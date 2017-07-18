Прядкин вручил Кадырову памятный знак за вклад в развитие отечественного футбола

Председатель комитета Госдумы ФС РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв от имени Госдумы наградил Кадырова почётной грамотой «За большой вклад в развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики в Российской Федерации». Награждение прошло во время ужина, который Кадыров дал в честь участников торжественной презентации клуба «Ахмат».

«На приёме присутствовали известные футболисты, тренеры, политические и общественные деятели, звёзды шоу-бизнеса. Среди гостей находились министр правительства России по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, депутаты Государственной думы, легендарные тренеры Валерий Газзаев, Станислав Черчесов, Рашид Рахимов, звезда мирового футбола Роналдиньо и многие другие. Участники вечера восторженно говорили о масштабах представления клуба «Ахмат» и результатах первой игры, которую наша команда выиграла. Президент российской футбольной Премьер-Лиги Сергей Прядкин вручил мне памятный знак «За большой вклад в развитие отечественного футбола». Очень ценной считаю и высокую оценку комитета Госдумы ФС РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи. Председатель комитета Михаил Дегтярёв от имени Госдумы наградил меня почётной грамотой «За большой вклад в развитие физической культуры, спорта, туризма и молодёжной политики в Российской Федерации». Это оценка труда нашей команды единомышленников.

Я хочу искренне поблагодарить дорогих гостей, которые от всего сердца пожелали «Ахмату» счастливого будущего в российском и европейском футболе. Мне приятно, что они всегда вместе с нами, рядом с нами. Сегодня Чечня мирный и процветающий регион, а они были с нами и в самые тяжёлые и опасные годы, когда поездка могла трагически оборваться. Именно так познаются настоящие друзья! Здоровья, удачи и благополучия вам! — написал Кадыров на своей странице в «инстаграме».

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:28.125% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BWqC3I3H9vX/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Я дал ужин в честь участников торжественной презентации Республиканского футбольного Клуба "Ахмат". На приёме присутствовали известные футболисты, тренеры, политические и общественные деятели, звезды шоу-бизнеса. Среди гостей находились министр Правительства России по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, депутаты Государственной Думы, легендарные тренеры Валерий Газзаев, Станислав Черчесов, Рашид Рахимов, звезда мирового футбола Роналдиньо и многие другие. Участники вечера восторженно говорили о масштабах представления Клуба "Ахмат" и результатах первой игры, которую наша команда выиграла. Президент Российской футбольной премьер-лиги Сергей Прядкин вручил мне памятный знак "За большой вклад в развитие отечественного футбола". Очень ценной считаю и высокую оценку Комитета Госдумы ФС РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. Председатель комитета Михаил Дегтярев от имени Госдумы наградил меня Почётной грамотой "За большой вклад в развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики в Российской Федерации". Это оценка труда нашей команды единомышленников. Я хочу искренне поблагодарить дорогих гостей, которые от всего сердца пожелали "Ахмату" счастливого будущего в российском и европейском футболе. Мне приятно, что они всегда вместе с нами, рядом с нами. Сегодня Чечня мирный и процветающий регион, а они были с нами и в самые тяжёлые и опасные годы, когда поездка могла трагически оборваться. Именно так познаются настоящие друзья! Здоровья, удачи и благополучия вам! #Кадыров #Россия #Чечня #Ахмат #Футбол</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-07-17T18:00:01+00:00">Июл 17 2017 в 11:00 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>