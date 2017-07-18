Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30426754/
18 июля 2017, 23:33 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

Антон Шунин: Многие «Динамо» не уважают. А мы показали, на что способны

Голкипер «Динамо» Антон Шунин оценил игру своей команды в матче 1-го тура РФПЛ против «Спартака» (2:2).

Голкипер Динамо оценил игру своей команды в матче 1-го тура <span class=error>РФПЛ</span> против Спартака (2:2). Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

— Наверное, все болельщики мечтали о таком ярком возвращении «Динамо» в РФПЛ.
— Получился хороший зрелищный матч. Мы очень много читали в прессе, что нашу команду особо не уважают, и я очень рад, что мы показали, на что способны.

— В первом тайме две ошибки защиты — два гола.
— Первый тайм первого матча — вот, наверное, главные причины ошибок.

— За счет чего удалось переломить ход игры?
— «Спартак» отталкивался от себя, от своей игры, действовал на контратаках. Мы провели неплохой второй тайм, пошли вперед большими силами, нагнетали. Удалось забить быстрый мяч, а потом и сравнять счет.

— Не думаете, что «Динамо» прыгнуло выше головы? «Спартак» все-таки чемпион, а вы только поднялись из ФНЛ.
— Мне бы не хотелось рассуждать об этом. Каковы мы на прочность, покажет чемпионат.

— Что в перерыве сказал Юрий Калитвинцев?
— Я бы с удовольствием сказал, но не имею права выдавать командные секреты.

— Ну он общался в игроками в резкой тональности?
— Был диалог по игре. Большего не скажу.

— После 0:2 не думали, что игра сделана?
— Часто так бывает, что за первым голом следует второй. Команда находится в шоке и не успевает отойти. Главное, ребята не опустили руки и во втором тайме все перевернули.

— Оба мяча, возможно, были забиты с вопросами.
— Я находился от эпизода, наверное, дальше, чем журналисты. Видео не смотрел, я только помылся и вышел к вам. Ничего сказать не могу.

— Главное отличие ФНЛ от премьер-лиги.
— Скорости разные. В первом туре против чемпионов мы это прочувствовали.

— Отвыкли от РФПЛ за год?
— В ФНЛ у нас было отличное психологическое состояние, хорошие победные серии. Так что все нормально.

Динамо М
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
18 июля

Тает лед. Хоккеистки сборной США полностью разделись для фотосессии ESPN

«Саша танцевал даже полуголым…» Что творилось на свадьбе Овечкина (видео)

Знакомимся с Дарьей - новой супругой Валерия Карпина (фото)