Антон Шунин: Многие «Динамо» не уважают. А мы показали, на что способны

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— Наверное, все болельщики мечтали о таком ярком возвращении «Динамо» в РФПЛ.

— Получился хороший зрелищный матч. Мы очень много читали в прессе, что нашу команду особо не уважают, и я очень рад, что мы показали, на что способны.

— В первом тайме две ошибки защиты — два гола.

— Первый тайм первого матча — вот, наверное, главные причины ошибок.

— За счет чего удалось переломить ход игры?

— «Спартак» отталкивался от себя, от своей игры, действовал на контратаках. Мы провели неплохой второй тайм, пошли вперед большими силами, нагнетали. Удалось забить быстрый мяч, а потом и сравнять счет.

— Не думаете, что «Динамо» прыгнуло выше головы? «Спартак» все-таки чемпион, а вы только поднялись из ФНЛ.

— Мне бы не хотелось рассуждать об этом. Каковы мы на прочность, покажет чемпионат.

— Что в перерыве сказал Юрий Калитвинцев?

— Я бы с удовольствием сказал, но не имею права выдавать командные секреты.

— Ну он общался в игроками в резкой тональности?

— Был диалог по игре. Большего не скажу.

— После 0:2 не думали, что игра сделана?

— Часто так бывает, что за первым голом следует второй. Команда находится в шоке и не успевает отойти. Главное, ребята не опустили руки и во втором тайме все перевернули.

— Оба мяча, возможно, были забиты с вопросами.

— Я находился от эпизода, наверное, дальше, чем журналисты. Видео не смотрел, я только помылся и вышел к вам. Ничего сказать не могу.

— Главное отличие ФНЛ от премьер-лиги.

— Скорости разные. В первом туре против чемпионов мы это прочувствовали.

— Отвыкли от РФПЛ за год?

— В ФНЛ у нас было отличное психологическое состояние, хорошие победные серии. Так что все нормально.