Прядкин вручил Кадырову памятный знак за вклад в развитие отечественного футбола
Президент российской футбольной
Премьер-Лиги Сергей Прядкин вручил главе Чеченской Республики и почётному президенту «Ахмата» Рамзану Кадырову памятный знак «За большой вклад в развитие отечественного футбола».
Председатель комитета Госдумы ФС РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв от имени Госдумы наградил Кадырова почётной грамотой «За большой вклад в развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики в Российской Федерации». Награждение прошло во время ужина, который Кадыров дал в честь участников торжественной презентации клуба «Ахмат».
«На приёме присутствовали известные футболисты, тренеры, политические и общественные деятели, звёзды
Я хочу искренне поблагодарить дорогих гостей, которые от всего сердца пожелали «Ахмату» счастливого будущего в российском и европейском футболе. Мне приятно, что они всегда вместе с нами, рядом с нами. Сегодня Чечня мирный и процветающий регион, а они были с нами и в самые тяжёлые и опасные годы, когда поездка могла трагически оборваться. Именно так познаются настоящие друзья! Здоровья, удачи и благополучия вам! — написал Кадыров на своей странице в «инстаграме».
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