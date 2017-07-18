Антон Шунин: Многие «Динамо» не уважают. А мы показали, на что способны
Голкипер «Динамо» Антон Шунин оценил игру своей команды в матче 1-го тура РФПЛ против «Спартака» (2:2).
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Наверное, все болельщики мечтали о таком ярком возвращении «Динамо» в РФПЛ.
— Получился хороший зрелищный матч. Мы очень много читали в прессе, что нашу команду особо не уважают, и я очень рад, что мы показали, на что способны.
— В первом тайме две ошибки защиты — два гола.
— Первый тайм первого матча — вот, наверное, главные причины ошибок.
— За счет чего удалось переломить ход игры?
— «Спартак» отталкивался от себя, от своей игры, действовал на контратаках. Мы провели неплохой второй тайм, пошли вперед большими силами, нагнетали. Удалось забить быстрый мяч, а потом и сравнять счет.
— Не думаете, что «Динамо» прыгнуло выше головы? «Спартак»
— Мне бы не хотелось рассуждать об этом. Каковы мы на прочность, покажет чемпионат.
— Что в перерыве сказал Юрий Калитвинцев?
— Я бы с удовольствием сказал, но не имею права выдавать командные секреты.
— Ну он общался в игроками в резкой тональности?
— Был диалог по игре. Большего не скажу.
— После 0:2 не думали, что игра сделана?
— Часто так бывает, что за первым голом следует второй. Команда находится в шоке и не успевает отойти. Главное, ребята не опустили руки и во втором тайме все перевернули.
— Оба мяча, возможно, были забиты с вопросами.
— Я находился от эпизода, наверное, дальше, чем журналисты. Видео не смотрел, я только помылся и вышел к вам. Ничего сказать не могу.
— Главное отличие ФНЛ от
— Скорости разные. В первом туре против чемпионов мы это прочувствовали.
— Отвыкли от РФПЛ за год?
— В ФНЛ у нас было отличное психологическое состояние, хорошие победные серии. Так что все нормально.
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