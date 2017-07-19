«Зенит» поддержал Кубок мира по соломенному футболу в Ставропольском крае

Пресс-служба сине-бело-голубых решила поддержать Кубок мира по соломенному футболу.

«Мы подумали и решили поддержать Кубок мира на “Зенит Арене” (ненастоящей) по соломенному футболу (настоящему). Ставрополье, ждите посылку! А автора идеи, нашего болельщика Романа Пономарева, мы ждём на стадионе “Санкт-Петербург” для обмена опытом. Билет пришлём!» — говорится в сообщении официального «Твиттера» клуба.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Мы подумали и решили поддержать Кубок мира на «Зенит-Арене» (ненастоящей) по соломенному футболу (настоящему). <br><br>Ставрополье, ждите посылку! <a href="https://t.co/1zIIQcXtPZ">pic.twitter.com/1zIIQcXtPZ</a></p>— ФК «Зенит» (@zenit_spb) <a href="https://twitter.com/zenit_spb/status/887412318421868544">18 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Ранее в «Твиттере» «Зенита» была опубликована картинка с фирменными спичками клуба и подписью: «Держите посылку».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">держите посылку — <a href="https://t.co/lyThfKGT8b">https://t.co/lyThfKGT8b</a> <a href="https://t.co/3VOFNliyWE">pic.twitter.com/3VOFNliyWE</a></p>— ФК «Зенит» (@zenit_spb) <a href="https://twitter.com/zenit_spb/status/887321727684026368">18 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>