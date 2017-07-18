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18 июля 2017, 23:18 | Футбол: Премьер-лига | Известия

«Челси» намерен получить от «Спартака» €14 млн за Пашалича

Лондонский «Челси» хочет заработать с продажи полузащитника Марио Пашалича в московский «Спартак» €14 млн, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Челси намерен получить от Спартака €14 млн за Пашалича - Фото Увеличить
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Однако, по данным издания, стороны пока далеки от того, чтобы договориться.

Отмечается, что «Спартак» хочет подписать с 22-летним полузащитником четырехлетний контракт и заплатить не более €10 млн.

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