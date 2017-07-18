Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30426738/
18 июля 2017, 23:31 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Прядкин вручил Кадырову памятный знак за вклад в развитие отечественного футбола

Президент российской футбольной Премьер-Лиги Сергей Прядкин вручил главе Чеченской Республики и почётному президенту «Ахмата» Рамзану Кадырову памятный знак «За большой вклад в развитие отечественного футбола».

Председатель комитета Госдумы ФС РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв от имени Госдумы наградил Кадырова почётной грамотой «За большой вклад в развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики в Российской Федерации». Награждение прошло во время ужина, который Кадыров дал в честь участников торжественной презентации клуба «Ахмат».

«На приёме присутствовали известные футболисты, тренеры, политические и общественные деятели, звёзды шоу-бизнеса. Среди гостей находились министр правительства России по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, депутаты Государственной думы, легендарные тренеры Валерий Газзаев, Станислав Черчесов, Рашид Рахимов, звезда мирового футбола Роналдиньо и многие другие. Участники вечера восторженно говорили о масштабах представления клуба «Ахмат» и результатах первой игры, которую наша команда выиграла. Президент российской футбольной Премьер-Лиги Сергей Прядкин вручил мне памятный знак «За большой вклад в развитие отечественного футбола». Очень ценной считаю и высокую оценку комитета Госдумы ФС РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи. Председатель комитета Михаил Дегтярёв от имени Госдумы наградил меня почётной грамотой «За большой вклад в развитие физической культуры, спорта, туризма и молодёжной политики в Российской Федерации». Это оценка труда нашей команды единомышленников.

Я хочу искренне поблагодарить дорогих гостей, которые от всего сердца пожелали «Ахмату» счастливого будущего в российском и европейском футболе. Мне приятно, что они всегда вместе с нами, рядом с нами. Сегодня Чечня мирный и процветающий регион, а они были с нами и в самые тяжёлые и опасные годы, когда поездка могла трагически оборваться. Именно так познаются настоящие друзья! Здоровья, удачи и благополучия вам! — написал Кадыров на своей странице в «инстаграме».

Ахмат
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
18 июля

Женская футбольная сборная добивается успеха. Рассказываем о девчонках!

Тихонов и скандал с иконой. Все детали конфликта, в который попал чемпион

Игорь Гамула опять отжигает. Откровенное интервью бывшего тренера