«Зенит» предложил сжечь «Зенит-Арену»

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Можно ли построить стадион в сжатые сроки за разумную сумму и при этом не «распилить» бюджет? Конечно! Отличный пример — «Зенит-Арена». Только не в Санкт-Петербурге, а в Ставропольском крае.

На одной из ферм в селе Красном построили арену из соломы, которую назвали «Зенит-Ареной». На табличке у входа сообщается, что на сооружение объекта потребовалось всего пять дней.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BWp2sG4hhil/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Уровень! Ставрополье, креативно и с юмором:-) #россия #russia #arena #stadium</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от belultras (@belultras) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-07-17T16:13:40+00:00">Июл 17 2017 в 9:13 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Кроме того, сообщается, что стоимость стадиона — 41 тысяча рублей, из которых ни один рубль не был «распилен».

Директор местного КФХ «Пономарево» Роман Пономарев рассказал, как прошло строительство арены.

«Наши парни сами инициировали это, сказали: «Давайте сделаем стадион, будем все вместе играть». Я как фермер просто дал разрешение на использование тюков соломы.

У нас будет целое открытие «Зенит-арены». А на следующей неделе будет смешной или несмешной, но кубок мира по соломенному футболу. У нас будут и судьи, и команды, и кубки. Так что всех приглашаем к нам поиграть в футбол на соломе! — приводит слова Пономарева Sports.ru.

«Да мы сами футболисты, такие местные самоучки, — продолжил рассказывать Пономарев. — «У нас есть своя красносельская команда, мы ведь из Красного села. Команда играет в разных районных турнирах, а стадион нужен, чтобы привлекать молодежь к спорту, чтобы она не обращала внимания на плохие привычки и не пристрастилась к ним.

Название — это просто стеб над «Зенит-Ареной».

Просто смотрим на стройку на Крестовском острове. Сначала заявили 6 миллиардов, потом 48 миллиардов, потом выясняется, что она до сих пор не достроена. Всерьез мы это не обсуждаем, это больше просто смех над ситуацией и привлечение молодежи, — заявил Пономарев.

Безобидный подкол вовсе не показался смешным СММ-щикам «Зенита». В Санкт-Петербурге тоже решили пошутить, но только не очень понятно, насколько получилось смешно.

Официальный твиттер петербужцев отреагировал на новость из ставропольского края картинкой, на которой изображен коробок со спичками. К изображению присовокуплена подпись: «держите посылку».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">В Ставрополье за пять дней и 41 тысячу рублей построили "Зенит Арену" из соломы <a href="https://t.co/zV75dTaBZz">https://t.co/zV75dTaBZz</a></p>— Р-Спорт (@rsportru) <a href="https://twitter.com/rsportru/status/887315136716976128">18 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Напомним, что строительство стадиона на Крестовском острове — на месте легендарной арены имени Кирова, в свое время вмещавшей более 100 тыс. человек, — началось еще в далеком 2007 году. Изначально планировалось, что объект будет сдан в эксплуатацию к весне 2009 года, однако прогнозы, естественно, не сбылись.

Сроки окончания строительства «Санкт-Петербурга» постоянно сдвигались, что вкупе со стремительным удорожанием стадиона постепенно превращало арену в некоего злого огнедышащего дракона, все больше и больше нервировавшего не только простых жителей города, но и периодически даже самих чиновников — причем не только спортивных.

К тому же объект с какой-то фантастической скоростью стал обрастать темными историями — то в СМИ появится информация, что ради постройки приостановлено возведение школ и больниц, то погибнет пара рабочих, то генподрядчик сменится со скандалом, то начнется забастовка.

По-настоящему грустно из-за «Санкт-Петербурга» стало уже ближе к старту Кубка конфедераций, который состоялся в начале лета, когда остальные арены турнира были давно уже полностью готовы и могли хоть завтра принимать матчи, стадион на Крестовском острове был еще далек от ввода в эксплуатацию и, казалось, не особо хотел к нему приближаться.

В апреле стадион был торжественно открыт матчем РФПЛ, однако вскоре оказалось, что арена испытывает серьезнейшие проблемы с газоном, из-за чего ее отправили на доработку.

В итоге «Зенит-Арена» — это самый дорогой стадион в мире. За десять лет стройки вспыхивало множество скандалов, связанных с расходованием бюджетных средств, поэтому понять юмор строителей соломенного стадиона можно. Стадион «Крестовский» официально сдан в эксплуатацию 29 декабря 2016 года, но строители сразу отвели время на устранение недоделок до конца марта. За время строительства, которое было начато в 2007 году, стоимость сооружения увеличилась с 7 млрд до 42 млрд рублей.