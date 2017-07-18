«Челси» намерен получить от «Спартака» €14 млн за Пашалича

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Однако, по данным издания, стороны пока далеки от того, чтобы договориться.

Отмечается, что «Спартак» хочет подписать с 22-летним полузащитником четырехлетний контракт и заплатить не более €10 млн.