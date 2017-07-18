Глушаков: Я же не буду вам говорить, какая у нас была тактика

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Спартак» упустил победу на 92-й минуте. Так что из красно-белых с журналистами не общался практически никто. Однако Глушаков как капитан нашёл в себе силы ответить на вопросы журналистов.

— После Суперкубка устали, подсели физически, — объяснил Глушаков. — Но для нас это хороший результат, пища для размышлений. Пусть такое случится в первом туре, чтобы перестроиться психологически и дальше идти в правильном направлении.

— Каррера сказал, что «Спартаку» не хватило эмоций.

— Где-то эмоций, где-то везения. В прошлом сезоне забивали много голов в концовках, а тут — пропустили. Может, что-то нам вернулось. Надо сделать выводы и двигаться дальше.

— Почему в первом тайме «Динамо» сыграло так слабо?

— Думаю, мы были посвежее, а во втором тайме не выполнили установку тренера. Стали неправильно играть.

— Как именно?

— Я же не буду вам говорить, какая у нас была тактика на эту игру.

Для бразильца Вандерсона этот матч составе «Динамо» стал дебютным. Из состава бело-голубых он первым вышел из раздевалки и дал «Чемпионату» эксклюзивное интервью.



— В первом тайме игра получилась открытой. У нас были моменты, но мы их не реализовали. Вместо этого пропустили дважды. Во втором тайме мы вышли на поле более агрессивными и пришли к хорошему результату.

— Что изменил Калитвинцев в перерыве?

— Не знаю, потому что меня не было в раздевалке. Судя по всему, слова он подобрал верные. После матча тренер поблагодарил нас за игру. Напомнил, что мы большая команда и нам никого не нужно никого бояться. Так и есть. Мы взяли одно очко и теперь нам нужно побеждать «Урал». Тем более, что мы снова играем дома.

— Вас пока не хватает на 90 минут?

— Я общался с тренером на этот счет. Постепенно набираю форму. Верю, что в нужный момент сыграю весь матч. Тем более, когда сыграюсь с партнерами по команде. Спасибо партнерам и тренерам, что помогают мне обжиться в новом городе.

— Только что вас приобнял Зе Луиш. Вы знакомы?

— Да. Это мой друг. Мы каждый раз общаемся, когда оказываемся в одном самолете. Отличный парень.



На матче не было аншлага, но на 90−95% трибуны были заполнены. Вратарю «Динамо» Шунину понравилась атмосфера дерби.

— Получился хороший, зрелищный матч. Мы много читали прессу, где высоко оценивали нашу команду, и рад, что мы это доказали.

— Почему пропустили такие голы?

— Первая игра, первый тайм — волнение сказалось. Скорости в ФНЛ и РФПЛ разные, и это чувствовалось. Плюс так часто бывает, что команда почти сразу после первого мяча пропускает второй.

— За счёт чего удалось переломить матч?

— Думаю, «Спартак» отталкивался от своей игры, решил действовать на контратаках. А мы пошли вперед, у нас получился хороший второй тайм. Забили быстрый гол и игра поменялась, как и планировали. У нас стало получаться, появились моменты.

— Что случилось в раздевалке?

— Рассказывать не имею права. Хотя хотел бы.

А защитник Хольмен признался, что счастлив и объяснил, почему у «Динамо» были такие проблемы в первом тайме.

— Что почувствовали после финального свистка?

— Облегчение и, конечно же, радость. Между линиями было много пространства, поэтому Промес, Зе Луиш и Адриано этим пользовались. Пожалуй, это было самым сложным. Но сейчас это уже неважно. Во второй половине матча мы собрались, решились показать свою игру. И у нас это получилось. Здорово, что забили два гола, тем более, при такой поддержке болельщиков.

— Атмосфера впечатлила?

— Она была просто замечательная. Почти полный стадион! Наши болельщики были с нами в прошлом сезоне, когда мы играли в ФНЛ, они остались с нами и сейчас. Спасибо им за это.

— Возвращение удалось?

— Было бы лучше, если бы мы взяли три очка. Но мы в любом случае счастливы.