Юрий Семин: Хотелось бы узнавать о переносах не за три дня до матча
После матча главный тренер железнодорожников выразил удовлетворение результатом и прокомментировал перенос встречи второго тура с ЦСКА на пятницу.
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Видимо, что-то случилось...
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— Матч, как и предполагалось, сложный, — начал свое выступление Семин. — Был фон недовосстановления. Но очень важно, что есть три очка. Это лучше, чем уступить при хорошей игре. Набранные очки — положительный момент.
— Тарасов наблюдал за матчем из
— Он уже не мог играть в дополнительное время во встрече за Суперкубок со «Спартаком». Его беспокоил ахилл, участие в матче было под большим вопросом, поэтому решили не рисковать. Что произойдет через два дня — не знаю. Надеюсь, выйдет на поле. Показали еще одного молодого игрока — Лысова. На мой взгляд, неплохо выглядел.
— Матч с ЦСКА уже в пятницу.
— Лучше бы об этом объявили не за три дня, а немного пораньше. Готовились играть с учетом немного другого цикла, и как я понимаю, оспорить это решение мы не можем. Ну ЦСКА хорошо календарь составляет, все просчитывает.
— После забитого мяча «Локомотив» отошел назад. Это ваше решение или соперник заставил?
— Мои мысли и идеи до игроков в эти минуты не доходили. Думаю, осознанное решение футболистов, которые были на поле. И это правильно, потому что требовалось в сложном матче сохранить счет и набрать три очка.
Миодраг БОЖОВИЧ: «НЕ ЗАБИЛИ — И СРАЗУ ПРОПУСТИЛИ».
— В первом тайме «Локомотив» имел два очень хороших момента, — начал свое выступление главный тренер «Арсенала». — Мы создали немного, но и соперник не сумел отличиться. Хорошо оборонялись, а во втором тайме первый шанс был у Комбарова. Как в футболе случается: не забили и сразу пропустили. Игра стала лучше, могли набрать одно очко, однако
— Вы дали шанс Сикоеву, плюс в запасе были еще молодые футболисты.
— Мы должны давать шанс воспитанникам тульского футбола. Таким как Мингазов. Плюс у нас еще будут приобретения. Скамейка станет длиннее.
— Почему не вышел Ткачев?
— Он получил травму за два дня до матча. Решили поберечь его перед матчем со «СКА-Хабаровском».
Андрей КУЗИЧЕВ
из Черкизова.
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