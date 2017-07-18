Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30426824/
18 июля 2017, 23:47 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Юрий Семин: Хотелось бы узнавать о переносах не за три дня до матча

После матча главный тренер железнодорожников выразил удовлетворение результатом и прокомментировал перенос встречи второго тура с ЦСКА на пятницу.

Тренер <span class=error>Локо</span> — о календаре. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

— Матч, как и предполагалось, сложный, — начал свое выступление Семин. — Был фон недовосстановления. Но очень важно, что есть три очка. Это лучше, чем уступить при хорошей игре. Набранные очки — положительный момент.

— Тарасов наблюдал за матчем из ВИП-ложи. Что с ним?

— Он уже не мог играть в дополнительное время во встрече за Суперкубок со «Спартаком». Его беспокоил ахилл, участие в матче было под большим вопросом, поэтому решили не рисковать. Что произойдет через два дня — не знаю. Надеюсь, выйдет на поле. Показали еще одного молодого игрока — Лысова. На мой взгляд, неплохо выглядел.

— Матч с ЦСКА уже в пятницу.

— Лучше бы об этом объявили не за три дня, а немного пораньше. Готовились играть с учетом немного другого цикла, и как я понимаю, оспорить это решение мы не можем. Ну ЦСКА хорошо календарь составляет, все просчитывает.

— После забитого мяча «Локомотив» отошел назад. Это ваше решение или соперник заставил?

— Мои мысли и идеи до игроков в эти минуты не доходили. Думаю, осознанное решение футболистов, которые были на поле. И это правильно, потому что требовалось в сложном матче сохранить счет и набрать три очка.

Миодраг БОЖОВИЧ: «НЕ ЗАБИЛИ — И СРАЗУ ПРОПУСТИЛИ».

— В первом тайме «Локомотив» имел два очень хороших момента, — начал свое выступление главный тренер «Арсенала». — Мы создали немного, но и соперник не сумел отличиться. Хорошо оборонялись, а во втором тайме первый шанс был у Комбарова. Как в футболе случается: не забили и сразу пропустили. Игра стала лучше, могли набрать одно очко, однако чуть-чуть не хватило.

— Вы дали шанс Сикоеву, плюс в запасе были еще молодые футболисты.

— Мы должны давать шанс воспитанникам тульского футбола. Таким как Мингазов. Плюс у нас еще будут приобретения. Скамейка станет длиннее.

— Почему не вышел Ткачев?

— Он получил травму за два дня до матча. Решили поберечь его перед матчем со «СКА-Хабаровском».

Андрей КУЗИЧЕВ
из Черкизова.

Локомотив М
Новости Матчи Состав Статистика
Арсенал Т
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
18 июля

Дзюбе поставили ультиматум

"Спартак" ведет переговоры с игроком сборной России

Макгрегор хотел скрыть этот факт, но не удалось