «Твиттере» «Зенита» была опубликована картинка с фирменными спичками клуба и подписью: «Держите посылку».

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